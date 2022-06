Trzęsienie ziemi w branży pogrzebowej. Nadchodzi zmiana reguł

Obecnie problem branży funeralnej stanowi np. brak etatów ani innych, dających większą stabilność, form świadczenia pracy. Pracownicy zatrudniani są najczęściej na umowy cywilnoprawne, w momentach kiedy jest na nich większe zapotrzebowanie.

Według szacunków Polskiej Izby Branży Pogrzebowej w sektorze funeralnym pracuje obecnie około 100 000 osób, z czego ponad połowa zatrudnianych jest doraźnie, często nawet bez żadnych umów. Działa też ponad 4 tysiące firm, jednak, jak odnotowuje Izba, wiele z nich – działa bez koniecznego, odpowiednio przygotowanego sprzętu – np. samochodów, obiektów do przechowywania ciał czy nawet tak podstawowych elementów wyposażenia jak rękawiczki czy maseczki.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Dzisiaj wiele podmiotów z branży pogrzebowej nie zatrudnia na stałe pracowników, a bazuje jedynie na tzw. pracownikach „dorywczych”. Z taką sytuacją spotykamy się nawet w 7 na 10 funkcjonujących firm, w obrębie jednego powiatu – wylicza Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Według Czyżaka sytuacja taka to nie tylko ujma dla systemu ubezpieczeniowo-podatkowego, ale też źródło różnego rodzaju zagrożeń wynikających z braku do-świadczenia i kompetencji pracowników, którzy ukierunkowani są tylko na wykonanie konkretnego zlecenia bez jakiegokolwiek wychodzenia poza jego ramy.

Czytaj więcej: Oni ze śmiercią mają do czynienia na co dzień

- Naraża to przedsiębiorców funeralnych na utratę daleko idącego zaufania publicznego co do sposobu działania i wykonywania szeroko pojętych usług pogrzebowych – skarży się Robert Czyżak i ilustruje to przykładem z ostatnich 2 lat:

- Taka sytuacja miała nagminnie miejsce w czasie pandemii COVID -19. Wtedy mieliśmy często do czynienia, że właśnie przygodnie zatrudniani pracownicy do przeprowadzenia pogrzebu, po jego zakończeniu, kompletnie bez żadnej dezynfekcji i przebrania wracali do swoich domów, a następnego dnia, w tych samych, niezdezynfekowanych strojach, pojawiali się w pracy - przypomina Robert Czyżak.

Nowe przepisy, nowe obowiązki

Jego zdaniem nowe przepisy, oprócz nałożenia na firmy konkretnych obowiązków związanych z zatrudnieniem odpowiednio przygotowanych do świadczenia usług pogrzebowych osób, wprowadzą także szczegółowe reguły dotyczące higieny i bezpieczeństwa.

- Obecna jeszcze „wolna Amerykanka” to w wielu przypadkach ryzyko rozprzestrzeniania się chorób spowodowanych brakiem poszanowania podstawowych zasad higieny czy częstym, swoistym, „pójściem na skróty”, z jakim do czynienia możemy mieć np. przy transporcie czy przechowywaniu ciał - wskazuje Robert Czyżak.

Dlatego właśnie w przepisach spodziewać się należy szczegółowych unormowań wobec osób odpowiedzialnych za przewożenie i przetrzymywanie zwłok.

- Odpowiedzialność za przestrzeganie takich przepisów spoczywać będzie na pracodawcach czyli przedsiębiorcach funeralnych – zapowiada Robert Czyżak.

Dlatego właśnie w przepisach spodziewać się należy szczegółowych unormowań wobec osób odpowiedzialnych za przewożenie i przetrzymywanie zwłok (fot. Pixabay)

Poza tym konkretne wymagania dotyczyć będą m.in. przygotowania osoby zmarłej do pogrzebu z zachowaniem należytej godności osobie zmarłej.

- Polska Izba Branży Pogrzebowej wielokrotnie wskazywała stronie rządzącej na ten problem. Spotkało się to ze zrozumieniem ze strony takich organów administracji państwowej jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych – informuje Robert Czyżak i dodaje, że owa „wolna Amerykanka” w zatrudnianiu przypadkowych często osób przy świadczeniu usług pogrzebowych to także stałe powiększanie się szarej strefy w tym obszarze.

- Z tytułu chociażby nieodprowadzenia składek ZUS oraz należnego podatku, Skarb Państwa traci przecież rocznie kilkaset milionów złotych – zauważa prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.