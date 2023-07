Trudna sytuacja pracowników domowych. Zajmują się najgorzej opłacanymi zajęciami

W 2019 r. co najmniej 75,6 mln osób w wieku powyżej 14 lat było zatrudnionych jako pracownicy domowi. Najczęściej są to kobiety. One także zajmują się najgorzej opłacanymi zajęciami.

Na całym świecie 1 na 12 pracownic zajmuje się pomocą domową (fot. Volha Flaxeco/Unsplash)