Tragiczna sytuacja pracowników gastronomii. Perspektyw na poprawę brak

Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom apeluje o odmrożenie branży gastronomicznej i umożliwienie przedsiębiorcom pracy w trybie stacjonarnym. Postuluje także o objęcie wsparciem restauratorów, których obroty spadły powyżej 50 proc. - Zgłaszają się do nas zwalniani pracownicy, ale też restauratorzy, którzy brak wypłaty wynagrodzenia tłumaczą tym, że po prostu nie mają pieniędzy.

Autor:KDS

• 12 lut 2021 12:15





Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom apeluje o odmrożenie branży gastronomicznej (Fot. Pixabay)

REKLAMA

Zadłużenie branży gastronomicznej liczone jest już w setkach milionów złotych. Od połowy października gastronomia może być czynna tylko na wynos lub na dowóz.

Zdaniem prezes Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzaty Marczulewskiej sytuacja jest bardzo poważna.

- Dostajemy mnóstwo wiadomości od pracowników i restauratorów, którzy nie wiedzą, już jak się ratować - wskazuje.

Zadłużenie hoteli, restauracji i firm cateringowych wzrosło w 2020 r. o jedną trzecią wobec poprzedniego roku i wyniosło ok. 280 mln zł - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Tylko w czasie pandemii wartość zobowiązań zwiększyła się o ponad 58,4 mln zł. Ci pierwsi mogą zacząć powoli wychodzić na prostą. Dotyczy ich luzowanie obostrzeń. Jednak gastronomia nadal jest zablokowana.

- Gastronomia jest nieczynna od prawie 110 dni. Proszę sobie wyobrazić, kogo jest stać na to, żeby cztery miesiące dokładać do interesu. Jesteśmy świadkami prawdziwej pacyfikacji branży, za chwilę nie będzie już czego otwierać. Z mojego doświadczenia jako windykatora wynika, że gastronomia jest jedną z najbardziej zadłużonych branż. To odbija się na sytuacji pracowników, dostawców, kucharzy, ogólnie całego gospodarczego ekosystemu, który dotychczas w tej branży dobrze funkcjonował - mówi prezes Małgorzata Marczulewska.

Dlatego Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom apeluje o odmrożenie branży gastronomicznej i umożliwienie przedsiębiorcom pracy w trybie stacjonarnym. Postuluje także o objęcie wsparciem restauratorów, których obroty spadły powyżej 50 proc.

Z etatu na śmieciówkę

Zwraca uwagę też, że przedsiębiorcy mają coraz poważniejsze problemy w bieżącym opłacaniu pracowników. Stowarzyszenie otrzymuje informacje o masowych zwolnieniach lub zmianach warunków pracy.

- Restauratorzy zmieniają umowę o pracę na umowy cywilnoprawne. Luźniejszy stosunek pracy pozwala im elastyczniej reagować na zwiększony lub zmniejszony ruch na wynos w ich lokalach. Oczywiście nie jesteśmy zaskoczeni tym, że zwolnienia są. Mamy jednak wrażenie, że o pracownikach gastronomii i branż pokrewnych zupełnie się nie pamięta. Kelnerzy, barmani, kucharze. Oni wszyscy dzisiaj żyją na skraju ubóstwa. Gastronomia to nie tylko Pan Restaurator. Za jego plecami stoją ludzie, których los jest dzisiaj bardzo niepewny - mówi Małgorzata Marczulewska.

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl

Przyznaje też, że do SNP trafiają dramatyczne listy od zwalnianych pracowników oraz od pracodawców, którzy usprawiedliwiają brak wynagrodzeń dla zespołu tym, że po prostu nie mają za co płacić. - Napisał do nas młody chłopak, który otrzymał w styczniu zwolnienie z pracy w jednej z restauracji. Pytał, czy przysługuje mu jakaś odprawa, bo wie, że nie znajdzie żadnej pracy w najbliższym czasie, a jednocześnie nie chce wracać do domu w małej miejscowości. Pisali także pracownicy restauracji, którym obniżono etat do połowy i do najniższej krajowej. Mało kto zdaje sobie sprawę, że przecież znaczna część przychodu pracowników gastronomii to napiwki. Teraz ich nie ma. Nie brakuje także informacji o dużych zaległościach. W niektórych restauracjach ostatnie wynagrodzenie wypłacono w listopadzie czy w grudniu, w jeszcze innych zaległości sięgają nawet sezonu letniego. To prawdziwy koszmar - wylicza Małgorzata Marczulewska.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.