Tomasz Lis odpowiada na zarzuty o mobbing

Na początku maja media obiegła informacja, że znany dziennikarz Tomasz Lis został zwolniony ze stanowiska naczelnego tygodnika "Newsweek". Ani wydawca, czyli Ringier Axel Springer Polska (RASP), ani Tomasz Lis nie zdradzili, dlaczego z dnia na dzień zerwali 10-letnią współpracę.

W piątek Wirtualna Polska opublikowała materiał, w którym głównym bohaterem jest Tomasz Lis. Według doniesień portalu miał on mobbingować współpracowników. Dziennikarz został też oskarżony przez nich o seksizm i przemoc psychiczną. Pracownicy mówili o atmosferze przesiąkniętej chamstwem, wulgaryzmach kierowanych w ich stronę, doprowadzaniu kolegów z redakcji do ataków paniki.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W artykule napisano, że pracownicy mieli się skarżyć na zachowanie naczelnego od lat, jednak do tej pory nie było żadnej reakcji. A skala mobbingu ma być zatrważająca – WP.pl pisze, że dotarła do kilkudziesięciu osób potwierdzających naganne zachowanie naczelnego.

Na antenie TOK FM do tekstu odniósł się Tomasz Lis. Zaznaczył, że nie miał okazji przeczytać go w całości, bo ukazał się w momencie, gdy wychodził z domu.

- Ale wzrokiem go przemazałem, dostałem też pytania od autora. To zestaw półprawd, rozdmuchanych i poprzekręcanych. Jest to oparte na wyznaniach dwóch osób, które według mnie zasadnie usunąłem z redakcji. Dziś zrobiłbym to samo. Nie chcę tego ekstensywnie komentować, bo nadmierne komentowanie bzdur tylko je nobilituje - powiedział na antenie TOK FM Lis.