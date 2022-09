To się opłaci każdemu pracodawcy. Jedna zainwestowana złotówka zwróci się dwukrotnie

Jak tłumaczy dr Małgorzata Pęciłło-Pacek z Pracowni Prawnych i Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, przedsiębiorcy, którzy chcą oszacować, ile będzie ich kosztowało zapewnienie pracownikom odpowiednich i bezpiecznych warunków pracym muszą wziąć pod uwagę następujące elementy:

Dr Małgorzata Pęciłło-Pacek podkreśla, że nie da się wprost powiedzieć, ile dokładnie one wynoszą, bowiem oszacowanie kosztów bezpieczeństwa zależy od wielu czynników, a części nawet nie da się policzyć.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Łatwo policzyć, ile kosztują kwestie administracyjne, koszt szkoleń, koszty wypłat różnych świadczeń z tytuły wypadku, ile wydamy na nadgodziny, koszty zniszczenia urządzeń, środków produkcji i ich napraw.

Czytaj więcej: Alstal otworzył nowy oddział w Katowicach i szuka pracowników

- Jednak jak podjeść do wycenienia czasu, który pracownik poświęca na szkolenia czy udział w kampaniach promujących dobre praktyki BHP. On wtedy jest w pracy, jednak nie wykonuje swoich standardowych obowiązków zawodowych. Pytanie, czy jego cały dzień pracy należy policzyć jako koszt, czy tylko część dnia, bo przecież pracownik nie jest produktywny przez 100 proc. swojego zatrudnienia - zwraca uwagę Pęciłło-Pacek.

Inwestowanie w BHP opłaca się firmom

Jednocześnie przytacza badania, z których wynika, że bez względu na ostateczną kwotę inwestowanie w BHP się opłaca.

- Jedna złotówka, jeden dolar, jedno euro zainwestowane w poprawę bezpieczeństwa przynoszą realny zwrot - dodaje.

Źródło - screen z prezentacji wyświetlonej podczas konferencji „Biznesowe znaczenie inwestycji w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy”

W jednym z przytoczonych przykładów każda zainwestowana złotówka daje 1,6 zł zwrotu. Inne wyniki badań podają jeszcze większą stopę zwrotu- 2,2 zł za każdą złotówkę.

- Różnice wynikają z tego, ze borykamy się z tym samym problemem trudności w kalkulacji kosztów niepoliczalnych. Z drugiej strony skąd wiemy, że to właśnie ta, a nie inna złotówka przyczyniła się do tego, że spadła wypadkowość, absencja, wzrosła lojalność pracowników? Skąd wiemy, że wdrożenie akurat tego, a nie innego programu poprawiło kulturę bezpieczeństwa? Przecież składa się na nią szereg czynników - podkreśla Małgorzata Pęciłło-Pacek.

Źródło - screen z prezentacji wyświetlonej podczas konferencji „Biznesowe znaczenie inwestycji w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy”

Z przytoczonych przez nią badań wynika, że całkowite społeczne koszty wypadów przy pracy ponosi społeczeństwo, czyli my wszyscy - 76 proc. Przedsiębiorcy ponoszą jedynie 11 proc. tych kosztów, a 13 proc. osoby poszkodowane i ich rodziny.

Ponad 900 tys., czyli koszt wypadku przy pracy

Podczas konferencji podano też przykład kosztów, jakie wiążą się z wystąpieniem w firmie ciężkiego wypadku. Ten opisany dotyczył zdarzenia w kopalni węgla. Górnik stracił stopę w wyniku wciągnięcia mu nogi do stacji zwrotnej przenośnika. Całościowe koszty, jakie poniosła firma w związku z tym wypadkiem wyniosły ok. 935 tys. zł.

Czytaj więcej: Rosjanie uciekają przed mobilizacją i masowo szukają pracy w Polsce

Największą część tej kwoty stanowiło odszkodowanie i świadczenia wyrównawcze, jakie firma wpłaciła poszkodowanemu pracownikowi - 625 tys. zł. 85 tys. zł to koszt rehabilitacji i zakupu protezy. Dalej koszt akcji ratowniczej i przeprowadzenia dochodzenia wypadkowego - 80 tys. zł. 78 tys. zł wydano na pomoc medyczną, a 67 tys. zł firma wydała na zastępstwo pracownika, który ucierpiał w wypadku.

Źródło - screen z prezentacji wyświetlonej podczas konferencji „Biznesowe znaczenie inwestycji w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy”

- Ale mamy też koszty, które są bardzo trudne do policzenia. Na przykład czas stracony przez pozostałych pracowników w wyniku wypadku ich kolegi i wstrzymania pracy, czas dochodzenia wypadkowego, czas poświęcony na przesłuchiwanie świadków. Niby można to zliczyć, jednak co w sytuacji, kiedy w wyniku tych opóźnień inni pracownicy muszą nadganiać, wykonując swoje zadania szybko i niestarannie? Co, kiedy pracownik, który musi stawiać się jako świadek, jest zestresowany i zmęczony, co wpływa na obniżenie jego produktywności? Może z tego powodu pójdzie na zwolnienie chorobowe, bo będzie chciał odpocząć od tego całego zamieszania. To są koszty ponoszone przez pracodawców, ale uwzględnienie ich w kalkulacji jest niezwykle trudne - tłumaczy dr Małgorzata Pęciłło-Pacek.