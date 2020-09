To ostatnie dni na wysłanie pracownika na zaległy urlop. Inaczej grozi kara

Urlopowych zaległości nie powinien lekceważyć ani pracodawca, ani pracownik. Jak wszyscy wiedzą, kodeks pracy gwarantuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni - w zależności od stażu pracy pracownika - mówi Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP. Przypomina, że pracodawcom zostały ostatnie dni na wysłanie pracowników na zaległy urlop. Inaczej kara.

30 września to ostatni dzień, żeby pracodawca udzielił pracownikowi zaległego urlopu i uniknął kary. (Fot. Pixabay)

Termin ten nie oznacza, że do tego czasu pracownik musi wykorzystać cały urlop, wystarczy, że pracodawca go na niego skieruje.

Grzywna może wynieść od 1 do 30 tys. złotych! Zgodnie z przepisami wystarczy, by pracownik zaczął wykorzystywać zaległość do ostatniego dnia września i wszystko będzie w porządku.

- Jeżeli pracownik nie wykorzysta urlopu w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo, niewykorzystany urlop przechodzi na następny rok. Tu jednak zaczynają się schody - mówi Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

Bowiem zaległy urlop musi być wykorzystany. Pracodawca jest zobowiązany udzielić go do 30 września. W przypadku nieprzestrzegania przepisów grozi mu kara od 1 do nawet 30 tys. złotych. Ustawodawca dał jednak pracodawcy potężne narzędzie do „wyprostowania" urlopowych zaległości. Wysyłając pracownika na takie niewykorzystane wakacje, nie musi pytać go o zgodę.

- Dlatego pracownik również powinien interesować się ilością zaległego urlopu, aby nie stanąć przed koniecznością wykorzystania wolnego wbrew swojej woli - tłumaczy Katarzyna Siemienkiewicz. - Termin 30 września nie oznacza, że do tego momentu pracownik musi wykorzystać cały zaległy urlop. Wystarczy, że go zacznie. Wówczas nie zostaną naruszone przepisy prawa pracy - dodaje.

Jak wygląda sytuacja w czasie pandemii koronawirusa? Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, czyli niewykorzystany w roku 2019, szczególnie w okresie epidemii, tzn. w czasie, gdy jego zakład pracy został zamknięty zgodnie z odrębnymi przepisami lub nastąpiły inne uzasadniające okoliczności związane z epidemią. Dotyczy to jednak wyłącznie urlopu zaległego.

- W tarczy antykryzysowej 4.0 umieszczono zapis uprawniający pracodawcę do udzielenia pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni zaległego urlopu. Urlop ten może być udzielony zarówno z pominięciem obowiązującego planu urlopowego u danego pracodawcy, jak i z pominięciem zgody wyrażonej przez pracownika - tłumaczy Malwina Stasiewicz., specjalista z zakresu prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy. Warto jednak podkreślić, że nie ma możliwości przedłużenia terminu, w którym możliwe będzie wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego.

