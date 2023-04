To nieprawda, że zachodnie korporacje mają taryfę ulgową u polskiej skarbówki

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Dość powszechna jest opinia, że płacenia podatku dochodowego unikają duże korporacje międzynarodowe. Z drugiej strony, gdy spojrzy się, jak one płacą w Polsce podatki, to trudno przyjąć, że one na ogół unikają płacenia podatku dochodowego. Bo wiele z nich płaci go całkiem przyzwoicie i nie różni się pod tym względem zbytnio od dużych polskich firm.

"Każdy przypadek jest inny i trzeba go analizować indywidualnie"

- To, jaki firma osiąga dochód i jaki płaci podatek dochodowy, zależy od bardzo wielu czynników. Np. od wydatków na inwestycje w danym roku. Każdy przypadek jest inny i trzeba go analizować indywidualnie. W poszczególnych branżach są różne poziomy średniej rentowności. Jednak i w tej samej branży jedna firma może wykazywać dużo mniejszą dochodowość niż druga, ale to wynika np. z tego, że jest na innym etapie rozwoju swojej działalności, co przekłada się też na ponoszone przez nią koszty. Bez spojrzenia w głąb rachunkowości danej firmy tego wszystkiego nie widać i można stawiać uogólniające, ale krzywdzące firmy tezy - mówi w wywiadzie dla WNP.PL Magdalena Rzeczkowska, minister finansów.

Jak dodaje Magdalena Rzeczkowska, to, że dana firma wykazała w danym roku niski dochód i zapłaciła w związku z tym mniejszy podatek, nie oznacza od razu optymalizacji podatkowej.

- Z drugiej strony KAS też nie zasypia gruszek w popiele i dość precyzyjnie przygląda się zwłaszcza dużym podmiotom. Bardzo często pojawiające się w prasie informacje o rzekomym niepłaceniu podatków przez duże firmy okazują się mocno nieprecyzyjne - mówi.