To już pewne. Będzie więcej pieniędzy na wczasy pod gruszą

Od lipca 2023 r. podstawą odliczenia na ZFŚS ma być przeciętne wynagrodzenie z 2021 r., więc odpis wzrośnie do 1914,34 zł (fot. Unsplash/Daniel Tong)

Na ostatnim posiedzeniu Sejm przyjął nowelizację tzw. ustawy okołobudżetowej na 2023 r. W jej ramach odmrożony zostanie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS).

To z jego środków ZFŚS finansuje zatrudnionym m.in. wczasy, kolonie, wycieczki, bilety na imprezy czy zapomogi dla pracowników w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto z pieniędzy tych tworzone są też zakładowe żłobki, kluby dziecięce i przedszkola.

ZFŚS bazuje na corocznym odpisie. Obecnie jego podstawą jest przeciętne wynagrodzenie z 2019 r., co oznacza, że na jednego pracownika wynosi on 1662,97 zł.

Od lipca 2023 r. podstawą odliczenia ma być przeciętne wynagrodzenie z 2021 r., więc odpis wzrośnie do 1914,34 zł (bierze się pod uwagę przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza danego roku, jeśli jest wyższe niż to liczone dla całego roku). W efekcie do ZFŚS wpłynie więcej pieniędzy.