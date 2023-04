To jeszcze nie koniec problemów z pracą zdalną. Mamy kolejne zamieszanie

- Kształt nowych przepisów nie jest idealny i mogą one budzić wątpliwości. Przepis przewidujący dopuszczalny roczny wymiar 24 dni tzw. okazjonalnej pracy zdalnej może wydawać się mało precyzyjny, szczególnie w porównaniu do art. 167 (3) Kodeksu pracy, który wprost wskazuje, że ustawowy wymiar urlopu „na żądanie” (4 dni) przysługuje pracownikowi bez względu na liczbę pracodawców – mówi w rozmowie z PulsHR.pl Iwo Klisz, adwokat z Kancelarii Klisz i Wspólnicy.

- Regulacja dotycząca pracy zdalnej takiego zastrzeżenia nie zawiera, stąd niektórzy prawnicy zwrócili uwagę, że nie wiadomo, czy wymiar ten dotyczy także sytuacji, w której pracownik w ciągu roku zmienił pracodawcę. Można bowiem stać na stanowisku, że limit dni okazjonalnej pracy zdalnej ulega wówczas skasowaniu. Argumentem ma być to, że nie ma przepisu, który wprost mówi o tym, że limit obowiązuje bez względu na liczbę pracodawców - tak jak jest to w przypadku urlopu na żądanie – dodaje.

Przepisy dotyczące urlopu na żądanie przyczyną zamieszania

Warto przyjrzeć się innym przepisom Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 188 pracownikowi przysługuje określona pula dni (godzin) wolnych na opiekę nad dzieckiem. Jak zauważa Iwo Klisz, przepis ten (w podobnym brzmieniu i identycznej konstrukcji co przepisy dotyczące okazjonalnej pracy zdalnej) obowiązuje od momentu wejścia w życie Kodeksu pracy w latach 70. i nie budzi wątpliwości co do tego, że pula przysługujących dni obowiązuje bez względu na liczbę pracodawców.

- Przepis precyzujący kwestię urlopu na żądanie wszedł w życie dopiero w 2003 r. Można zatem uznać, że to właśnie przepis o urlopie na żądanie zaburzył pierwotną konstrukcję Kodeksu pracy, zaś przepis o pracy zdalnej jest tej pierwotnej konstrukcji wierny – wyjaśnia Klisz.

Prawnicy i pracodawcy zwracają uwagę, że w przepisach nie zostały doprecyzowane kwestie związane z terminem składania i rozpatrywania wniosków o okazjonalną pracę zdalną (Fot. shutterstock)

Iwo Klisz uważa, że przepisy prawa nie są doskonałe, jednak rolą zarówno orzecznictwa sądowego, jak i prawników jest wyjaśnienie wątpliwych przypadków. Jego zdaniem na tę chwilę, poza bardzo zawodnym sposobem rozumowania prawniczego, nie ma żadnego logicznego i przekonującego argumentu, który mógłby przemawiać za tym, że limit 24 dni pracy okazjonalnej pracy zdalnej miałby obowiązywać tylko u jednego pracodawcy, a po jego zmianie w trakcie roku ulegać wyzerowaniu.

Zmiany w świadectwach pracy mają rozwiać wątpliwości

Wszelkie wątpliwości ma rozwiać rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Gdy wejdzie w życie, pracodawca będzie musiał zamieścić w dokumencie informacje dotyczące wykorzystania przez pracownika dni okazjonalnej pracy zdalnej. Dzięki temu kolejny pracodawca będzie mógł ustalić, ile dni okazjonalnej pracy zdalnej wykorzystała zatrudniona osoba w danym roku kalendarzowym.

Przepisy te mają wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, „skrócenie okresu vacatio legis jest niezbędne, aby jak najszybciej dostosować brzmienie rozporządzenia do nowelizacji Kodeksu pracy oraz umożliwić pracodawcom prawidłowe wypełnianie świadectw pracy”.

Warto także dodać, że omawiane rozporządzenie zobowiązuje pracodawców do umieszczenia na świadectwie pracy informacji dotyczących dni (godzin) zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy oraz dni urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Zmiany te wprowadza kolejna nowelizacja Kodeksu pracy. Mowa o ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, która została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.

Przepisy nie są precyzyjne. Wątpliwości jest dużo więcej

Wątpliwości związanych z okazjonalną pracą zdalną jest więcej. Prawnicy i pracodawcy zwracają uwagę, że w przepisach nie zostały doprecyzowane kwestie związane z terminem składania i rozpatrywania wniosków o okazjonalną pracę zdalną.

- Z wejściem nowych przepisów zwykle wiążą się jakieś wątpliwości. W przypadku pracy zdalnej jest ich kilka – jak choćby terminy składania i rozpatrywania wniosku o pracę zdalną. Warto jednak wskazać, że podobne wątpliwości pojawiły się w przypadku urlopu na żądanie, które wyklarował ostatecznie dopiero Sąd Najwyższy – mówi Iwo Klisz.

Iwo Klisz zwraca także uwagę na przepis dotyczący zakazu dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalnie, który stawia wiele pytań.

- Czy w sytuacji, kiedy pracodawca organizuje na terenie tzw. owocowy czwartek, to czy powinien wysłać owoce każdemu z pracowników pracujących zdalnie? Przecież ewidentnie pracownicy pracujący w biurze mają łatwiejszy dostęp do darmowych owoców niż osoba na pracy zdalnej. Czy to już jest dyskryminacja? To oczywiście przykład bardzo trywialny, ale ta regulacja może jednak w przyszłości okazać się zbyt skąpa - komentuje Iwo Klisz.

Za pracę okazjonalną pracownik nie musi dostawać ekwiwalentu (Fot. Surface/Unsplash)

Także zapisy dotyczące wypłaty ekwiwalentu lub ryczałtu okazują się wyzwaniem. Jak podkreśla w rozmowie z PulsHR.pl Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP, podczas tworzenia przepisów organizacje pracodawców apelowały o zwiększenie zakresu okazjonalnej pracy zdalnej do 36 dni w roku. W trakcie prac nad ustawą w Senacie wprowadzono poprawkę wydłużającą okazjonalną pracę zdalną do 30 dni. Ta ostatnia propozycja została jednak odrzucona w Sejmie.

- Za pracę okazjonalną pracownik nie musi dostawać ekwiwalentu, a procedura jej podjęcia jest pozaregulaminowa. Naszym zdaniem w obecnej sytuacji gospodarczej byłoby to rozwiązanie optymalne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, gdyż pracodawcy nie ponosiliby kosztów, a zatrudnieni otrzymaliby to, czego potrzebują - wyjaśnia Siemienkiewicz.

Pracodawca, który nie chcąc podnosić kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, może nie zgodzić się na wprowadzenie pracy zdalnej w zakładzie (oprócz pracy okazjonalnej). W takiej sytuacji pracownicy, chcący mimo wszystko pracować zdalnie przez dłuższy czas (powyżej limitu dla zdalnej pracy okazjonalnej), nie mogą zrzec się kodeksowego ekwiwalentu lub ryczałtu.

- Zasadą pracy zdalnej wyrażoną w nowelizacji kodeksu pracy jest to, że pracownik za pracę zdalną ma otrzymać zwrot kosztów. Jedynie praca okazjonalna zwalnia pracodawcę z tego obowiązku. Analizując przepisy, można stwierdzić, że pracownik nie ma prawa do zrzeczenia się ekwiwalentu za pracę zdalną - wyjaśnia Katarzyna Siemienkiewicz.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl