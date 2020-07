To będzie „drapieżne” lato w kurortach. Stowarzyszenie przestrzega młodych pracowników

To, że latem do stowarzyszenia zgłaszało się więcej osób pokrzywdzonych przez nieuczciwych pracowników, nikogo nie dziwi. Jednak w tym roku organizacja spodziewa się prawdziwej lawiny informacji o łamaniu praw pracowników. Szczególnie pracowników tymczasowych.

- Od początku istnienia stowarzyszenia jednym z najtrudniejszych sezonów naszego działania były zawsze wakacje. Jeszcze kilka lat temu to właśnie pod koniec sierpnia do naszej organizacji trafiały dziesiątki zgłoszeń od pracowników, którzy nie otrzymali wynagrodzeń za pracę w gastronomii lub hotelarstwie nad morzem. Zdarzały się również przypadki pracowników, którym odciągano z wypłat koszt zakwaterowania czy np. rzekomych strat, jakie miał ponieść pracodawca w czasie pracy sezonowej pracownika (np. liczba stłuczonych talerzy czy liczba skradzionych towarów) - mówi prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska.

Jak dodaje, w ostatnich latach sytuacja się uspokoiła. ,„Rynek pracownika” powodował, że to sprzedawcom, hotelarzom i restauratorom zależało na pracownikach, a nie pracownikom na pracy. Stawki wynagrodzeń zdecydowanie rosły, a sytuacje, w których niezbędna była interwencja, zdarzały się rzadko. Ale wiele wskazuje na to, że sezon 2020 przez pandemię koronawirusa może być znów czasem wielkich problemów.

- Turystyka ucierpiała na koronawirusie niezwykle mocno, ale przed sezonem letnim udało się ją odmrozić. Wiele hoteli, barów, restauracji czy punktów handlowych poszukuje obecnie pracowników sezonowych. Spodziewamy się jednak, że w tym roku może dochodzić do oszustw. Wielu pracodawców pewnie będzie cynicznie wykorzystywać kryzys gospodarczy, by obniżać wynagrodzenia i np. nie rozliczać się z pracownikami sezonowymi na koniec wakacji. Spodziewamy się jednak także sytuacji, że niektóre firmy zatrudnią pracowników, a pod koniec sezonu, gdy okaże się, że biznes przyniósł jednak straty, na pensje po prostu nie wystarczy. Pracownicy tymczasowi lub sezonowi mogą być pokrzywdzeni w pierwszej kolejności - mówi prezes Marczulewska.

W kurortach nadmorskich każdego roku zatrudnianych jest kilka tysięcy pracowników sezonowych. Odmrożenie gospodarki nie spowodowało jeszcze, że do firm powrócili klienci w tak wielkiej skali, byśmy mogli powiedzieć, że kryzys minął. – Przedsiębiorcy będą bardziej „drapieżni”, szczególnie w branżach sezonowych. Mogą na tym ucierpieć pracownicy na których niektórzy szefowie będą oszczędzać – dodaje Prezes Marczulewska.

Po pierwsze umowa

Prawnicy Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom radzą: zanim podejmiemy pracę, koniecznie podpiszmy umowę z naszym szefem. Nie pozwólmy, by była to umowa ustna i nie zgadzajmy się na nieuczciwe rozwiązania, czyli np. częściowe wynagrodzenie na umowie, a reszta „pod stołem”. Eksperci przestrzegają, że rozmaite nielegalne propozycje na początku współpracy, mogą być sygnałem, że mamy do czynienia z nieuczciwym przedsiębiorcom.

fot. shutterstock

- Takich umów na „czarno”, szczególnie w gastronomii, bez badań lekarskich jest całe mnóstwo. Byle ograniczyć koszty. Jedni pracownicy walczą o swoje prawa, gdy zostaną oszukani, ale nie brakuje też pracowników, którzy rezygnują z walki np. o jedno wynagrodzenie, czy jakieś obiecane wcześniej premie. Ja zawsze jednak radzę, by walczyć o swoje prawa, bo jeżeli jakiś pracodawca oszukał nas, to pewnie oszuka kolejne osoby - mówi Marczulewska.

Dodaje też, że do stowarzyszenia docierają informacje o tym, że np. brak wypłat jest argumentowany „złym zachowaniem” pracownika. Na koniec miesiąca lub na koniec wakacji, gdy miało dojść do rozliczeń, pracownica jest zwalniana, bo źle obsługiwała klientów, stłukła talerz lub zrobiła jeszcze coś innego.

- Wachlarz jest ogromny. Kiedyś spotkałam się z argumentacją, że pracownica restauracji została zwolniona i nie dostała pensji, bo „rozsiewała złą energię” - Małgorzata Marczulewska. - Zawsze podpisujmy umowę i zawsze starajmy się by czas rozliczania to nie był miesiąc, a dniówka albo wypłata co tydzień - dodaje.

Przestrzega też przed problemem, jaki w tym roku może wystąpić po raz pierwszy. Bowiem praca sezonowa w czasie pandemii koronawirusa wiąże się z jeszcze innymi problemami: co jeżeli dojdzie do zakażenia lub kwarantanny w hotelu lub sklepie w którym pracujemy sezonowo?

- Jeżeli np. działalność hotelu jest zawieszona, bo jest kwarantanna, to pracodawca nie może odmówić wypłaty wynagrodzenia za ten czas. Brak możliwości podjęcia pracy nie jest uzależniony od pracownika, więc wynagrodzenie mu się należy. Inna rzecz, że wszystko zależy czy mamy podpisaną umowę, czy nie - mówi Małgorzata Marczulewska.

Praca sezonowa w czasie COVID-19

Nim pracownicy sezonowi będą podpisywali umowy, warto sprawdzić, czy w czasie pandemii koronawirusa, będą mieli gdzie pracować. Pandemia sprawiła, że wielu Polaków straciło pracę. Na koniec kwietnia 2020 r. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosiła 951,2 tys. Było to o 89 tys. więcej zarejestrowanych w porównaniu z danymi z końca marca. Prognozuje się, że bezrobocie może być dwa razy większe niż podaje GUS. W kwietniu 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła 5,8 proc.

- Trudna sytuacja na rynku pracy z pewnością wpłynie na zainteresowanie pracą sezonową. Trzy lata temu na jedną ofertę pracy sezonowej w serwisie OLX odpowiadano średnio 180 razy. W związku ze sporymi zmianami na rynku pracy w ostatnich miesiącach, związanymi z pandemią koronawirusa, można się spodziewać, że w tym roku wynik ten będzie znacznie wyższy - zapowiada Paulina Rezmer, senior PR specialist w OLX.

A wzrost osób poszukujących pracy dodatkowej na tym portalu jest duży. Gdy na początku marca każdego kolejnego dnia wzrastała w Polsce liczba zachorowań, a większość pracowników realizowała swoje obowiązki służbowe w domach, coraz mniej osób było zainteresowanych wykonywaniem pracy dodatkowej, choć zazwyczaj w tym okresie dopiero się zaczynał sezon na poszukiwanie takiej pracy. Już na początku czerwca pojawiło się blisko 65 proc. więcej aktywnych użytkowników, którzy poszukują pracy dodatkowej, w zestawieniu z danymi z ostatniego dnia marca.