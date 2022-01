Test na COVID-19 albo szczepienie: czy każdy będzie mógł pracować?

Mamy ciąg dalszy sporu wokół umożliwienia pracodawcom zweryfikowania, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Na środę, 5 stycznia zaplanowano posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, podczas którego odbędzie się publiczne wysłuchanie projektu ustawy dającej pracodawcom takie uprawnienia. Zawarte w nim pomysły budzą sporo emocji.

Zgodnie z projektem ustawy przedsiębiorca będzie mógł poprosić o certyfikat zaszczepienia pracownika, a jeśli ten nie będzie zaszczepiony, to będzie mógł zreorganizować pracę tak, by zminimalizować ryzyko kontaktu osoby niezaszczepionej z zaszczepionymi pracownikami. Na przykład będzie mógł przenieść go do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.

Posłowie zaproponowali również rozwiązania skierowane do podmiotów leczniczych. Zgodnie z nimi szefowie takich placówek będą mogli na podstawie zarządzenia wprowadzić obowiązkowe zaszczepienia dal swoich pracowników.

Trzeci pomysł, jaki znalazł się w projekcie ustawy to zwolnienie przedsiębiorstw, które wykażą, że całe przedsiębiorstwo, wszyscy pracownicy są zaszczepieni, z jakichkolwiek restrykcji związanych z walką z pandemią.

Projekt wprowadza też możliwości wykonywania przez pracownika (lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą) nieodpłatnych testów w kierunku SARS-CoV-2, w tym finansowanych ze środków publicznych.

O wprowadzenie przepisów umożliwiających skuteczną i zgodną z prawem weryfikację szczepień u pracowników pracodawcy apelują od kilku miesięcy. Apele nasiliły się w połowie zeszłego roku, gdy wyszliśmy z głębokiego lockdownu.

– Przedsiębiorcy Północnej Izby Gospodarczej apelują do rządu o to, aby wprowadzić regulacje, które pomogą zweryfikować, kto jest zaszczepiony, a kto nie. Szczególnie ma to znaczenie przy organizowaniu targów, eventów czy szkoleń – mówiła już w połowie ubiegłego roku Hanna Mojsiuk, prezes zarządu Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Według badania przeprowadzonego dla Konfederacji Lewiatan 80 proc. pracodawców zgadza się ze stwierdzeniem, że powinien on wiedzieć, którzy konkretnie pracownicy zostali zaszczepieni.

Apel w tej sprawie wystosował także Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Postuluje on o wprowadzenie zmian ustawowych, które z jednej strony pozwolą uzależnić dostęp do niektórych usług od uprzedniego poddania się szczepieniu przeciwko chorobie, która rodzi stan zagrożenia epidemicznego lub wywołała stan epidemii. Postuluje również o zwolnienie przedsiębiorców z negatywnych konsekwencji odmowy sprzedaży czy świadczenia usług osobom niezaszczepionym. Chodzi o uniknięcie odszkodowań, gdyby np. niezaszczepiony klient podał restauratora do sądu, gdyż nie został obsłużony.

Awantura w Sejmie

Na razie apele te nie zostały wysłuchane. Zresztą sam temat budzi wśród posłów ale i wśród Polaków sporo emocji. Projekt miał by omawiany w połowie grudnia na posiedzeniu komisji zdrowia, jednak nie doszło to do skutku. Bowiem na sali posiedzeń było ... zbyt dużo posłów. Na sali zebrali się również posłowie Konfederacji, którzy należą do krytyków zawartych w projekcie ustawy rozwiązań.

- Proszę, abyśmy przestrzegali pewnych rygorów sanitarnych. Mamy wytyczne dotyczące organizacji pracy komisji. Są to również kwestie związane z limitem osób. Dlatego proszę, osoby, które nie zostały zaproszone, by opuściły posiedzenie komisji - apelował przewodniczący komisji Tomasz Latos.

Ostatecznie zdecydował się odwołać posiedzenie. To odbyło się dzień późnień i właśnie na nim przegłosowano propozycję zorganizowania wysłuchania publicznego na 5 stycznia 2022.

Ale już wcześniej pojawiły się sprzeczne informacje co do wprowadzenia tych rozwiązań. Już kilka dni po przedstawieniu szczegółów, szef senackiego klubu PiS Marek Martynowski przyznawał, że według jego informacji niektórzy posłowie już się wycofują ze swoich podpisów pod projektem.