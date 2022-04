Ten problem spędza sen z powiek firmom rodzinnym. Nadal nie ma nowych przepisów

- Problemem sukcesji nie są podatki. Głównym wyznawaniem są przepisy prawa spadkowego. Nasze prawo spadkowe było pisane w innej rzeczywistości gospodarczej – zauważa Cezary Przygodzki, partner w kancelarii Dentons podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

• 25 kwi 2022 13:41





Czy powinny być systemowe ułatwienia dla firm rodzinnych? (Fot. Shutterstock)

Czy powinny być systemowe ułatwienia dla firm rodzinnych? Zdaniem Cezarego Przygodzkiego, partnera w kancelarii Dentons – i tak, i nie.

- Firmy rodzinne to nie tylko mały i średni biznes. Mamy ewolucję – spółki, które były kiedyś małe, stają się coraz większe i są normalnymi uczestnikami obrotu gospodarczego. Powinny być traktowane tak samo jak inne podmioty w porównywalnej sytuacji – mówi Cezary Przygodzki.

Jak dodaje Przygodzki, jest jednak jeden obszar, gdzie regulacje powinny być wprowadzany - związany z dziedziczeniem i zachowaniem biznes w rękach rodziny, czyli prawo spadkowe.

- Problemem sukcesji nie są podatki. Głównym wyznawaniem są przepisy prawa spadkowego. Nasze prawo spadkowe było pisane w innej rzeczywistości gospodarczej – zauważa Cezary Przygodzki. - Chodzi o to żeby tę masę majątkową podzielić miedzy sukcesorami – dodaje.

Jak dodaje, brakuje w tym obszarze kompleksowej regulacji. Rozwiązaniem mogłyby być przepisy dotyczące fundacji rodzinnych.

- Jest projekt ustawy - teoretycznie za miesiąc przepisy powinny wejść w życie, ale tak się nie stanie. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że jest pewien spór, jeśli chodzi o Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Finansów - zwłaszcza w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację. To jest największy problem - czy fundacja rodzinna oprócz swojej podstawowego celu, czyli zachowania własności firmy w rękach rodzinnych, powinna pełnić także rolę platformy inwestycyjnej. Ja uważam, że to dobry kierunek – ocenia Cezary Przygodzki.

W podobnym tonie wypowiada się Henryk Orfinger, przewodniczący rady nadzorczej w firmie Dr Irena Eris. Jak zaznacza, firmy rodzinne powinny prowadzić biznes na tych samych, ogólnych zasadach jak pozostałe spółki. Pozostaje tylko kwestia sukcesji - zagadnienia spadkowe, a drugie to te dotyczące fundacji.

- Jeśli chodzi o ten pierwszy obszar - uważam, ze lepiej go nie ruszać. Dzisiaj mamy sytuację w miarę dobrą, a słyszymy cały czas że decydenci szukają pieniędzy – wyjaśnia Henryk Orfinger.

- Drugą kwestią jest fundacja - są trzy główne tematy. Pierwszy to prowadzenie działalności gospodarczej, drugi to zachowek. To są dwa tematy, które nie powodują, że ta ustawa wchodzi albo nie wchodzi. Decydujące są kwestie podatkowe. Ciągle jest spór między ministerstwami, który dotyczy sposobów opodatkowania fundacji – mówi Henryk Orfinger.

- Ministerstwa mają radykalnie dwa różne podejścia. Jeżeli przyjęlibyśmy zasadę, które narzuciłoby Ministerstwo Finansów, czyli dywidendę do fundacji opodatkowaną CIT-em, to oznaczałoby, że fundacje nie powstaną. Nikt się nie zdecyduje na taki ruch. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że co chwilę zmieniają się ministrowie – dodaje Orfinger.

*Tekst powstał podczas debaty "Sukcesja w firmach rodzinnych", która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

