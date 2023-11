Teleporady do zmiany. To może pomóc w utrudnieniu kupowania L4

W 2022 roku zarejestrowano w całym kraju ponad 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy (fot. Unsplash/Surface)

W 2022 roku zarejestrowano w całym kraju ponad 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy (fot. Unsplash/Surface)

Naczelna Rada Lekarska chce doprecyzować zasady korzystania przez lekarzy z teleporad. W tym celu przygotowała projekt zmian w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Mogłyby one wpłynąć na ograniczenie liczby wystawiania zwolnień chorobowych wyłącznie po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej

Lekarze chcą zmian w zasadach korzystania z teleporad, które ograniczyłyby dostęp do tego typu rozwiązania. To przełożyłoby się na możliwość wypisywania przez lekarzy zwolnień chorobowych.

NIL proponuje, by prowadzenie diagnostyki i terapii pacjenta jedynie za pomocą teleporad było niedopuszczalne. A bez diagnozy ciężko mówić o wystawieniu zwolnienia lekarskiego.

Dziś L4 możemy kupić przez internet, podobnie jak ubrania, kosmetyki czy sprzęt RTV. Ceny wcale nie są wygórowane.



Jeszcze osiem lat temu w okresie od stycznia do sierpnia Polacy na zwolnieniu chorobowym spędzili 140 mln 670 tys. dni. Kwota wypłat z ZUS wyniosła 10 114 743,8 zł. Obecnie w tym samym okresie Polacy na zwolnieniu lekarskim przebywali już ponad 152 mln 166 tys. dni. Zaś ZUS przeznaczył na ten cel 17 911 337,1 zł. Wzrost jak widać jest wyraźny.

Z kolei zestawiając ze sobą pełne lata okaże się, że w 2022 roku zarejestrowano w całym kraju ponad 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę ponad 288,8 mln dni absencji, co stanowi wzrost o 6,7 proc. rok do roku.

L4 bez wstawania z kanapy. Załatwisz je między zamówieniem szamponu i kurtki

Zdaniem Mikołaja Zająca, prezesa polskiej firmy doradczej Conperio m.in. łatwość dostępu do zwolnień lekarskich za pomocą teleporad - rozwiązania, które przyjęło się w czasie pandemii - spowodowała, że pracownicy śmielej sięgają po L4, by mieć więcej wolnego, nie tylko w sytuacji, kiedy są naprawdę chorzy. L4 możemy kupić przez internet, podobnie jak ubrania, kosmetyki czy sprzęt RTV. Ceny wcale nie są wygórowane, oferty zaczynają się już od 49 zł za teleporadę obejmującą wystawienie pracownikowi zwolnienia.