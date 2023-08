Tę ustawę powinniśmy mieć już od 1,5 roku. Właśnie powstała jej ósma wersja

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło ósmy projekt ustawy o sygnalistach. Resort zmienił w nim podejście do służb mundurowych. W nowej wersji policjanci, strażacy czy żołnierze zostaną objęci jej zapisami. Wcześniej nie było to takie pewne.

Jak przypomina, wcześniejszy projekt zakładał, że osoby te nie będą objęte ustawą, a tym samym, w razie dokonania zgłoszenia naruszenia prawa, nie będą podlegać ochronie z niej wynikającej. Spotkało się to z niezadowoleniem ze strony funkcjonariuszy służb i żołnierzy, jako nieuzasadnione różnicowanie ich sytuacji.

Warto przypomnieć, że kwestia objęcia mundurowych ochroną o sygnalistach wywołała spięcie między Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, które chciało wyłączyć z ochrony przedstawicieli mundurówki. Jednak z uwagi na ryzyko pojawienia się zarzutów o nierównym traktowaniu i nierównej ochronie prawnej tych pracowników Marlena Maląg, szefowa resortu rodziny i polityki społecznej, zwróciła się o rozstrzygnięcie przez Stały Komitet Rady Ministrów tych rozbieżności.

- Od samego początku byliśmy przeciwni wykluczeniu nas z listy podmiotów objętych nowymi przepisami. Obowiązkiem państwa powinno być takie stworzenie przepisów o sygnalistach, by objęły one jak najszerszą grupę pracowników. Powinny mieć zastosowanie również wśród mundurowych, którzy pracują w mocno zhierarchizowanej strukturze, gdzie często oficjalnie nikt nikomu nic nie zgłasza, przez co wiele nieprawidłowości nie wychodzi na jaw. Sygnaliści mogliby to zmienić - twierdzi wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów Andrzej Szary.

Zaznacza jednocześnie, że aby to się udało, wszelkie zgłoszenia muszą być dokładnie weryfikowane. - Istnieje ryzyko, że sygnalista może zadziałać tendencyjnie, mając kłopoty w służbie, będzie chciał bronić siebie i tym samym zrobi krzywdę osobie, której dotyczy zgłoszenie. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby nie wykorzystywać sygnalistów do wewnętrznych rozgrywek personalnych i bardzo dokładnie i rzetelnie podchodzić do weryfikacji zgłoszeń - dodaje.

Jednocześnie ma nadzieję, że wejście w życie nowych przepisów zmusi wiele osób w policji, by dwa razy zastanowiły się, nim coś zrobią lub powiedzą.

- Chodzi mi o pewnego rodzaju działania noszące znamiona mobbingu, które w naszej formacji przykrywane są wydawaniem poleceń czy rozkazów - wyjaśnia. - Mam nadzieję, że nowe przepisy będą pewnego rodzaju przestrogą dla wielu osób, które dziś w policji uważają, że są bezkarne.

Więcej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów

Kolejną zmianą, jaką wprowadzono w nowej wersji projektu, jest doprecyzowanie i wydłużenie terminów wejścia przepisów, o co od miesięcy alarmowali eksperci zajmujący się tematem sygnalistów.

Ustawa nadal ma wejść w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących ustalania wewnętrznych procedur zgłoszeń, które mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wcześniej zaproponowano, aby nastąpiło to następnego dnia po ogłoszeniu regulacji.

- Nadal nie wiadomo, czy termin 14 dni to termin, w którym procedura powinna zacząć już obowiązywać w danym podmiocie, jednak coraz więcej czynników wskazuje, że tak właśnie należy rozumieć przepis końcowy projektowanej ustawy. Jest to nadal zdecydowanie zbyt mało czasu na ustalenie procedury zgłoszeń, mając na uwadze, że procedura ma podlegać minimum 7-dniowym konsultacjom ze związkami zawodowymi (lub przedstawicielami osób świadczących pracę) i wejść w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości - komentuje radca prawny z kancelarii Ostrowski i Wspólnicy.

Z drugiej strony - jak dodaje - warto zauważyć, że przepisy projektowanej ustawy wprowadzające odpowiedzialność karną (w tym za nieustalenie procedury) mają wejść w życie dopiero 2 miesięce od dnia ogłoszenia, zatem dopiero od tego momentu będzie wchodzić w grę odpowiedzialność karna za nieustalenie procedury.

