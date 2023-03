Te nowe ulgi podatkowe mogą zaskoczyć. Komu przysługują i ile pozwalają zaoszczędzić?

PIT-0 dla seniorów, PIT-0 dla rodzin 4+, PIT-0 dla osób powracających z zagranicy - to nowe ulgi podatkowe w rozliczeniu za 2022 rok. Kto będzie mógł z nich skorzystać i na jakich zasadach?

W przypadku pełnoletnich dzieci z ulgi korzysta podatnik, który w roku podatkowym, w stosunku do uczącego się dziecka, które nie ukończyło 25. roku życia, lub niezależnie od wieku – dziecka, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny, wykonuje obowiązek alimentacyjny albo sprawuje funkcję rodziny zastępczej.

Z ulgi może skorzystać podatnik (bez względu na jego stan cywilny), który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej 4 dzieci małoletnich:

Od 2022 r. obowiązuje ulga dla rodzin 4+. Jest ona dedykowana podatnikom wychowujących co najmniej czwórkę dzieci. Rodzic lub opiekun prawny czwórki lub większej liczby dzieci może nie płacić podatku dochodowego od rocznych przychodów nieprzekraczających 85 528 zł.

Przy czym warunkiem skorzystania z ulgi w przypadku dorosłych dzieci, które się uczą i nie ukończyły 25. roku życia, jest, aby dzieci:

nie stosowały przepisów o 19 proc. podatku liniowym lub przepisów ustawy o ryczałcie (z wyjątkiem przepisów dotyczących najmu prywatnego) w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,

nie podlegały opodatkowaniu podatkiem tonażowym na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub tzw. podatkiem okrętowym na zasadach określonych w ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,

nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub 19% podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych lub przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych czy ulgi na powrót, w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność renty socjalnej obowiązującej na koniec roku podatkowego.

PIT-0 dla seniora ma zachęcić do aktywizacji zawodowej

PIT-0 dla seniora to zachęta do kontynuacji pracy dla tych, którzy chcą dalej pracować i dla tych, którzy decydują się na pracę z tego powodu, że ich emerytury byłyby niskie. Z tego rozwiązania mogą korzystać emeryci w wieku 60+ (kobieta) i 65+(mężczyzna), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo.

PIT-0 dla seniora polega na zwolnieniu od podatku zarobków z pracy na etacie, z umowy zlecenia zawartej z firmą, przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (innych niż opodatkowane kartą podatkową) oraz z zasiłków macierzyńskich, uzyskanych po ukończeniu 60/65 roku do kwoty 85 528 zł rocznie.

Seniorzy, którzy rozliczają się według skali podatkowej, skorzystają dodatkowo z 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku. Oznacza to, że pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu co najmniej kwoty 115 528 zł (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł zwolniony przychód). PIT-0 dla seniora obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

PIT-0 dla osób powracających z zagranicy - komu przysługuje?

Z tej ulgi skorzystają osoby, które zdecydowały się wrócić z zagranicy i zamieszkać w Polsce. Ulga przysługuje przez cztery lata, a w każdym roku przychód do 85 528 zł jest nieopodatkowany. Oznacza to, że łączna wysokość przychodów, od których nie trzeba płacić podatku w ciągu 4 lat, to 342 112 zł.

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które przeprowadziły się do Polski po 31 grudnia 2021 roku i podlegają w naszym kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to konieczność płacenia podatków w Polsce, niezależnie od miejsca źródła przychodów.

Z ulgi tej skorzystają tylko osoby, które nie mieszkały w Polsce przez co najmniej trzy lata kalendarzowe, poprzedzające rok, w którym przeprowadziły się do Polski i które nie miały w Polsce miejsca zamieszkania od początku roku, w którym się przeprowadziły, do dnia poprzedzającego powrót.

Ulga dla młodych - korzysta 2 mln młodych pracowników

Warto również przypomnieć o uldze dla młodych, która obowiązuje od 2019 roku. Jest ona skierowana do osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) i z umów zlecenia zawartych z firmą. Od 2021 r. z ulgi dla młodych mogą korzystać dodatkowo osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego.

Ulgą objęte są przychody z pracy oraz z umów zlecenia oraz od 2021 r. z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika są zwolnione z PIT.

Z ulgi korzysta około 2 mln młodych pracowników.

