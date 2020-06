Tarcza po polsku. Zarabiają mniej, pracują tyle samo. Firma nie widzi problemu

Pracodawcy, którzy podczas pandemii koronawirusa musieli wstrzymać swój biznes, przez co przestali zarabiać, szukają sposób na ograniczenie wydatków. Najczęściej pojawiający się pomysł? Ograniczenie zatrudnienia. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, tylko w I kwartale 2020 r. zlikwidowano 119,9 tys. miejsc pracy. Z czego niemal 25 proc. zostało zlikwidowanych w związku z sytuacją epidemiczną.

- Tego też obawiał się rząd, stąd też już w pierwszych modułach tarczy antykryzysowej zastosowano rozwiązania, których celem było utrzymanie jak największej ilości miejsc pracy oraz zachęcenie przedsiębiorców, by w trudnym czasie lockdownu nie zwalniali pracowników, a np. ograniczali im etaty lub obniżali podstawę wynagrodzenia. Jak się niestety okazywało, niektórzy przedsiębiorcy również w tej przestrzeni pozwalali sobie na nadużycia. Pracownicy nie mogą pozostawać bierni. Tu chodzi o ich pracę, ich pieniądze i ich godność - komentuje Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom, które bezpłatnie udziela pomocy poszkodowanym pracownikom.

Dodaje też, że do jej stowarzyszenia cały czas zgłaszają się poszkodowani pracownicy. Skarżą się, że zarabiają mniej, a pracują tyle samo. Szefowie chcą, by firma była efektywna przy możliwie niskich kosztach. Od marca do końca maja wpłynęło do stowarzyszenia ponad 100 zgłoszeń od osób, które poczuły się pokrzywdzone działaniami swoich pracodawców.

CZYTAJ DALEJ »

Obniżki, choć miały być realną alternatywą dla zwolnień i likwidacji stanowisk pracy, to - jak przyznają specjaliści ze stowarzyszenia - stały się narzędziem wykorzystywanym do nadużyć ze strony pracodawców. Przykłady? Obniżka pensji wynosiła więcej niż 20 proc. wynagrodzenia, mimo iż firma korzysta z tarczy antykryzysowej, pracodawca nie wyznaczył czasu, kiedy pensja powróci do stanu sprzed pandemii lub pracodawca nie poinformował, że obniżenie wynagrodzenia wiąże się z tym, że pracownik ma prawo do jednego dnia wolnego w tygodniu.

Czytaj więcej: Zwolnienie bez konsekwencji. Pracodawcy powinni przejść te kroki

- Pojawia się wielu pracodawców, którzy czas pandemii koronawirusa wykorzystują do obniżania wynagrodzeń swoim pracownikom. W przypadku wielu branż jest to uzasadnione, bo firma np. bardzo źle zniosła lockdown i jej odbudowanie może zająć długie miesiące. Prawda jest jednak taka, że pojawiają się również sytuacje, gdzie firmy działają dobrze mimo pandemii, a i tak dochodzi do optymalizacji. Jeżeli przedsiębiorca korzysta z tarczy antykryzysowej, to obniżenie wynagrodzenia może nastąpić na określony umową czas i nie może być ono wyższe niż 20 procent - mówi mec. Mateusz Galikowski, współpracujący ze Stowarzyszeniem STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Zaznacza, że informowanie pracowników telefonicznie czy ustnie, brak porozumienia ze stroną związkową, brak informacji o sytuacji firmy, to sytuacje karygodne i nie powinny mieć miejsca.

- Sugeruję pracownikom najpierw rozmowę z organizacjami pracowniczymi, np. związkiem zawodowym, jeżeli to się nie uda, to możemy wystąpić do zarządu firmy o udostępnienie porozumienia przewidującego obniżenie wynagrodzenia. Jest to wiedza, którą pracownik ma prawo uzyskać. Nie można obniżyć pensji pracownikowi „ot tak, bo koronawirus” - dodaje mec. Galikowski, i podkreśla, że w ramach tarczy antykryzysowej wynagrodzenie może zostać obniżone o 20 proc., ale ostateczna kwota wypłaty nie może być niższa niż wynagrodzenie minimalne.

Straszenie pracowników

Eksperci ze stowarzyszenia zaznaczają, że pracownicy muszą być świadomi, iż obniżenie wynagrodzenia wiąże się także z obniżeniem czasu pracy. Tymczasem na forach internetowych nie brakuje relacji pracowników opisujących, że choć firma korzysta z tarczy, przez co zmniejszyła im wynagrodzenie, wszyscy muszą robić pełną parą przez pięć dni w tygodniu. Do tego dochodzą wypowiedzi szefa, który "motywuje" podwładnych mówiąc "wiecie, że firma jest w trudnej sytuacji, ale powinniście zrozumieć, że zaangażowanie jest czymś, czego teraz oczekujemy od was najbardziej. Każdy, kto pokaże, że mu zależy, może czuć się spokojny".

Czytaj więcej: Pracodawcy pod lupą. Powracają "czarne listy"

Marczulewska wymienia, że trafiały do nich skargi dotyczące np. tego, że pracodawca nie informował pracowników, iż obniżka wynagrodzenia jest równoważna ze zmniejszeniem czasu pracy. Pracownicy więc chodzili do pracy normalnie, a zarabiali mniej. Były też zgłoszenia, że szef przyznał, iż pracownicy powinni przychodzić do pracy cztery, a nie pięć dni w tygodniu, ale on by chciał, by przychodzili normalnie, a jeśli nie będą, to on „zapamięta”, kto nie był razem z firmą w trudnych czasach.

- Pracujemy cztery dni w tygodniu za wynagrodzenie odpowiadające czterem dniom. Nie ma to jednak żadnego wpływu na nasze świadczenia emerytalne. Tutaj sprawa też jest skomplikowana, bo nie w każdej firmie system godzinowy jest taki oczywisty. Jeżeli w przedsiębiorstwach pracuje się na zmiany, pracuje zdalnie lub w systemie dyżurowym, to może dochodzić do sytuacji, że to obniżenie wymiaru pracy o 20 proc. nie będzie takie oczywiste - mówi mec. Mateusz Galikowski.

Jednak bez względu na trudności z wyliczeniem wysokości obniżki, pracodawca zawsze musi poinformować pracownika, kiedy jego pensja powróci do stałej formuły. Okres maksymalny obniżenia pensji to kilka miesięcy, jest to uzależnione od czasu trwania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

- Pracownicy muszą być świadomi, że po zakończeniu działania tarczy pracodawca ma prawo np. renegocjować warunki umowy. Powrót do wyższych zarobków w dużej mierze jest więc uzależniony od tego, jak firma będzie radzić sobie z kryzysem wywołanym pandemią - dodaje mec. Galikowski.