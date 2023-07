Tak temperatura zmniejsza wydajność pracy. Wystarczy jeden stopień

- Obecnie jedynym prawnym obowiązkiem w momencie, gdy temperatura w pomieszczeniu pracy przekracza 25 st. C, jest zapewnienie pracownikom chłodzących napojów. Niestety w warunkach atmosferycznych, z jakimi mamy obecnie do czynienia, tego typu ochrona jest już niewystarczająca - mówi Andrzej Bączkowski, ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

Polskie prawo nie określa maksymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy.

- Co prawda NSZZ Solidarność chce wprowadzić taki zapis, jednak cała sprawa rozbija się o ustalenie maksymalnej temperatury – związkowcy proponują 30 st. C - dla jednych to za niska temperatura, dla innych już zbyt wysoka. Jednym z rozwiązań jest przyjęcie rożnych maksymalnych temperatur dla poszczególnych rodzajów prac. W tym punkcie nie wolno zapominać o pracownikach młodocianych oraz kobietach w ciąży i karmiących piersią. Dla tych osób określono maksymalną temperaturę – w przypadku młodocianych to 30 st. C., a kobiety w ciąży w ogóle nie mogą pracować w warunkach mikroklimatu gorącego – dodaje Bączkowski.

Jak zabezpieczać pracowników przez zbyt wysoką temperaturą

Jak podkreśla sytuacja z ustaleniem maksymalnej temperatury w pomieszczeniach jest zdecydowanie łatwiejsza w klimatyzowanych biurach. W takim przypadku należy ustalić optymalną temperaturę na 20 do 22 stopni. Niższe wartości mogą powodować choroby górnych dróg oddechowych, wyższe brak komfortu pracy.

Problematyczne będzie rozwiązanie sytuacji pracowników produkcyjno-magazynowych.

- Natomiast pracownicy produkcyjno-magazynowi często nie mają możliwości wykonywania obowiązków w klimatyzowanych warunkach. Nawet nowe rozwiązania nie gwarantują optymalnej temperatury przy pełnej pracy wszystkich maszyn. Tutaj odsetek niezadowolenia z temperatury w hali w okresie letnim jest jeszcze większy. Dodatkowo, może to prowadzić do przegrzania organizmu i udaru cieplnego, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia – dodaje Andrzej Bączkowski.

Doraźnym rozwiązaniem są wentylatory umieszczone na stanowiskach pracy, gdzie wentylacja lub klimatyzacja nie są zamontowane. Nie należy jednak ustawiać strumienia powietrza bezpośrednio na osoby pracujące. Bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami są różnego rodzaju klimatyzery, które oprócz funkcji wentylatora mają funkcję chłodzenia strumienia powietrza przepływem wody. W biurach mogą zdać egzamin przenośne klimatyzatory

- W przypadku, kiedy na stanowisku pracy przewiduje się występowanie mikroklimatu gorącego np. podczas pracy na zewnątrz lub przy procesach gorących jak obróbka cieplna metali, należy ten czynnik wpisać do oceny ryzyka i zgodnie z przyjętą metodą określić działania zmierzające do minimalizacji ryzyka wystąpienia negatywnych skutków działania wysokiej temperatury. Pamiętać należy, że inspektorzy PIP często sprawdzają spójność zapisów oceny ryzyka zawodowego ze stanem faktycznym stanowiska pracy. Ponadto podczas wystąpienia zdarzenia wypadkowego w związku z działaniem wysokich temperatur, brak odpowiedniego zapisu będzie mógł skutkować dodatkowymi karami lub nakazami – mówi Andrzej Bączkowski.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl