Tak skomplikowanych przepisów chyba jeszcze nie mieliśmy. Kara może być sroga

Pod koniec maja miną trzy lata, odkąd pracodawcy muszą pamiętać o większej ochronie danych osobowych pracowników czy klientów. Ci pierwsi pozytywie oceniają działania firm w stosowaniu wyjątkowo skomplikowanych przepisów RODO. Jednak nadal nie brakuje wpadek. Dla firm wyjątkowo kosztownych.

- 25 maja 2021 r. upłyną trzy lata, odkąd europejski prawodawca zreformował i ujednolicił system ochrony danych osobowych na obszarze całej Unii Europejskiej. Wprowadzona reforma stanowiła ogromne wyzwanie dla przedsiębiorców, którzy zostali zmuszeni do wdrożenia nowych rozwiązań. Przedsiębiorcy podjęli wysiłek dostosowania swoich organizacji, pod presją kar przewidzianych w RODO, a nakładanych przez krajowe organy nadzorcze – wskazuje Maciej Kaczmarski, prezes ODO 24, formy zajmującej się ochroną danych osobowych.

Jednym z celów wprowadzonej reformy było ułatwienie realizacji praw, jakie każdy człowiek ma względem swoich danych osobowych, np. swojego imienia, nazwiska, numeru PESEL czy każdej innej informacji, która daną osobę identyfikuje. Europejski prawodawca uznał, że dla realizacji praw osób kluczowe jest upowszechnienie świadomości o ich istnieniu.

Równie ważnym celem RODO było zapewnienie skutecznej ochrony danych przed naruszeniami, np. ujawnieniem danych osobom nieupoważnionym. Odpowiednie zabezpieczenie zapewnić mogły zarówno elementy techniczne, takie jak zamki, klucze, szyfry, specjalistyczne programy komputerowe, ale także elementy organizacyjne, takie jak edukacja pracowników, w jaki sposób należy postępować z danymi osobowymi. Jaki są efekty obowiązywania nowych przepisów?

Wyniki badania firmy ODO 24 pokazują, że zdecydowana większość pracowników pozytywnie ocenia działania pracodawców w kontekście ochrony danych osobowych. Tylko 7,5 proc. Polaków uważa, że nie stanowi ona dla pracodawcy kluczowego aspektu działalności.

Respondenci wskazywali przy tym na różne działania, które podjęto w ich firmach, a które miały być dowodem dbałości pracodawcy o ochronę danych. Największa grupa badanych uznaje, że dowodem takiej dbałości jest konieczność odbycia przez każdego pracownika szkolenia z zakresu RODO (42,8 proc.). Dla części badanych (18,9 proc.), dowodem szczególnej dbałości o dane osobowe jest gotowość firmy do niezwłocznego działania w przypadku wycieku danych. Prawie jedna trzecia (30,8 proc.) badanych potwierdza, że pracodawca dba o ochronę danych, przy czym kwestiami tego typu zajmuje się dział prawny, bez angażowania pracowników z innych działów.

W trakcie badania zapytano pracowników także o to, co ich zdaniem jest najważniejsze w ochronie cennych firmowych informacji oraz danych osobowych. Zdaniem 39,4 proc. badanych są to zabezpieczenia fizyczne (alarmy, bramki) i technologiczne (oprogramowanie). W skuteczność tych środków wierzy prawie co drugi pracownik (48,2 proc.) w wieku do 24 lat. Starsi respondenci (25-34 oraz 35-49 lat) ufają środkom technicznym w mniejszym stopniu (wynik to odpowiednio 42,7 proc. i 41,2 proc.). Pracownicy powyżej 50. roku życia najmniej wierzą w skuteczność tego typu środków (34,6 proc.).

Tylko 19,4 proc. badanych wskazuje, że skuteczną metodą zabezpieczenia danych jest budowanie świadomości zagrożeń wśród pracowników, w tym regularne szkolenia oraz jasne procedury postępowania. Odpowiednio 17,4 oraz 12,7 proc. respondentów wskazuje, że w skutecznym zabezpieczeniu danych pomóc mogą dobrzy prawnicy zatrudnieni przez firmę, oraz współpraca z wyspecjalizowaną firmą zapewniającą wsparcie w aspektach prawnych i doboru odpowiednich zabezpieczeń technicznych.

Jest dobrze, ale zawsze może być lepiej

- Trzy lata stosowania przepisów RODO dały efekt w postaci zwiększającej się świadomości pracodawców i pracowników w obszarze ochrony danych. Stało się to możliwe dzięki kampaniom informacyjnym prowadzonym przez instytucje publiczne i prywatne, a także dzięki specjalistycznym szkoleniom, które pracodawcy zapewniają sobie i swoim pracownikom - uważa Maciej Kaczmarski, prezes ODO 24.

Jednocześnie zaznacza, że pomimo sukcesów w tym obszarze pozostaje wiele do zrobienia.

- W szczególności niepokój wzbudza fakt, że w co trzeciej firmie kwestie ochrony danych zostały powierzone działowi prawnemu bez angażowania innych pracowników. Za ślepą uliczkę należy uznać przesadną wiarę blisko połowy respondentów w zabezpieczenia techniczne. Takie środki są oczywiście ważne, pod warunkiem, że zostaną prawidłowo dobrane i wdrożone, ale nawet najlepsze zabezpieczenia techniczne będą całkowicie nieskuteczne, jeżeli personel nie będzie odpowiednio uwrażliwiony i wyedukowany. Z tego względu cieszy mnie, że blisko połowa badanych wskazuje szkolenia, jako kluczowy element dbałości pracodawców o ochronę danych osobowych - podsumowuje.

Z RODO na bakier

W 2020 roku UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych) wydał 1866 decyzji administracyjnych i nałożył w tym czasie 11 kar pieniężnych na firmy czy instytucje łamiące zapisy RODO. A na liście tych, które dopuściły się tego przewinienia, znajdziemy takich gigantów jak Google czy H&M.

Google zostało ukarane przez francuski organ ochrony danych osobowych CNIL grzywną w wysokości 50 mln euro za naruszanie przepisów RODO przy pozyskiwaniu zgody użytkowników na profilowanie marketingowe w oparciu o ich dane. Z kolei niemiecka spółka H&M została ukarana niebagatelną karą w wysokości ponad 35,2 mln euro za zbyt dużą ingerencję jako pracodawcy w dane pracowników, w tym te dotyczące ich życia prywatnego.

W przypadku giganta odzieżowego organ nadzorczy ustalił, że co najmniej od 2014 r. część pracowników H&M poddawana była szczegółowej „obserwacji”, a wnioski poczynione w jej toku utrwalane były w formie notatek na dysku sieciowym. Standardem było, że po nieobecności pracownika w pracy - niezależnie od tego, czy była ona spowodowana urlopem, chorobą itp. - przełożony przeprowadzał z nim tzw. „rozmowę powitalną”. Brzmi sympatycznie, natomiast celem tych rozmów była nie tyle koleżeńska wymiana wrażeń z wakacji, ale również, np. w przypadku urlopu chorobowego, ustalenie (i odnotowanie) objawów danej choroby i wydanej przez lekarzy diagnozy.

Z kolei w polskich realiach m.in. karę w wysokości ponad 1 mln zł na spółkę ID Finance Poland nałożył prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przyczyną była niezdolność do szybkiego stwierdzenia zagrożenia i jego usunięcia, która spowodowała utratę danych.

Jak wyjaśnia UODO, ukarana spółka (właściciel portalu pożyczkowego MoneyMan.pl) nie zareagowała odpowiednio na sygnał o lukach w jej zabezpieczeniach. Nie sprawdziła odpowiednio szybko informacji o tym, że na jednym z jej serwerów dostępne są dane jej klientów. Takiego zawiadomienia nie potraktowała z odpowiednią powagą, przez co kilka dni po otrzymanym przez spółkę sygnale, osoba nieuprawniona skopiowała te dane, a następnie usunęła je z serwera. Za zwrot wykradzionych informacji zażądała okupu. Dopiero wtedy spółka rozpoczęła analizowanie zabezpieczeń na swoich serwerach i jednocześnie zgłosiła naruszenie ochrony danych organowi nadzoru.

UODO ustalił, że do naruszenia doszło po tym, jak po restarcie jednego z serwerów obsługiwanego przez podmiot przetwarzający (firmę hostingową) nie przywrócono odpowiedniej konfiguracji zabezpieczeń.