Tak posłowie chcą walczyć o obecność emerytów na rynku pracy

- Emerytura to przywilej, a nie obowiązek – podkreśla Grzegorz Matusiak, namawiając Polaków do pracy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego.

- Bez wątpienia trzeba pochylić się nad wysokością emerytur kobiet, które są ostoją polskich rodzin – wskazuje Marek Gzik z Platformy Obywatelskiej.

- Sporem nie jest wiek emerytalny, ale to, w jaki sposób pomóc emerytom być aktywnymi zawodowo znacznie dłużej – uważa Piotr Kempf z PSL.

Emerytury to jeden z najważniejszych tematów, nie tylko dlatego, że pojawia się w debacie przedwyborczej jako jedno z pytań referendalnych. To poważne wyzwanie społeczne i gospodarcze. Każdy pracownik finalnie chciałby przejść na emeryturę bez względu na to, ile dzisiaj ma lat.

Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości wiek emerytalny należałoby zostawić na dotychczasowym poziomie. – W obecnej sytuacji ekonomicznej stać nas, by zachować wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Oczywiście dane osoby mogą kontynuować pracę, emerytura to przywilej, a nie obowiązek – wskazuje Grzegorz Matusiak.

Status quo gotowa jest zachować również Koalicja Obywatelska. – Przyjęliśmy werdykt społeczeństwa, że przejście na wiek emerytalny w wieku 60 i 65 lat nie zostanie zmienione po wygranych przez nas, w co wierzę, wyborach. Bez wątpienia trzeba pochylić się nad wysokością emerytur kobiet, które są ostoją polskich rodzin – wskazuje Marek Gzik.