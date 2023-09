Tak firmy oszczędzają na kosztach pracy. Nowe przepisy niewiele zmieniły

Jeśli chodzi o pracowników, to inspektorzy pracy skontrolowali legalność zatrudnienia ponad 122,6 tys. osób (w 2021 r. – 80,6 tys.). W stosunku do 17,3 tys. osób stwierdzono nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę zarobkową (w 2021 r. 9,9 tys. osób).

Jak czytamy w sprawozdaniu PIP, nadal stosowane są praktyki powierzania pracy nieformalnie „na próbę”, by sprawdzić przydatność danej osoby do jej wykonywania. Pracodawcy tłumaczą, że kodeksowa umowa na czas próbny to zbyt duże koszty, szczególnie jeśli okaże się, że pracownik nie sprawdził się na danym stanowisku.

- Ponadto w przypadku zapotrzebowania na wykonanie prac prostych, niewymagających wysokich kwalifikacji czy specjalistycznego wykształcenia, a także pracy krótkoterminowej, przedsiębiorcy korzystają z możliwości powierzenia pracy niezadeklarowanej, po wykonaniu której następuje natychmiastowe i bezproblemowe „rozstanie się” z pracobiorcą bez większych konsekwencji i konieczności respektowania przepisów Kodeksu pracy o rozwiązywaniu umów o pracę – czytamy w raporcie PIP.

Pracowników do pracy „na czarno” popycha przymus ekonomiczny. PIP zaznacza, że osoby, które wybierają tę opcję, najczęściej nie znajdują w miejscu zamieszkania legalnej pracy – muszą przyjąć ofertę z wypłatą pod stołem. Druga grupa pracowników świadomie wybiera pracę w szarej strefie. Osoby z tej grupy często chcą ukryć dochody ze względu na ciążące na nich zobowiązania, tj. alimenty, tytuły egzekucyjne albo chcą korzystać z zasiłków socjalnych. Niektórzy pracownicy wolą dostać więcej na rękę, dlatego godzą się na brak umowy.

PIP zwraca także uwagę na przepisy, które nie blokują pracodawców przed zatrudnianiem na czarno. Chodzi o 7-dniowy termin na zgłoszenie pracobiorcy do ubezpieczeń społecznych. Ten zapis ma szczególne znaczenie w przypadku umów cywilnoprawnych, których nie trzeba zawierać w formie pisemnej. Pracodawcy podczas kontroli oświadczają, że została zawarta umowa zlecenie, a termin zgłoszenia do ZUS-u jeszcze nie minął.

Kolejny problem to zbyt niskie sankcje za nielegalne zatrudnienie. Kary nakładane przez inspektorów pracy nie odstraszają pracodawców, wręcz przeciwnie. Pracownik PIP może ustalić grzywnę od 1 000 do 2 000 zł bez względu na skalę procederu i liczbę osób wykonujących nielegalnie pracę.

Pracowników do pracy „na czarno” popycha przymus ekonomiczny (Fot. Sams Solutions/Unsplash)

Szara strefa to zjawisko złożone, na które składa się wiele czynników

Adwokat Joanna Torbé-Jacko, ekspert Business Centre Club ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zwraca uwagę, że powiększanie się szarej strefy jest zjawiskiem złożonym, na które składa się wiele czynników. Przykładowo można wskazać na pandemię, na bardzo wysoką inflację i dociążanie przedsiębiorców obciążeniami, których nie są w stanie unieść.

- Ostateczna cena usługi czy towaru musi być taka, żeby końcowy odbiorca i konsument mógł ją zapłacić. Wielu przedsiębiorców nie jest w stanie tak podnieść dzisiaj kosztu towaru czy usługi, żeby pokryć wszystkie obciążenia administracyjne i publicznoprawne. Zjawisko powiększania się szarej strefy zatrudnienia w okresie kryzysu znane jest historycznie na przykładzie innych krajów – mówi Joanna Torbé-Jacko.

Jak podkreśla Joanna Torbé-Jacko, do tego dochodzą napływ cudzoziemców, niewystarczająca liczba kontroli, brak wystarczających narzędzi finansowych i prawnych PIP i stosunkowo niskie kary dla przedsiębiorców łamiących prawo.

- Tytułem przykładu można wskazać, że jeżeli firma korzysta z podwykonawców dostarczających jej personel, to często przymyka oko na to, jak ten personel jest zatrudniony, nie czując własnego ryzyka. Choć przekonanie takie jest błędne, to jednak dość powszechne na rynku wydaje się przyjęcie założenia, że jeżeli korzystam z podwykonawcy, nie muszę audytować moich kontrahentów. Wszystko to w sumie składa się na obecną sytuację, która zaczyna zagrażać tym przedsiębiorcom, którzy świadczą usługi zgodnie z prawem – przestają być konkurencyjni na rynku – uważą Joanna Torbé-Jacko.

Również prof. Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert ds. rynku pracy Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), mówi, że zjawisko szarej strefy jest wielowymiarowe. Na jego rozwój wpływa wiele czynników: kondycja gospodarcza, w tym rosnąca inflacja, koszty pracy (obciążenia podatkowe, ubezpieczeniowe) i zmiany w prawie pracy, które nie są korzystne dla pracodawców (nakładanie dodatkowych obowiązków i ograniczeń, biurokracja).



- Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nadmierny wzrost płacy minimalnej może doprowadzić do zwolnień pracowników i świadczenia pracy na czarno. Czynniki ekonomiczne odgrywają bowiem główną rolę w powstawaniu szarej strefy. Jednak trudno oszacować, jak duża okaże się skala zjawiska w najbliższym czasie, bo wiele innych czynników ma wpływ na ostateczne decyzje pracodawców w sprawie legalnego/nielegalnego zatrudnienia – ocenia Grażyna Spytek-Bandurska.

Także Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting, podkreśla, że dla wielu pracodawców wzrost płacy minimalnej może być za dużym obciążeniem, co finalnie może się przełożyć na redukcję zatrudnienia, zmniejszenie wymiaru etatu, ale również zwiększenie szarej strefy.

- Płaca minimalna w związku z obecną sytuacją rośnie bardzo szybko. Zwłaszcza w mniejszych miastach i mniejszych ośrodkach, gdzie średnia płaca w regionach jest niższa od tej w miastach czy całym województwie, może wpłynąć to na popularność tzw. zatrudnienia na czarno – mówi Oskar Sobolewski.

W podobnym tonie wypowiada się dr hab. Paweł Korzyński, ekspert w obszarze zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego.

- Podwyższenie płacy minimalnej zwiększa koszty pracy dla pracodawców. W ostatnim czasie pensja minimalna rośnie coraz szybciej. Mamy też do czynienia z inflacją, z którą nie wszystkie firmy są w stanie sobie poradzić. W odpowiedzi niektórzy pracodawcy mogą poszukiwać metod obniżenia tych kosztów, co może prowadzić do zatrudnienia pracowników "na czarno" czy wypłacania pensji "pod stołem" – mówi Paweł Korzyński.

Podwyższenie płacy minimalnej zwiększa koszty pracy dla pracodawców (Fot. PTWP)

Przepisy zwalniające z odpowiedzialności za płacenie pod stołem pracownika niewiele zmieniły

Od 2022 roku obowiązują przepisy, które miały ukrócić proceder zatrudniania pracowników na "czarno" oraz płacenia im wynagrodzenia lub jego części "pod stołem". Wszelkie konsekwencje nielegalnych działań będą ponosić pracodawcy. To oni zapłacą podatek od wynagrodzenia za pracę na czarno lub części wynagrodzenia wypłacanego pod stołem. Ponadto to im zostanie przypisany dodatkowy przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia niezależnie od tego, czy faktycznie i w jakiej wysokości wypłacali wynagrodzenie. Nieuczciwy pracodawca będzie również zobowiązany do zapłaty w całości składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej od wynagrodzeń osób pracujących na czarno i tych wypłacanych pod stołem.

Jak zaznacza Joanna Torbé-Jacko, przepisy zwalniające z odpowiedzialności za płacenie pod stołem pracownika niewiele zmieniły, dlatego też obecna sytuacja wymaga pilnych działań legislacyjnych i organizacyjnych.

- Mamy problem z wykrywalnością tego zjawiska i poczuciem bezkarności i w takim przypadku trzeba by podjęć szereg innych działań, takich jak: odciążenie przedsiębiorców, którzy nie unoszą już wszystkich obciążeń publicznoprawnych (i nie chodzi tu tylko o obciążenia związane z wynagrodzeniami, ale o ceny wytworzenia towaru czy ceny usługi, np. wysokie ceny energii, materiałów), stworzenie systemów pomocowych dla tych, którzy notują przejściowe problemy, wzmocnienie PIP i ZUS oraz zaostrzenie kar dla firm nieuczciwych, ale też dla tych przedsiębiorstw, które z takich firm korzystają i nie dołożyły staranności w ich zweryfikowaniu. Wszystkie te działania powinny być podjęte jednocześnie, aby walka z szarą strefą miała sens. Nie jest to tylko uderzenie w szarą strefę, ale też rozwiązanie problemów źródłowych, które ją generują – komentuje Joanna Torbé-Jacko.

Oskar Sobolewski uważa, że jest za wcześnie, żeby ocenić to zjawisko, ale nie spodziewa się on, że może to zmniejszyć nielegalne zatrudnianie.

- Wielu pracodawców i pracowników, którzy współpracują w takiej formie, będzie to robiło bez względu na odpowiedzialność. To istotny problem zwłaszcza w tych powiatach, gdzie bezrobocie jest na wyższym poziomie – ocenia Sobolewski.

Zdaniem Pawła Korzyńskiego stosowanie samych sankcji nie wystarczy. Niektóre firmy lub branże potrzebują wsparcia, szczególnie w momencie kiedy zwiększają się koszty pracy, np. z uwagi na wzrost pensji minimalnej.

- Przepisy, które przerzucają konsekwencje płacenia pod stołem wyłącznie na pracodawców, miały na celu odstraszenie firm od nielegalnego zatrudniania. Jeśli pracodawca wie, że będzie musiał ponosić pełne konsekwencje takiego działania, może być mniej chętny do łamania prawa. Z drugiej jednak strony ten efekt równoważy fakt, że pracownik nie ponosi żadnych konsekwencji, więc strony łatwiej mogą się porozumieć – mówi Korzyński.

Grażyna Spytek-Bandurska uważa z kolei, że większe restrykcje spełniają swoją rolę odstraszającą. Zwraca jednak uwagę, że pracodawcy, którzy nie będą w stanie pokryć obciążeń, będą likwidować miejsca pracy i rezygnować z prowadzenia swojej działalności. W efekcie nastąpi wzrost bezrobocia i zubożenie społeczeństwa.

- Dlatego trzeba podejmować środki zaradcze, pomocowe, a zarazem uszczelniające i upraszczające system podatkowy, prawny. Ważna są stabilność, pewność i sprawna administracja, żeby nie dochodziło do oszustw fiskalnych. Podstawą jest uczciwa konkurencja (przykładem nadużyć są praktyki w zamówieniach publicznych). Tak więc czynnikiem sprzyjającym ograniczaniu zakresu gospodarki nieoficjalnej jest poprawa koniunktury. Poprawa warunków prowadzenia działalności stanowi przyczynę wzrostu rentowności w całej gospodarce. W efekcie zwiększa się atrakcyjność inwestowania i lokowania kapitału na legalnym rynku. Konieczne są też prewencja i edukacja, żeby unikać szarej strefy – mówi Grażyna Spytek-Bandurska.

Warto w tym momencie przypomnieć dane z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego "Skala płacenia pod stołem w Polsce i jej zmiany w czasie”, z których wynika, że znaczna część Polaków zgadza się na płacenie pod stołem. Choć większość ankietowanych osób chce otrzymywać całość wynagrodzenia na podstawie oficjalnej umowy, to jednak od 20 do 27 proc. Polaków zgodziłoby się na otrzymywanie części pensji nieoficjalnie. Jeden na pięciu respondentów wyżej ceni sobie dodatkowe 100 zł przy wynagrodzeniu wynoszącym 3000 zł niż warunki zatrudnienia zgodne z prawem.

Gdyby dodatkowa kwota wzrosła do 500 zł, wówczas odsetek chętnych na taki układ wyniósłby 27 proc. Wśród tych, którzy nie chcieliby otrzymywać wynagrodzenia „pod stołem”, 72 proc. wskazało, że powodem jest zmniejszenie wysokości przyszłej emerytury i innych świadczeń.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl