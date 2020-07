Szykuje się wojna o urlopy

Jak wynika z danych Conperio, firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowej, pandemia koronawirusa spowodowała lawinowy wzrost liczby pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim.

Z audytu absencji chorobowych przeprowadzonego od marca do maja 2020 roku wśród pracowników fizycznych zakładów produkcyjnych zatrudniających do tysiąca osób wynika, że znaczna część przebywających w tym okresie na L4 lub kwarantannie nie była faktycznie chora, nie przestrzegała wymogu kwarantanny lub nie zajmowała się opieką nad dzieckiem lub osobami starszymi (zasiłek opiekuńczy).

Przykładowo, w marcu 2020 poziom absencji w skontrolowanych przez nich firmach wynosił 7,9 proc., rok wcześniej w tym samym okresie było to 6,9. W kwietniu 2020 było to 7,2 proc., rok wcześniej 5,8 proc..

Przedstawiciele Conperio zastawali dużą część kontrolowanych na czynnościach wykluczających ich niedyspozycyjność i poświęcenie opiece, m.in. na pielęgnacji przydomowych ogrodów, spawaniu, spacerach z psem, zakupach itp. Co więcej, wśród skontrolowanych zdarzały się osoby nieobecne w domu mimo nakazu objęcia izolacją i sankcji karnych za opuszczanie kwarantanny. Spora część z nich pozostawała pod wpływem alkoholu, a niektórzy rozpoczęli dodatkową niezarejestrowaną działalność, dorabiali na budowach czy remontując domy.

W praktyce oznacza to, że ci pracownicy nadal mają spory zapas urlopu do wykorzystania. Pozostała grupa zatrudnionych, która podczas pandemii Covid-19 normalnie pracowała, za sprawą lockdownu oraz w trosce o zdrowie swoje i swoich najbliższych, często zrezygnowała z wcześniej zaplanowanych urlopów i przełożyła wyjazdy na bliżej nieokreśloną przyszłość.

Także dane ZUS wskazują na dużo większą liczbę osób przebywających na zwolnieniu lekarskim w ostatnich miesiącach. W marcu 2020 r. liczba zarejestrowanych zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy (z tytułu choroby własnej, opieki nad dzieckiem oraz nad innym członkiem rodziny) wyniosła aż 3,3 mln. W porównaniu z lutym 2020 r. był to wzrost o 36 proc. Z kolei w stosunku do marca 2019 r. liczba zaświadczeń wzrosła aż o 46,3 proc.

Wzrost odnotowano też, jeśli chodzi o liczbę dni absencji chorobowej. W marcu 2020 r. wyniosła ona 36 149,4 tys. i w stosunku do lutego 2020 r. była o połowę wyższa. Porównując te dane do marca 2019 r. obserwujemy wzrost o 47,8 proc.

Jak tłumaczy Monika Smulewicz, partner w Grant Thornton, zwiększona liczba zwolnień lekarskich w czasie pandemii po części spowodowana jest obawą przed utratą pracy. Nieobecność spowodowana chorobą chroni bowiem pracownika przed ewentualnym wypowiedzeniem umowy o pracę.

Także Malwina Stasiewicz, specjalista prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy podkreśla, że z dużą dozą prawdopodobieństwa część pracowników zdecydowała się skorzystać ze zwolnienia lekarskiego by ochronić miejsce pracy.

- W mojej ocenie, wielu pracowników korzystało ze zwolnień lekarskich także z obawy o swoje zdrowie lub zdrowie swoich bliskich. Do grupy tej zaliczam także rodziców posiadających dzieci powyżej 8. roku życia, którym nie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem placówek na skutek wybuchu pandemii Covid-19. Nie ukrywam, że trudno mówić o samodzielności i samowystarczalności dziecka, które ukończyło 8. rok życia. W przypadku, gdy rodzice nie mieli możliwości zapewnienia opieki dziecku w inny sposób, korzystali ze swojego zwolnienia chorobowego – ocenia Malwina Stasiewicz.

Nadchodzi kumulacja urlopów

To wszystko powoduje, że problem jakim jest zbyt duża liczba pracowników chętnych udać się na wypoczynek w drugiej połowie 2020 roku, nabiera na sile. Do tego musimy pamiętać, że latem zazwyczaj mamy do czynienia ze wzrostem liczby pracowników na L4. Dodatkowa praca, remonty w domu czy wyjazd na wakacje, to jedne z najczęstszych "niewłaściwych" sposób wykorzystywania L4. Jednak zdarzają się też sytuacje, gdy ZUS odnajduje chorego na liście startowej w maratonie lub na pielgrzymce pieszej do Częstochowy.

Obecnie, w związku z luzowaniem restrykcji oraz okresem wakacji, wielu Polaków wierzy, że latem będą mogli wyruszyć na upragnione wczasy z rodziną. Kłopot w tym, że gdy jednocześnie w tym samym momencie o urlop poprosi znaczna część załogi, w wielu firmach zabraknie rąk do pracy. Dlatego przełożeni nie będą chcieli wydawać zgód na urlopy dla pracowników w tym samym czasie. Tysiące podwładnych może poczuć się potraktowanymi niesprawiedliwie i rościć sobie prawo do wypoczynku. Wszystko wskazuje zatem na to, że tego lata pracodawców czeka niemały ból głowy związany z ustalaniem grafików urlopowych oraz kolejny wysyp fałszywych „L4”.

- Zjawisko wzrostu absencji chorobowych wśród pracowników w okresie letnim obserwujemy rokrocznie. W poprzednich latach liczba zwolnień lekarskich w wakacje, w firmach korzystających z audytów Conperio utrzymywał się na poziomie 6 procent, z delikatnym wzrostem na początku i na końcu okresu wakacyjnego. Szacujemy, że tego lata w związku falą zaległych urlopów spowodowanych pandemią koronawirusa oraz fałszywymi zwolnieniami lekarskimi, poziom absencji chorobowych w firmach może wynieść nawet 9 procent - mówi Mikołaj Zając, prezes Conperio.

Firmy szykują się na wojnę

Co więcej, firmy zdając sobie sprawę z nadchodzącego problemu, już zaczynają się na niego przygotowywać. Kadry zarządzające oraz działy HR przyznają wprost, że ustalenie harmonogramów urlopów zgodnie z preferencjami pracowników będzie w tym roku w wielu przypadkach niemalże niewykonalne.

- Nasi klienci, duże korporacje zatrudniające w każdym ze swoich zakładów produkcyjnych kilkaset osób, jak i mniejsze firmy, zgłaszają się z prośbą o wsparcie szkoleniowe, pod kątem prawa pracy, a także pod kątem kontroli pracowników przebywających na chorobowym. Pracodawcy narzekają także na opieszałość oraz brak kontrolowania zatrudnionych przebywających na zwolnieniach lekarskich przez ZUS - wyjaśnia Mikołaj Zając.

Jak wynika z doświadczenia ekspertów Conperio, znaczna większość pracowników przyłapanych dwukrotnie na symulowaniu absencji chorobowej, zaprzestaje tego procederu lub zmienia pracodawcę.

Firmy muszą jednak pamiętać, że walka ta obecnie może być bardzo trudna. Powód? E-zwolnienie. Kiedy w grudniu 2018 rozwiązanie to wchodziło w życie miało za zadanie usprawnić płynność wystawiania zwolnień lekarskich. Tymczasem praktyka pokazała, a szczególnie w okresie pandemii, że jest wykorzystywany niekoniecznie zgodnie z prawem.

W internecie jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać firmy oferujące fałszywe L4 „na telefon”. Wśród szerokiej oferty usług zdrowotnych, takich jak uzyskanie szybkiej diagnozy, czy e-recepty, pojawiają się „e-zwolnienia bez konieczności wychodzenia z domu bądź pracy” (cyt. z jednej z ofert). Ceny pakietów zaczynają się od 19,99 zł miesięcznie, a ich promocja odbywa się nawet na kanałach social mediowych.