Szykują się wielkie zmiany w Kodeksie pracy. Tych przepisów nie może zabraknąć

W związku ze zmianami, jakie zaszły na rynku pracy w czasie pandemii koronawirusa, konieczne jest uregulowanie pracy zdalnej. Co powinno uwzględnić nowe prawo?

Jak zauważa Aleksandra Kolbus-Kucharska z Kancelarii Świostek Kupski Adwokaci, dalszy niedookreślony status pracy zdalnej w dłuższej perspektywie może mieć negatywny wpływ na stosunki służbowe oraz prowadzić do nadużyć i nieporozumień, które nie pojawiały się przy świadczeniu pracy stacjonarnie.

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego zapewniał, że prace nad zmianami w Kodeksie pracy trwają, a projekt pojawi się we wrześniu. Tak też się stało - wstępna wersja projektu zmian w Kodeksie pracy, zawierająca nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej, jest już gotowa. Rząd zamierza przekazać ją partnerom społecznym na najbliższym spotkaniu zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego, które ma się odbyć 29 września 2020 r. Jakie rozwiązania powinny się znaleźć w projekcie?

Zdaniem Aleksandry Kolbus-Kucharskiej, w pierwszej kolejności ustawodawca powinien zdefiniować pracę zdalną, a w szczególności określić miejsce wykonywania pracy, wymiar czasu pracy i sposób jej rozliczania, a także tryb wprowadzania pracy zdalnej, ponieważ aktualnie pracownik nie ma możliwości ani wnioskowania o skierowanie do pracy zdalnej, ani sprzeciwienia się takiemu poleceniu.

- W Kodeksie pracy powinny znaleźć się również regulacje dotyczące zapewnienia sprzętu do wykonania pracy oraz sprzętu przeznaczonego do kontaktu z pracodawcą, a także zasady dotyczące określenia ekwiwalentu za zużycie mediów w miejscu świadczenia pracy – podkreśla Kolbus-Kucharska.

Główną cechą pracy zdalnej jest to, że pozwala pracownikowi na dużą elastyczność, która może być nadużywana. Pracodawca powinien zostać wyposażony w możliwości kontroli pracownika, które nie będą naruszać jego prywatności, ale pozwolą mu na weryfikację, czym pracownik zajmuje się w godzinach pracy.

- Ponadto, w aktualnie obowiązujących przepisach, warunkiem do skierowania do pracy zdalnej jest posiadanie przez pracownika warunków technicznych i lokalowych do świadczenia pracy w ten sposób. Ustawodawca w regulacjach kompleksowych powinien doprecyzować, czy miejsce wykonywania zadań poza siedzibą pracodawcy ma być stałe czy zmienne, czy powinno zostać ustalone pomiędzy stronami, a jeśli tak, to w jakim trybie, czy też pracownik ma pełną dowolność wyboru – wyjaśnia Aleksandra Kolbus-Kucharska.

Istotne jest również określenie, czy pracownik ma wykonywać zadania w tych samych godzinach, w jakich pracują inni pracownicy pracujący stacjonarnie, czy też będzie on rozliczany z liczby przepracowanych godzin w ciągu doby, mając możliwość wyboru godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Pracodawca powinien zostać wyposażony w możliwości kontroli pracownika. (Fot. Shutterstock)

Nadgodziny po nowemu

Z punktu widzenia pracownika, najbardziej problematyczną kwestią wydaje się rozliczenie godzin nadliczbowych – ich potwierdzenie tylko poprzez oświadczenie pracownika będzie wymagało dużego zaufania pomiędzy stronami i może prowadzić do sporów i nadużyć każdej ze stron stosunku pracy.

- Ustawodawca powinien jasno określić sposób ewidencjonowania czasu pracy oraz rozliczania ewentualnych nadgodzin, a także stopień elastyczności grafiku – czy pracownik wedle własnego uznania może decydować w jakich dniach świadczy pracę zdalnie, a w jakich stacjonarnie, czy też wszystkie ustalenia w tym przedmiocie powinny być dokonywane w porozumieniu z pracodawcą – komentuje Aleksandra Kobus-Kucharska.

Według Kolbus-Kucharskiej, istotne jest także, aby przepisy, które znajdą się w Kodeksie pracy, były na tyle elastyczne, aby znalazły zastosowanie dla wszystkich pracowników, a w pozostałych kwestiach pracodawca powinien zostać zobowiązany do ustaleń pisemnych w porozumieniu z pracownikami, tak aby w przypadku ewentualnego sporu sądowego zasady dotyczące pracy zdalnej w danym zakładzie były jasne i łatwe do interpretacji.

Zmiany w obszarze BHP

W opinii przedsiębiorców z Konfederacji Lewiatan, jednym z kluczowych elementów, które wymagają regulacji, jest obszar bezpieczeństwa i higieny pracy.

- W związku z tym, że pracodawca nie ma pełnej kontroli nad warunkami panującymi w miejscu pracy, nie ma możliwości zastosowania wszystkich przepisów dot. BHP wynikających z Kodeksu pracy i innych aktów prawnych. Stąd też pracodawcy składają propozycję rozwiązań bardziej odpowiadających rzeczywistości pracy zdalnej, m.in. w zakresie postępowania wypadkowego i dokonania kwalifikacji, czy zdarzenie miało charakter wypadku przy pracy – wyjaśniają eksperci Konfederacji Lewiatan.

W kwestii BHP organizacje rekomendują, aby kontrola w przypadku wypadku przy pracy zdalnej była samodzielnie prowadzona przez ZUS, a pracownik miał obowiązek wykazać w postępowaniu przed ZUS, że zdarzenie, do którego doszło w trakcie wykonywania pracy zdalnej, miało związek z pracą.

Również Sylwia Marciniak, radca prawny z MGM Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes porusza tę kwestię. Jej zdaniem praca zdalna odbywa się poza zakładem pracy, a zatem poza miejscem, na którego bezpieczeństwo i warunki ma możliwość oddziaływać pracodawca.

- Skoro pracodawca nie ma obiektywnej możliwości wpływania na bezpieczeństwo w miejscu pracy zdalnej - w większości przypadków w domu pracownika, to nie powinien ponosić odpowiedzialności za brak zachowania bezpieczeństwa, a co za tym idzie, nie powinien odpowiadać za wypadki w domu pracownika, do których może dojść w czasie pracy zdalnej - mówi Marciniak.

Z drugiej jednak strony - jak zauważa Sylwia Marciniak - skoro to pracodawca będzie ostatecznie decydować, czy polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, ustawodawca powinien nałożyć na pracodawcę pewne obowiązki.

- Pracodawca powinien co najmniej upewnić się, czy miejsce pracy zdalnej spełnia określone wymagania, pozwalające na wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i higieniczny dla pracownika - mówi Sylwia Marciniak.

- Do uregulowania powyższych kwestii przydatnym mogą okazać się, obowiązujące już od 2007 roku, uregulowania dotyczące telepracy. W stosunku do telepracownika pracodawca realizuje, w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy, obowiązki określone w dziale dziesiątym Kodeksu pracy (tj. w Dziale Bezpieczeństwo i higiena pracy), z wyłączeniem obowiązku dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, obowiązków dotyczących obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy oraz obowiązku zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno – sanitarnych - dodaje radca prawny.

Koszty pracy w domu

Ustawodawca musi pamiętać również o tym, aby w sposób kompleksowy uregulować kwestię dodatkowych kosztów, jakie powstaną po stronie pracownika w związku z wykonywaniem przez niego pracy w domu.

- Do takich kosztów należą chociażby koszty zużycia energii elektrycznej i wody. Powyższe wydatki, w przypadku świadczenia pracy w zakładzie pracy, ponosi pracodawca, tym samym nie powinien ich ponosić pracownik świadczący pracę w sposób zdalny – ocenia Sylwia Marciniak.

Właśnie dlatego, zdaniem dr Anny Skórskiej z katedry analiz i prognozowania rynku pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, istotna jest kwestia zmian w wynagrodzeniu pracowników na home office.

- Stały charakter pracy w tej formie pozwala pracodawcom obniżyć koszty na przykład na wynajmie pomieszczeń, zużyciu energii czy wody, ogrzewaniu, czy też papierze do drukarki. Jeśli pracownik będzie pracował zdalnie, to zostanie po jego stronie. Wydaje się zasadnym, że powinien on otrzymywać dopłatę do wynagrodzenia – komentuje ekspertka z UE w Katowicach. Jak precyzuje, nie chodzi o konkretne kwoty zapisane w Kodeksie pracy, ale o samo wskazanie, że taka rzecz powinna mieć miejsce.

Jest też drugi element, który za tym przemawia. Jak wskazuje Skórska, w czasie pandemii wiele firm – nie wnikając w to, czy rzeczywiście ich sytuacja była na tyle zła – pracownikom przebywającym na home office obniżało wynagrodzenia, dodatkowo, poniekąd z automatu, stracili oni dostęp do wielu benefitów, jak na przykład owocowe dni tygodnia, tańsze obiady w pracowniczej kantynie czy darmowa kawa i herbata.

- Pracownicy zdają sobie sprawę, że pozostając w domu tracą, choć, co należy tez podkreślić, praca zdalna ma swoje plusy – wskazuje Skórska.