Szybszy powrót do pracy z L4 jest możliwy, ale pod pewnymi warunkami

W trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim zabronione jest wykonywanie przez pracownika jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Co jednak w przypadku, gdy pracownik będzie chciał je skrócić i wrócić do pracy wcześniej?

Wówczas pracodawca może dopuścić pracownika do pracy, a za przepracowane dni wypłacić wynagrodzenie. Natomiast za pozostały okres pracownikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie chorobowe – zostanie ono wypłacone tylko za wykorzystane dni zwolnienia chorobowego.

Jeżeli lekarz wystawi zwolnienie lekarskie na mniej niż 30 dni lub 30 dni, możliwe jest skrócenie zwolnienia lekarskiego i powrót do pracy. Warunkiem jest jednak wystawienie przez lekarza prowadzącego zaświadczenia, na którym stwierdzi, że pracownik odzyskał zdolność do wykonywania pracy.

Pracownik może przerwać zwolnienie lekarskie wyłącznie za zgodą lekarza i wrócić do pracy, jeśli w ocenie lekarza odzyskał zdolność do wykonywania pracy. Istotny jest jednak okres na jaki zwolnienie zostało wystawione.

L4 wystawione pracownikowi przez lekarza trafia na elektroniczny profil pracodawcy niemal natychmiast po jego wystawieniu. Ani pracownik, ani pracodawca nie mogą samodzielnie zdecydować o wcześniejszym powrocie do pracy chorego, niż przed końcem zwolnienia lekarskiego.

Jak informuje centrum informacyjne służb zatrudnienia Zielona Linia, zgodnie z prawem, podczas zwolnienia lekarskiego nie możemy wykonywać pracy do zakończenia leczenia. Naruszenie tego warunku zwolnienia, może skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego za cały okres jego trwania.

Jeśli okres zwolnienia lekarskiego jest dłuższy niż 30 dni, to o dopuszczeniu do pracy zdecydować może tylko lekarz medycyny pracy. Taką decyzje podejmuje po przeprowadzeniu badań kontrolnych, na które pracownika kieruje pracodawca.

W tym przypadku zaświadczenie wystawione przez lekarza prowadzącego jest niewystarczające. Jeżeli lekarz medycyny pracy uzna, że pracownik jest zdolny do pracy, wówczas zasiłek chorobowy przysługuje tylko za czas, w którym dana osoba nie pracowała.

W przypadku niezdolności do pracy trwającej powyżej 30 dni, pracownik musi poddać się badaniom kontrolnym w celu ustalenia jego zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Niewykonanie tych badań może skutkować nałożeniem kary upomnienia, nagany lub nawet kary pieniężnej.

Skierowanie na badania kontrolne

Eksperci Zielonej Linii, wskazują, że pracownik nie może być skierowany na badania kontrolne jeszcze w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego. Po długotrwałej chorobie pracownik wracający do pracy ma obowiązek wykonania badań w pierwszym dniu od zakończenia okresu zwolnienia, ale przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków.

W miarę możliwości badania kontrolne powinny być przeprowadzone w godzinach pracy tego pracownika, a za ten czas zachowuje on prawo do wynagrodzenia. Jeśli pracownik musi dojechać na badania do innej miejscowości, przysługuje mu zwrot kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

