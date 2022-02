Szukasz pracy? Uważaj na fałszywe agencje zatrudnienia

Jak nie dać się oszukać nieuczciwym pośrednikom zatrudnienia? O czym trzeba wiedzieć przed podpisaniem umowy? Gdzie sprawdzić, czy agencja działa zgodnie z prawem? Jak rozpoznać nieuczciwe ogłoszenie?

W mediach co jakiś czas pojawiają się informacje o fałszywych agencjach zatrudnienia. Niedawno nieuczciwi pośrednicy wykorzystali w celu oszustwa telefony pomorskich firm.

"Zatrudnimy właśnie ciebie! Szukasz pracy? Praca za granicą od ręki" - to tylko przykłady haseł reklamowych. Bardzo często w anonsie widnieje tylko numer telefonu. Takie ogłoszenia powinny wzbudzić naszą czujność – mówi Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku dla pomorskie.pl.

Przed skorzystaniem z usług agencji zatrudnienia warto sprawdzić, czy działa ona legalnie.

- Podanie swoich danych „w ciemno” może narazić nas nie tylko na stres, ale i wymierne straty finansowe czy utratę danych osobowych – dodaje Żmudzińska.

Pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić, to zweryfikować ogłoszenie.

- Sprawdźmy firmę w Rejestrze Agencji Zatrudnienia (KRAZ), czy działa legalnie, na jakie usługi posiada certyfikat. Poczytajmy opinie klientów, popytajmy wśród znajomych – wylicza Katarzyna Kiedrowska, kierownik Wydziału Pośrednictwa Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku.

Każda agencja zatrudnienia działająca legalnie musi posiadać certyfikat wydany przez marszałka województwa, na terenie którego mieści się siedziba firmy. Rejestr można znaleźć również na stronach wojewódzkich urzędów pracy.

Znalazłeś idealne dla ciebie ogłoszenie – wysyłasz CV i czekasz. Po pewnym czasie przychodzi prośba o uzupełnienie formularza.

- Trzeba tam wpisać wiele danych w tym numer PESEL, a do tego załączyć skan dowodu osobistego i numer konta. Tu właśnie powinna zapalić się nam czerwona lampka ostrzegawcza. W ten sposób nieuczciwy pośrednik będzie miał wszystkie nasze dane osobowe. I tak naprawdę może z nimi zrobić wszystko, nawet zaciągnąć kredyt czy założyć firmę - wyjaśnia Kiedrowska.

Dane osobowe najlepiej przekazywać osobiście w siedzibie pośrednika, oczywiście po wcześniejszym zweryfikowaniu firmy.

Bez umowy? Nie ma mowy

Decydując się na skorzystanie z pomocy agencji zatrudnienia, należy pamiętać o podpisaniu umowy.

- Dokument ten pozwoli zabezpieczyć się przed ewentualnym nieuczciwym pośrednikiem. Pamiętajmy, że umowa powinna być sporządzona na piśmie. A jeśli jesteś obcokrajowcem, to umowa musi być sporządzona w zrozumiałym dla ciebie języku - podkreśla Kiedrowska.

W umowie powinny być wyszczególnione warunki, na jakich zostaje zawarta umowa. Należy zwrócić uwagę, czy pośrednik kieruje bezpośrednio do pracodawcy, czy może zatrudnia przez agencję pracy tymczasowej.

Praca za granicą

Wiele osób decyduje się na pracę poza granicami Polski. Podobnie wiele agencji pośredniczy w zatrudnianiu Polaków w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Trzeba jednak pamiętać, że w takim przypadku nasza czujność musi być jeszcze większa. Polacy mogą szukać pracy za granicą, korzystając z europejskiej sieci EURES oraz niepublicznych agencji zatrudnienia. Najważniejsze jest, aby upewnić się czy dana agencja posiada umowę z zagranicznym pracodawcą. Jeśli nie, to absolutnie nie należy podpisywać żadnych dokumentów ani nie nawiązywać współpracy.

- Zanim wyjedziesz do pracy do pracodawcy zagranicznego za pośrednictwem agencji zatrudnienia, warto pamiętać, że w umowie, którą podpisujesz z pośrednikiem, prócz ogólnych warunków zatrudnienia oraz praw i obowiązków, powinny znaleźć się kwoty opłat faktycznie poniesionych przez agencję z tytułu: dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy, opłat wizowych, kosztów badań lekarskich czy tłumaczenia dokumentów - podkreśla Katarzyna Kiedrowska z WUP w Gdańsku w rozmowie z pomorskie.pl.