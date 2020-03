Szkoły i przedszkola zamknięte z powodu koronawirusa. Na co mogą liczyć pracujący rodzice?

W związku z koronawirusem zespół zarządzania kryzysowego podjął decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych na dwa tygodnie.

- Chcemy spowolnić maksymalnie możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wirus może szczególnie rozwijać się w dużych skupiskach ludzi - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Minister @SzumowskiLukasz w #KPRM : Mamy 25 osób potwierdzonych zakażeniem koronawirusem. Ogromny apel do wszystkich, którzy nie będą chodzili do szkoły - to nie jest czas ferii i wolnego. Ten błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież, która nie chodziła do szkół - wychodziła. pic.twitter.com/yOv3Ij8lCC

Jakie prawa mają pracujący rodzice? Dzięki specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa, rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

- W przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły rodzicom bądź opiekunom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni na dziecko, którego wiek nie przekracza 8 lat. Rodzice mogą go podzielić między sobą, np. matka może wziąć 7 dni, a kolejne 7 dni – ojciec. W takiej sytuacji ważne jest, aby wypisać odpowiednie oświadczenie i dostarczyć je swojemu płatnikowi składek, np. pracodawcy lub zleceniodawcy – mówi w rozmowie z PulsHR.pl Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

CZYTAJ DALEJ »

Czytaj też: Koronawirus a rynek pracy. Jakie prawa i obowiązki ma pracodawca, a jakie pracownik?

Ważne jest, aby wypełnić oświadczenie, ponieważ bez niego wypłata dodatkowego zasiłku nie jest możliwa.

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Co istotne, przysługuje on rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

Jak podaje ZUS, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku, gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

Warto dodać, że okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14.

W przypadku rodziców, których dzieci ukończyli 8. rok życia, sytuacja jest bardziej skomplikowana.

- Po zamknięciu szkół, rodzice mogą skorzystać ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia. Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy, pracownikom przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Co istotne, z tego prawa może skorzystać tylko jeden z rodziców lub opiekunów dziecka – mówi Monika Gładoch, założycielka kancelarii prawnej M. Gładoch.

Co istotne, w takim przypadku pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczanego, jak wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

- Inną opcją jest urlop "na żądanie", który przysługuje w wymiarze 4 dni w roku. Pracownicy mogą też ubiegać się o wykorzystanie przysługującego im urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego urlopu – warto jednak podkreślić, że w tych przypadkach muszą uzyskać zgodę pracodawcy - dodaje Gładoch.