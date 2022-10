Szef wydał polecenie służbowe? Pamiętaj, nie każde musisz wykonać

jk

• 3 paź 2022 16:28





Zadaniem pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie obowiązków oraz stosowanie się do poleceń przełożonych. Są jednak sytuacje, kiedy zatrudniony może odmówić wykonania zadania. Jakie? Gdy pracownik otrzymuje polecenie sprzeczne z zapisami w umowie o pracę, może odmówić jego wykonania (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Gdy pracownik otrzymuje polecenie sprzeczne z zapisami w umowie o pracę, np. szef powierza mu pracę niezgodną z jego kwalifikacjami, może odmówić jego wykonania.

Podobna sytuacja ma miejskie, jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia lub życia albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.

Gdy wykonanie polecenia przełożonego narusza przepisy prawa, pracownik ma nie tylko prawo, lecz także obowiązek odmowy wykonania polecenia służbowego.

Zgodnie z Kodeksem pracy wykonywanie poleceń służbowych należy do podstawowych obowiązków każdego zatrudnionego. Art. 100 Kodeksu pracy mówi, że do podstawowych obowiązków pracownika należy sumienne i staranne wykonywanie obowiązków oraz stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy, o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Polecenie niezgodne z umową o pracę

Gdy pracownik otrzymuje polecenie sprzeczne z zapisami w umowie o pracę, np. szef powierza mu pracę niezgodną z jego kwalifikacjami, może odmówić jego wykonania.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Są jednak pewne wyjątki, w których należy pamiętać. Zgodnie z art. 42 par. 4 Kodeksu pracy, pracodawca może bez wypowiedzenia dotychczasowych warunków, powierzyć pracownikowi inną pracę niż określona w umowie na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Czytaj więcej: Można dostać dodatkowe 21 dni urlopu. Złóż wniosek, bo ci przepadnie

Również w przypadku wystąpienia przestoju w pracy pracodawca może oddelegować zatrudnionego do innego zadania (KP, art. 81 par. 3). Co istotne, przydzielone obowiązki muszą odpowiadać kwalifikacjom pracownika lub być zbliżone do jego kwalifikacji.

Ochrona życia i zdrowia

Zgodnie z art. 210 par. 1 Kodeksu pracy pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego, jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia lub życia albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. Co ważne, musi o tym niezwłocznie poinformować przełożonego. Praca opiekunów w nadgodzinach Pracownik, który ma pod opieką małe dziecko (do 4 lat) albo osobę niepełnosprawną może odmówić wykonanie pracy w godzinach nadliczbowych. Mówi o tym art. 148 Kodeksu pracy. Polecenie niezgodne z prawem Gdy wykonanie polecenia przełożonego narusza przepisy prawa, pracownik ma nie tylko prawo, lecz także obowiązek odmowy wykonania polecenia służbowego. Jak podaje centrum informacyjne służb zatrudnienia Zielona Linia, dokonując czynności sprzecznych z prawem, na przykład przerabiając dokumenty albo kopiując dane naruszające tajemnicę państwową, narażamy się na odpowiedzialność karną. Bezkrytyczne wykonanie przez pracownika bezprawnych poleceń przełożonych może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę, co potwierdził wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2006 r. Wydawanie poleceń przez przełożonego nie zwalnia bowiem pracownika od obowiązku starannego i sumiennego wykonywania pracy. Stan psychofizyczny nie pozwala na wykonanie zadania Pracownik, którego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób, może odmówić wykonania polecenia służbowego (KP art. 210 par. 4). Dotyczy to jednak zawodów, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, np. kierowców autobusów, motorniczych tramwajów czy kontrolerów ruchu lotniczego.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU