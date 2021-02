Szef "Solidarności": Pracodawcy wykorzystują pandemię, by uciec od odpowiedzialności

Z Piotrem Dudą, przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, rozmawiamy o oskładkowaniu umów, Kodeksie pracy nieprzystającym do realiów pracy w pandemii i aktywności „Solidarności” w pracach Rady Dialogu Społecznego, z którą nie tak dawno jeszcze przewodniczącemu tego związku nie było po drodze.

Adam Sierak

Adam Sierak • 11 lut 2021 6:00





Lider "Solidarności" uważa, że rząd nie ma pomysłu, jak pomóc pracownikom na "home office"

REKLAMA

Od początku 2021 roku trzeba obowiązkowo rejestrować każdą zawieraną umowę o dzieło. Styczeń zaskoczył - w ZUS-ie zarejestrowano 30 tysięcy umów, co stanowiło tylko 71 proc. umów zgłoszonych rok wcześniej.

Zdaniem przewodniczącego „Solidarności” nie oznacza to jednak, że nowy obowiązek już spowodował rozwój szarej strefy w Polsce.

- Wydaje mi się, że sytuacja jest odwrotna. Od momentu, kiedy z rządem „dogadaliśmy” sprawę minimalnej stawki godzinowej, wszystko zaczęło iść w dobrym kierunku. Pracodawcom coraz mniej się opłaca zatrudniać pracowników na tzw. umowy śmieciowe – mówi Piotr Duda.

I dodaje, że ma nadzieję, iż oskładkowanie wszystkich umów cywilnoprawnych to kwestia nieodległej przyszłości:

- Każdy teraz chce wyciągać rękę po pieniądze z budżetu państwa, a w tym przypadku z PFR. Nawet ci, którzy prowadzą indywidualną działalność gospodarczą. Z drugiej strony nikt nie chce płacić składek, w tym na ZUS. Każdy chce tylko otrzymywać pieniądze i mówi, że przecież płaci już podatki. Podatki płaci każdy. Tu mówimy o składce, a nie o podatku.

Jego zdaniem obowiązek płacenia tej składki wynika wprost z powszechności systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Umowa o pracę dla wszystkich?

Zdaniem lidera największego związku zawodowego w Polsce tzw. umowy śmieciowe nie powinny jednak zniknąć, a te o pracę też nie pasują do wszystkich form aktywności na rynku pracy,

- Każda umowa ma swój aspekt i powinna być wykorzystywana w tym konkretnym celu, do którego została stworzona. Jeśli tworzymy dzieło, to umowa o dzieło. Jeżeli coś zlecamy, to zlecenie. Jeżeli zatrudniamy pracownika, który ma pod sobą nadzór, grafik godzin, to powinien mieć umowę o pracę. To sami pracodawcy zepsuli te umowy, które my nazywamy umowami śmieciowymi. Jednak nie można ich zlikwidować, bo one muszą funkcjonować w obszarze naszego państwa. Trzeba z nich korzystać, tylko we właściwy sposób – podkreśla Duda.

„P” jak patologia w pandemii

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl

Ostatnie 11 miesięcy walki z pandemią pokazały, jak Kodeks pracy nie sprawdza się w nowych realiach. Kwestią podnoszoną przez ekspertów rynku pracy jest m.in. to, czy pracodawca powinien partycypować w kosztach wykonywania obowiązków zawodowych pracowników z domu oraz narzucać miejsce ich wykonywania. - Pracodawcy chcą uciec od odpowiedzialności prawnej za np. wypadek przy pracy i odszkodowanie w związku z nim. To powinno być uzgadniane między stronami. Wtedy pracodawca nie ucieknie od tej odpowiedzialności – uważa szef „Solidarności”. W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, która ma unormować kwestie „home office”. Wiceminister rozwoju Iwona Michałek tłumacząc projektowanie zmiany przyznała, że zapisy będą na tyle ogólne, by pozostawić furtkę do uzgodnień między pracodawcami i pracownikami. Piotr Duda ma wątpliwości, czy rządowi faktycznie zależy na realnej pomocy tysiącom pracowników, którzy pracują obecnie z domu: - Uważam, że w resorcie nie ma na to pomysłu. To są pomysły tylko i wyłącznie pani minister Michałek. My będziemy zawsze stali po stronie pracownika. Musimy pracę zdalną ucywilizować. Ona musi zostać wpisana w obszary Kodeku pracy. Musi zostać zachowana symetria między pracodawcą, a pracownikiem – podkreśla.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.