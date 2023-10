Szef Abercrombie & Fitch oskarżony o "żerowanie na atrakcyjnych młodych mężczyznach"

W skardze byli pracownicy zarzucają Jeffriesowi prowadzenie operacji handlu ludźmi, polegającej na zmuszaniu młodych mężczyzn do angażowania się w czynności seksualne w zamian za pieniądze i obietnice zatrudnienia. W pozwie wymieniono również wieloletniego partnera biznesowego Jeffriesa Matthew Smitha, który miał rzekomo napastować seksualnie mężczyzn.

Jak informuje CNN, zgodnie z pozwem złożonym w sądzie federalnym w Nowym Jorku, Michael Jeffries, który zarządzał firmą w latach 1992-2014, "wykorzystywał swoją rolę dyrektora generalnego Abercrombie do żerowania na atrakcyjnych młodych mężczyznach, którzy wierzyli, że Jeffries zatrudni ich jako modeli Abercrombie".

- Mówiąc wprost (firma - red.) nie dbała o to, co Jeffries robił Abercrombie - czytamy w skardze. Ich zdaniem to zaniedbanie czyni Abercrombie & Fitch odpowiedzialnym za obrażenia fizyczne i cierpienia emocjonalne doświadczone przez powodów w wyniku rzekomej napaści popełnionej przez Jeffriesa i Smitha.

Firma Abercrombie & Fitch przekazała CNN, że nie komentuje toczących się sporów sądowych.

- Pan Jeffries nie będzie komentował w prasie nowego pozwu, podobnie jak nie zdecydował się na komentarze ws. sporów sądowe w przeszłości. Sprawą zajmiemy się na sali sądowej - powiedział CNN adwokat Jeffriesa, Brian Bieber.

