Szczepienia punktem zapalnym w polskich firmach. Skarga za skargą

Miniony sezon letni był dla stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom najbardziej pracowitym czasem w historii. Co ciekawe, w tym roku zgłoszono dużo mniej "standardowych letnich tematów". – 70 proc. spraw, którymi zajmowaliśmy się od czerwca do końca września to tematy związane ze szczepieniami i problemami pracowników związanymi z wymaganiami pracodawców w tym zakresie – wyjaśnia Małgorzata Marczulewska.

30 wrz 2021





70 proc. spraw zgłoszonych do stowarzyszenia dotyczyło szczepień (fot. Pixabay)

Od początku czerwca do połowy września do Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom trafiło ponad 300 zgłoszeń.

70 proc. spraw, jakimi zajmowali się pracownicy stowarzyszenia to tematy związane ze szczepieniami

Wiele zgłoszeń dotyczyło zakazu handlu w niedzielę.

Jak informuje stowarzyszenie, w ubiegłych latach ok. 30-40 spraw w każdym sezonie wakacyjnym dotyczyło problemów z regulowaniem płatności lub z umowami pomiędzy pracodawcą a pracownikiem sezonowym. W te wakacje do stowarzyszenia trafiła tylko jedna skarga w tej kwestii.

Od początku czerwca do połowy września do stowarzyszenia trafiło ponad 300 zgłoszeń. Co było najczęstszym problemem w tym roku?

- Szczepienia rozgrzewają pracowników do czerwoności. Odebraliśmy dziesiątki maili na temat tego, czy pracodawca może zmuszać pracownika do szczepień, czy może grozić mu zwolnieniem, czy może zabierać mu premie lub np. ograniczać możliwość pracy w biurze na rzecz pracy zdalnej. Oczywiście na wszystkie pytania odpowiadaliśmy my i nasi prawnicy. Rozumiemy pracodawców, którzy chcą zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki bez zagrożenia lockdownem, ale przepisy i prawo mówią jasno: obecnie pracodawca nie może wymagać od pracownika zaszczepienia się – wyjaśnia Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Przy sprawach dotyczących szczepień wiele spraw kierowanych było bezpośrednio do prawników.

- Odbieramy mnóstwo wiadomości w których mieszkańcy piszą o presji pracodawców, groźbach zwolnieniem czy wręcz o sytuacjach, gdy pracownicy niezaszczepieni czują się mobbingowani. Wiele z tych spraw jest przez nas szybko weryfikowanych - dodaje.

Nie tylko szczepienia

Szczepienia nie były jedynymi zgłaszanymi nadużyciami.

- Kiedy były wysokie, czerwcowe temperatury, mieliśmy ogrom skarg na to, że pracodawcy np. nie dostarczają pracownikom wody. To był poważny temat, który skończył się wieloma telefonami i mailami do firm – zauważa Marczulewska.

- Tutaj prawdziwym przełomem był sierpień, gdzie zaczęła się otwierać Biedronka i Dino. Z dnia na dzień zostaliśmy zasypani informacjami, że pracownicy są w piątek proszeni, by pracować od niedzieli. Do dzisiaj dostajemy kilka wiadomości w tygodniu od oburzonych pracowników, którzy nie chcą pracować w niedzielę, a są do tego wręcz zmuszani. Inna sprawa: bardzo uspokoiło się w ostatnich latach jeżeli chodzi o skargi na dyskonty. W te wakacje było odwrotnie. Pracownicy skarżyli się, że jest ich zbyt mało, a wymagania wobec nich znacząco wzrosły – dodaje.

