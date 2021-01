Szczepienia przeciwko COVID-19. Pracownicy boją się zwolnień

Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom w ostatnich tygodniach zalane zostało pytaniami w sprawie szczepień pracowników przeciwko COVID-19. Pracodawcy dopytują, czy szef będzie mógł ich zwolnić, jeśli nie zdecydują się na szczepienie.

Pracownicy pytają czy pracodawca ma prawo oczekiwać od pracownika przyjęcia szczepionki. O to samo pytają szefowie i właściciele firm. Oni też zastanawiają się, czy np. obowiązkowe będzie refundowanie pracownikom szczepień.

- Pojawiło się pytanie od jednej nauczycielki i jednej pracownicy przedszkola. Panie były zdeklarowanymi przeciwniczkami szczepień i oburzyło je, że miejsca zatrudnienia prowadzą ankiety odnośnie tego, czy pracownicy zdecydują się na szczepienie. Kobiety obawiają się zwolnienia z pracy w razie odmowy - mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia SNP. Dodaje też, że podobnych obaw pracownicy zgłaszają bardzo dużo.

Marczulewska przypomina, że pracodawca nie ma prawa nakazywać szczepień. Nie ma takich przepisów prawnych. Ma jednak prawo mobilizować i zachęcać pracowników.

Podobnie w rozmowie z PulsHR.pl kwestie prawne związane ze szczepieniami wyjaśniła dr Izabela Szczygielska, adwokat w kancelarii DWF Poland, która podkreślała, że zgodnie z obecnymi przepisami prawa pracodawca nie ma możliwości zmuszenia pracowników do zaszczepienia się m.in. z uwagi na ustawową dobrowolność szczepień, w szczególności pracodawca nie może stosować jakichkolwiek form nacisku czy sankcji względem pracowników nieszczepionych.

- Przepisy prawa pracy regulują kwestię dostępu pracodawcy do informacji medycznych pracowników i kandydatów do pracy. Dane dotyczące zdrowia mogą być przetwarzane jedynie w przypadku, gdy są przedstawiane pracodawcy z inicjatywy kandydata i w pełni dobrowolnie. Pracodawca dopuszcza do pracy osobę posiadającą aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy, zaś badanie zdolności do pracy nie obejmuje weryfikacji szczepień na COVID-19 - wyjaśnia ekspertka.

Prawnicy przypominają, że zapis mówiący o konieczności szczepień nie powinien znaleźć się w firmowym regulaminie. Dokument ten musi być zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ustawodawca nie zdecydował się na obowiązkowe szczepienia. W związku z powyższym, regulamin nakładałby na pracowników obowiązek, który byłby niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a dodatkowo naruszałby zasadę równego traktowania w zatrudnieniu.

Bez przymusu, ale...

Jak mówi współpracująca ze SNP mec. Grażyna Wódkiewicz, do momentu, gdy szczepienia będą masowe jest jeszcze daleko. Nie należy jednak wykluczyć, że w pewnym momencie będzie to temat istotny dla funkcjonowania danej firmy.

- Na ten moment ciężko przewidzieć, czy nie zostaną wprowadzone szczególne regulacje nakazujące szczepienia – gdyż w odniesieniu do ostatniego ich etapu pojawia się zapis, że szczepieniom będą podlegali przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Innymi słowy, jeśli dana dziedzina gospodarki została zamknięta, ograniczona, w związku z epidemią, to nie można wykluczyć, że warunkiem jej otwarcia będą szczepienia - wyjaśnia mec. Wódkiewicz.

Jak dodaje, to mogłoby oznaczać, że turystyka czy gastronomia wróci do funkcjonowania, gdy szczepienia staną się masowe.

(fot.Shutterstock)

- Nie można przewidzieć czy pracodawcy w przyszłości będę zmuszeni do stosowania pewnych form dyskryminujących niezaszczepionego pracownika, aby odzyskać możliwość prowadzenia działalności – np. każdy kelner musi być zaszczepiony, inaczej restauracja nie może przyjmować klientów. Oczywiście jest tak, że pracodawca będzie mógł motywować lub przekonywać swoich pracowników do szczepień – przykładowo oferując im określone korzyści (benefity) z tego tytułu, związane z szeroko rozumianym przyczynianiem się do zwiększenia bezpieczeństwa w firmie. Bez wątpienia będą stosowane argumenty „dla dobra ogółu” - mówi mec. Grażyna Wódkiewicz.

Przypomina, że nadal jednak pracodawca nie może zmusić pracownika do szczepienia – chociaż, jeśli zostanie mu zaproponowane takie szczepienie, a pracownik odmówi, to będzie narażał się na konsekwencje z tego wynikające.

- W przypadku odmowy szczepienia pracodawca może jednak przenieść pracownika na inne stanowisko, gdzie będą inni pracownicy mniej narażeni na zakażenie. Może jednak być tak, że pracodawca będzie mógł pracownika zwolnić – jeśli np. nie będzie mógł zaproponować takiego stanowiska albo inne stanowisko będzie także wiązało się wysokim narażeniem na ww. szkodliwe warunki biologiczne - dodaje prawnik współpracujący ze Stowarzyszeniem STOP Nieuczciwym Pracodawcom.