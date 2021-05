Szczepienia pracowników przeciw COVID-19 a przepisy RODO. Poradnik

Narodowy Program Szczepień w zakładach pracy już trwa. Zgłosiło się do niego blisko 700 firm. O czym powinny pamiętać, by szczepiąc pracowników i członków ich rodzin nie złamać przepisów RODO?

Do NPS zgłosiło się blisko 700 zakładów pracy (Fot. Shutterstock)

4 maja rozpoczęły się zgłoszenia na szczepienia w zakładach pracy. Szczepienie jest możliwe tylko w tych miejscach, gdzie uda się zebrać minimum 300 chętnych.

Cała organizacja jest dla firm sporym wyzwaniem. Także w kwestiach odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych pracowników czy członków ich rodzin, którzy poddają się szczepieniom.

Zgodnie z rządowymi wytycznymi jednym z obowiązków spoczywających na pracodawcy w procesie organizacji szczepienia jest zbieranie zgód na przetwarzanie danych osobowych. O czym należy pamiętać w tym kontekście?

- Weszliśmy w kluczową fazę walki z pandemią. Polska zaczyna dysponować taką liczbą szczepionek, by szczepić mógł się każdy, kto wyraża taką wolę. To wielkie wyzwanie logistyczne. Dlatego rząd zaprosił do współpracy najpierw samorządy, teraz zwracamy się z apelem o współpracę do środowiska przedsiębiorców - mówił podczas ogłoszenia startu Programu w zakładach pracy wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Z kolei szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. narodowego programu szczepień Michał Dworczyk informował, że do programu zgłosiło się blisko 700 firm.

Pracodawcy, którzy chcą zorganizować miejsce szczepień w zakładzie pracy, muszą spełnić szereg wymogów. Pierwszy to zebranie minimum 300 chętnych do zaszczepienia (nie ma górnego limitu osób). Drugi warunek to nawiązanie współpracy z istniejącym punktem szczepień, który zgodzi się zorganizować proces szczepień pracowników. Na tym nie koniec.

RODO a szczepienia

Zgodnie z rządowymi wytycznymi jednym z obowiązków spoczywających na pracodawcy w procesie organizacji szczepienia jest zbieranie zgód na przetwarzanie danych osobowych. W rezultacie firmy rozpoczęły masową dystrybucję odpowiednich formularzy wśród pracowników. Należy jednak pamiętać, że zgoda nie jest odpowiednią przesłanką do przetwarzania danych dotyczących szczepienia.

– Zgoda w swojej istocie opiera się na pełnej dobrowolności i możliwości odwołania w dowolnym momencie. Te dwie cechy w zasadzie dyskwalifikują zgodę jako odpowiednią podstawę do przetwarzania danych osobowych w większości przypadków w stosunkach służbowych – tłumaczy Monika Niedźwiecka, senior associate w JP Weber i radca prawny. Jak wyjaśnia, zgodnie z literą prawa pracodawca nie potrzebuje zgody pracownika na przetwarzanie danych dla celów szczepienia. Aby zrozumieć dobrze tę kwestię, warto w pierwszej kolejności odpowiedzieć na pytanie, czy dane dotyczące szczepienia należą do szczególnych kategorii danych osobowych – innymi słowy, czy są to dane dotyczące stanu zdrowia. Niewątpliwie dane osób, które deklarują chęć zaszczepienia, nie są danymi o stanie zdrowia, a są to tzw. dane zwykłe. Czytaj więcej: Ruszyły szczepienia w Grupie Górażdże – Jednak zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku danych osób już zaszczepionych. W mojej ocenie tego rodzaju dane mogą zostać uznane za dane dotyczące stanu zdrowia – podkreśla Monika Niedźwiecka. Warto zwrócić uwagę, że pracownicy, którzy deklarują chęć zaszczepienia się w zakładzie pracy, podają swoje dane osobowe pracodawcy (imię i nazwisko, numer PESEL i nr telefonu), aby ten przekazał je podmiotowi leczniczemu przeprowadzającemu szczepienia. Są to więc dane osobowe pacjentów przychodni będących administratorami tych danych, które mają własne podstawy i własne cele do ich przetwarzania. Cele te to przede wszystkim udzielanie świadczeń w ramach działalności medycznej – w tym przypadku głównym celem jest przeprowadzenie szczepień przeciwko COVID-19. Podstawą zaś nie jest zgoda pacjenta, lecz niezbędność danych do wykonania obowiązków podmiotu leczniczego wynikających z ustawy o prawach pacjenta i aktach wykonawczych. – W przypadku firm, które chcą dołączyć do Narodowego Programu Szczepień, należy więc rozważyć zawarcie z podmiotem leczniczym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, gdzie pracodawca będzie podmiotem przetwarzającym – radzi Monika Niedźwiecka. fot. Shutterstock Jak dodaje, niezależnie od powyższego, z uwagi na szczególną sytuację związaną z epidemią koronawirusa pracodawcy mogą mieć również własne cele i własne podstawy do przetwarzania danych zaszczepionych pracowników. Należy jednak wskazać, że również w tym przypadku zgoda nie jest odpowiednią podstawą legalizującą przetwarzanie tych danych. Zgoda jest jednostronnym, dobrowolnym oświadczeniem woli, które w każdej chwili może być cofnięte. – Konsekwencje wycofania zgody pracowniczej mogą być w tym przypadku daleko idące. Dodatkowo zgoda nie powinna być stosowana jako przesłanka do przetwarzania danych w przypadku braku równowagi stron, a stosunek podległości służbowej niewątpliwie nie należy do sytuacji, w której obie strony są równe – uzupełnia. Dodatkowe obowiązki Biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację, jaką jest stan epidemii, pracodawcy mają zamiar wykorzystywać dane o pracownikach zaszczepionych na COVID-19 w celu np. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy czy ograniczenia lub prewencji rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej na terenie zakładu pracy. Warto podkreślić, że zgodnie z przepisami pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. W związku z tym należy rozważyć, czy dane dotyczące szczepień wśród pracowników nie są ważnym elementem zapewnienia bezpiecznej pracy w czasie epidemii. Niestety, na dziś brak jest konkretnych wytycznych w tym zakresie. Zdaniem radczyni prawnej dane dotyczące osób zaszczepionych mogą stanowić istotną podstawę do planowania pracy w trybie tzw. hybrydowym, do podjęcia decyzji o konieczności pracy zdalnej i innych działań zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa w zakładzie pracy. W związku z tym pracodawcy powinni mieć możliwość wykorzystywania danych o osobach zaszczepionych.

Oczywiście, działania podejmowane w wyniku uzyskania tych danych nie mogą mieć charakteru dyskryminującego, jak na przykład premiowanie pracowników zaszczepionych. Samo przetwarzanie danych osób zaszczepionych powinno być oparte na właściwej podstawie z art. 9 RODO, który reguluje przesłanki przetwarzania danych tzw. „wrażliwych”. fot. PTWP Można przyjąć, że pracodawcy działają w celu wypełnienia ciążących na nich obowiązków wynikających z przepisów kodeksu pracy, przy czym z uwagi na to, że przepis art. 207 kodeksu pracy jest dość ogólny, warto przeprowadzić konsultacje i analizy BHP w celu uzasadnienia możliwości przetwarzania tych danych. Dodatkowo, w związku z nadzwyczajną sytuacją, jaką jest stan epidemii, można przyjąć, że pracodawcy realizują interes publiczny w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej – wówczas odpowiednią przesłanką będzie art. 9 ust. 2 lit. i RODO. Warto również pamiętać, że szczepienia w zakładach pracy są bardzo ważnym elementem w walce o powrót do „normalności” i przywrócenie gospodarki na właściwe tory. Prawo do prywatności jest niezwykle istotne, pozostaje jednak tak samo ważne, jak inne prawa – w tym w szczególności prawo do pracy w bezpiecznych warunkach. Ponadto powodzenie akcji przeprowadzania szczepień w zakładach pracy nie powinno być uzależnione od tego, czy pracodawcy uda się zebrać zgody RODO.

