Sygnaliści wrócili. Ministerstwo pokazało nowy projekt

Jest druga wersja długo wyczekiwanego projektu o sygnalistach. Jego autor, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, zdecydowało się m.in. na skrócenie okresów przechowywania danych, poszerzenia katalogu firm, które będą musiały wprowadzić nowe przepisy oraz zmniejszenie sankcji grożących osobom utrudniającym zadania sygnalistów.

Jedną z kluczowych zmian jest rozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do wdrożenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa (Fot. Shutterstock)

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazała się kolejna wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Ministerstwo wprowadziło w niej szereg zmian. Wydłużono m.in. vacatio legis ale też, nowymi przepisami objęto większą liczbę podmiotów.

Rozszerzeniu ulega również katalog osób zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniu prawa o m.in. pracowników tymczasowych, funkcjonariuszy czy żołnierzy zawodowych.



To już drugie podejście do przyjęcia przepisów określających zasady funkcjonowania sygnalistów w firmach. Pierwszy projekt ustawy o sygnalistach pojawił się jesienią ubiegłego roku i na tym jego byt się zakończył.

We wtorek 12 kwietnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się kolejna wersja tego dokumentu i została skierowana do konsultacji. Co nowego wprowadza aktualny projekt?

Nowy projekt o synglistach - co zawiera

Jak podają eksperci z kancelarii Raczkowski jedną z kluczowych zmian, jaka znalazła się w nowej wersji projektu jest rozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do wdrożenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa.

- Obowiązek będzie ciążył na podmiotach, na rzecz których wykonuje pracę co najmniej 50 osób – do osiągnięcia progu należy zatem liczyć nie tylko pracowników (jak dotychczas), ale także wszystkie osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Podmiot nie musi być przy tym pracodawcą - wyjaśniają prawnicy z kancelarii Raczkowski.

Kolejna nowość, o której warto wspomnieć, to wydłużenie vacatio legis. Firmy prywatne zatrudniające co najmniej 250 osób przyjmują procedurę wewnętrzną w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy. Warto tu dodać, że projekt zakłada, że wejdzie w życie po upływie 2 miesięcy od ogłoszenia, a nie jak pierwotnie proponowano - po 14 dniach, więc w praktyce firmy będą miały 3 miesiące na dostosowanie się do nowych przepisów.

Z kolei firmy zatrudniające co najmniej 50 i mniej niż 250 osób, przyjmują procedurę do dnia 17 grudnia 2023 r. Czytaj więcej: Sygnaliści czekają na nowe przepisy. Termin mija a ustawa niegotowa Kancelaria Raczkowski zwraca również uwagę na fakt, że rozszerzeniu uległ katalog osób zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniu prawa o m.in. pracowników tymczasowych, funkcjonariuszy, żołnierzy zawodowych. Co więcej, zgłaszający ma być chroniony nie tylko przed działaniami odwetowymi, ale także przed próbami czy groźbami zastosowania takich działań. Projekt zakłada również wprowadzenie przez firmę systemu zachęt dla osób zgłaszających nieprawidłowości. Skrócono za to czas obowiązkowego przechowywania danych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych. W pierwotnej wersji było to 5 lat, w nowej jest to 12 miesięcy. Z 5 lat na 15 miesięcy skrócono też czas przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem zgłoszenia oraz podjęciem działań następczych. Niższe sankcje Zmianie ulegają również sankcje, jakie grożą osobom utrudniającym zadania sygnalistów. Jak tłumaczą Aneta Brzózka, associate w Crido Legal i Aleksandra Foksińska, junior associate w Crido Legal, nowy projekt wskazuje, że ten kto utrudnia lub usiłuje utrudnić dokonanie zgłoszenia, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Natomiast, kto w takim przypadku stosuje przemoc, groźbę lub podstęp, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. - Podejmowanie działań odwetowych wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Kto w tym przypadku stosowałby łącznie więcej niż 2 działania odwetowe wymienione w ustawie, będzie podlegać karze pozbawienia wolności do lat 3 - informują ekspertki z Crido Legal. Co więcej, grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (w pierwotnej wersji były to 3 lata), podlegać mają również osoby, które naruszą obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia lub powiązanych ze zgłaszającym. Czytaj więcej: Sygnaliści wciąż się boją, a firmy nie są gotowe na nowe przepisy W projekcie zapisano również, że za świadome dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji lub pomoc w dokonaniu zgłoszenia nieprawdziwych informacji, będzie groziła grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3. - Co szczególnie interesowało pracodawców to sankcje za nieustanowienie procedury wewnętrznej albo za ustanowienie procedury wewnętrznej naruszającej przepisy ustawy. Zgodnie z nowym projektem takie działania będą podlegały wyłącznie karze grzywny. Wcześniejszy projekt przewidywał również karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 - podkreślają ekspertki Crido. Zgłaszający lepiej chroniony W nowym projekcie doprecyzowano również kwestie związane z zakazem działań odwetowych. Zgodnie z nim wobec zgłaszającego nie mogą być podjęte nawet próby czy groźby zastosowania takich działań. Co więcej, rozszerzony został również przykładowy katalog działań odwetowych m.in. o mobbing, dyskryminację, spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu czy wyrządzenie innej szkody niematerialnej np. poprzez nadszarpnięcie reputacji, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Czytaj więcej: Sześć lat i nic. Co z sygnalistami w służbach mundurowych? Ekspertki z Crido Legal zwracają również uwagę, że zwiększono kwotę minimalnego odszkodowania, o które ma prawo ubiegać się osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez zgłaszającego. Wcześniej była mowa o kwocie nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, obecnie jest to kwota w wysokości co najmniej przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w dniu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. fot. Pixabay Unijna dyrektywa Warto przypomnieć, że projekt ustawy ma na celu zastosowanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Teoretycznie termin na wdrożenie nowych przepisów minął 17 grudnia. W praktyce wiele państw członkowskich, podobnie jak Polska, jest w tej kwestii daleko w tyle. Pierwszym krajem, który przyjął odpowiednie rozwiązania była Dania, która wywiązała się z tego już w połowie 2021 r.. Potem dołączyły do niej Szwecja, Portugalia, Malta, Cypr, Litwa oraz Łotwa, a niedawno Francja.

