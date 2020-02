Sygnaliści w firmach. Tu też gonimy Zachód

Jedynie 26 proc. Polaków zareagowałoby na korupcję w miejscu pracy, zgłaszając jej przypadek do przełożonego - wynika z raportu „Gnębieni, podziwiani i... zasługujący na ochronę. Polacy o sygnalistach” przygotowanego przez Fundację Batorego. Aż 16 proc. badanych pytanych o korupcję w miejscu pracy uzależnia swoją decyzję od skali przestępstwa, częstotliwości procederu i sympatii do osoby skorumpowanej. Z badania Fundacji Batorego wynika, że Polacy nie zgłaszają nadużyć, które widzą, bo nie chcą być uznani za donosicieli (36 proc.), mają obawy, że takie sprawy trudno będzie udowodnić (23 proc.) lub boją się późniejszych problemów (18 proc.).

W Polsce sygnalista kojarzy się z donosicielem. Być może to wynik zaszłości historycznych, poniekąd pewnie też mentalności, a do niedawna - strachu, bo sygnaliści nie byli w żaden sposób chronieni.

Strach nie jest w tym wypadku uczuciem na wyrost. W 2014 roku Antoine Deltour, jeden z księgowych w luksemburskim oddziale PwC, wraz z współpracownikiem przekazali dziennikarzom niemal 30 tys. stron dokumentów dotyczących rozliczeń podatkowych prowadzonych przez międzynarodowe korporacje na terenie Luksemburga w latach 2002-2010. Dzięki raportowi cały świat dowiedział się, które spółki przez lata unikały płacenia podatków, tworząc spółki celowe w Luksemburgu. Afera pod nazwą LuxLeaks odbiła się szerokim echem na świecie. Choć Antoine Deltour i jego kolega dla wielu uchodzili za bohatera, zdania tego nie podzielił sąd. W 2016 roku skazał mężczyzn za kradzież poufnych dokumentów, złamanie zawodowej tajemnicy i rozpowszechnienie niejawnych szczegółów umów handlowych, do jakich mieli dostęp podczas pracy w PwC. Otrzymali oni wyroki odpowiednio 12 i 9 miesięcy więzienia. W wyroku apelacyjnym zmniejszono im karę, a sąd kasacyjny później uchylił wyrok, ale niesmak i tak pozostał.

W wielu jednak krajach sygnaliści uchodzą za bohaterów. W Stanach Zjednoczonych już w 2002 roku uchwalono ustawę, która zapewniała ochronę przed ewentualną zemstą szefów. W 2011 roku przyznano im prawo do otrzymania wynagrodzenia. Obliczono je na 30 proc. od grzywny nałożonej na pracodawcę. Niedawno przepisy chroniące sygnalistów uchwaliła Ukraina. Nie bez powodu. Sygnalista może zatopić prezydenta USA Donalda Trumpa. Wszystko przez ujawnienie rozmowy Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Skarga sygnalisty była pierwszym ogniwem w całym łańcuchu wydarzeń, które doprowadziły do tego, że 24 września przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi zdecydowała o rozpoczęciu oficjalnego dochodzenia w sprawie ewentualnego impeachmentu, tj. procedury zmierzającej do pozbawienia prezydenta urzędu. Ale sygnaliści namieszali nie tylko w USA. To dzięki nim ujawniono afery takie jak Panama Papers, Cambridge Analitica, Paradise Paper czy aferę Volkswagena.

Zapotrzebowanie jest

Sporo afer, mniejszych lub większych, udało się ujawnić w Polsce. To dzięki sygnaliście ujawniono np. aferę z GetBackiem. Przypomnijmy, że strata finansowa GetBack w 2017 roku wyniosła około 1 mld zł. Szacuje się, że w aferze związanej ze spółką pokrzywdzonych zostało blisko 10 tysięcy osób.

W kwietniu 2017 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił pilotażowy program dla sygnalistów. Powstał specjalny numer telefonu i adres e-mailowy dla osób, które posiadały wiedzę o niedozwolonych działaniach.

- Zwiększenie wykrywalności zmów to jedno z najważniejszych zadań urzędu. Dlatego chcemy wprowadzać nowe narzędzia poprawiające naszą skuteczność. Jedną z nich jest instytucja sygnalistów. Chodzi o anonimowe informacje od osób, które posiadają wiedzę o niedozwolonych działaniach. Uruchomiliśmy numer telefonu i adres mejlowy, pod którymi można przekazać dowody na praktyki ograniczające konkurencję - mówił wówczas ówczesny prezes UOKiK Marek Niechciał.

Program okazał się sukcesem. Tylko w 2018 roku sygnaliści dokonali 1560 zgłoszeń. Niektóre z nich zostały wykorzystane podczas 9 przeszukań, które urząd przeprowadził w siedzibach 28 przedsiębiorców. Sukces spowodował, że UOKiK zdecydował uruchomić specjalną platformę, która ułatwia zgłaszanie nieprawidłowości.

Jak w Niemczech

Każdy, kto chce zawiadomić urząd o niedozwolonej zmowie przedsiębiorców, może skorzystać ze strony internetowej https://konkurencja.uokik.gov.pl/sygnalista/. Zgłoszenie jest proste i intuicyjne, wystarczy tylko wypełniać kolejne pola formularza. Platforma umożliwia dołączanie załączników, dlatego sygnalista może przekazać również dokumenty potwierdzające nieprawidłowości, np. zdjęcia czy skany. Pomoże to urzędowi w sprawniejszej ocenie informacji.

System gwarantuje anonimowość sygnalisty. Po zgłoszeniu otrzymuje on unikatowy identyfikator i hasło, które pozwalają z powrotem zalogować się do systemu i w razie potrzeby kontynuować komunikację z urzędem. Połączenie jest szyfrowane, a metadane z załączników są usuwane. Do powiadomień ma dostęp tylko ograniczona liczba pracowników UOKiK, jednak nawet oni nie mają możliwości poznania tożsamości zgłaszającego. System używany przez UOKiK wykorzystywany jest przez firmy w całej Europie oraz urzędy antymonopolowe ze Szwecji i Austrii. Zbliżone rozwiązania mają także niemiecki Bundeskartellamt i Komisja Europejska.

- Szczególnie zależy nam na informacjach od osób, które są wewnątrz firmy i mogą dostarczyć informacje, które nie są dostępne publicznie. Mam na myśli mejle, wewnętrzne notatki, informacje o spotkaniach między konkurentami. Takim osobom szczególnie może zależeć na anonimowości, ponieważ zgłoszenie może spowodować odwet ze strony pracodawcy. Dzięki naszej platformie nie będą musieli się tego obawiać, gdyż będą mieli zagwarantowaną anonimowość - mówił wiceprezes UOKiK Michał Holeksa.

Dwa zgłoszenia w ciągu dnia

Choć na podsumowania za wcześnie, można śmiało powiedzieć, że platforma cieszy się zainteresowaniem.

- Platforma działa od 10 grudnia 2019 r. Od momentu jej uruchomienia do dziś wpłynęło 101 zgłoszeń. Spodziewaliśmy się takiej liczby. Niestety, podobnie jak w przypadku „starych" kanałów, jakość sygnałów na razie wymaga poprawy. Z tego, co otrzymaliśmy do dziś, 50 proc. dotyczy informacji o nadużywaniu pozycji dominującej. Jest to zapewne wynik związany z aktywnością UOKiK na tym polu właśnie pod koniec ubiegłego roku - mówi Pulshr.pl Małgorzata Cieloch z UOKiK.

Jak dodaje, w przypadku kilku informacji sygnaliści dopytywani są jeszcze o szczegóły. - To narzędzie do anonimowego informowania o nieprawidłowościach, dlatego na tym etapie też nie chcemy więcej mówić na ten temat - dodaje.

Przypomina, że platforma powstała przede wszystkim po to, by ułatwić sygnaliście kontakt z urzędem i jednocześnie zapewnić anonimowość. - Szyfrowanie komunikacji ma ogromne znaczenie dla informującego nas o łamaniu prawa antymopolowego. Uzyskuje on pewność, że jego tożsamość nigdy nie zostanie wyjawiona. Po kilku tygodniach pracy z tym narzędziem już widzimy różnicę i wiemy, że platforma jest również dużym ułatwieniem w pracy, z punktu widzenia osób odbierających i analizujących sygnały - mówi.

Polska będzie chronić sygnalistów

Być może do zostania sygnalistą przekonają pracowników nowe przepisy. W kwietniu ubiegłego roku Parlament Europejski poparł propozycję, która ma zagwarantować wysoki poziom ochrony sygnalistów.

Przepisy będą chronić sygnalistów przed zwolnieniem, degradacją i innymi formami represji. Nakładają one również na organy krajowe obowiązek informowania obywateli o procedurach zgłaszania przypadków naruszania prawa i o dostępnych środkach ochrony. Sygnaliści będą również chronieni w postępowaniu sądowym.

Polsce został rok na wdrożenie przepisów do krajowego systemu prawnego.