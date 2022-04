Święta pracowników innego wyznania. Co z dniem wolnym?

Pracownicy z zagranicy pracują w wielu firmach w Polsce, jednak ich praca może stanowić dla pracodawców dodatkowe wyzwanie - szczególnie, gdy pracownicy obchodzą święta w różnych terminach. Czy mają do tego prawo?

jk

• 20 kwi 2022 15:41





Msza św. w Bazylice archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie (PAP/Vitaliy Hrabar)

REKLAMA

Ustawa o dniach wolnych precyzuje listę świąt, które są wolne od pracy. Znajdują się na niej święta państwowe i kościelne – ale tylko katolickie.

Dniami wolnymi od pracy są wszystkie niedziele oraz święta:

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- 1 stycznia - Nowy Rok,

- 6 stycznia - Święto Trzech Króli,

- pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

- drugi dzień Wielkiej Nocy,

- 1 maja - Święto Państwowe,

- 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

- pierwszy dzień Zielonych Świątek,

- Boże Ciało,

- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

- 1 listopada - Wszystkich Świętych,

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia;

Zgodnie z przepisami pracownicy wszystkich wyznań mają prawo do dni wolnych od pracy tam wymienionych, bez względu na to, kiedy faktycznie według ich obrządku religijnego przypadają dni świąteczne.

Z kolei osoby należące do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii.Przepisy regulujące tę kwestię znajdują się w ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Czytaj też: Możliwe są ogromne zmiany w urlopach. Pracownicy byliby wniebowzięci

Co ważne, zwolnienie od pracy może być udzielone pod warunkiem odpracowania czasu zwolnienia, jednak bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w dni ustawowo wolne od pracy lub pracę w godzinach nadliczbowych. Z takim wnioskiem pracownik musi wystąpić do pracodawcy na co najmniej 7 dni przed, a odpracowanie zwolnienia powinno nastąpić nie później niż na 3 dni przed zwolnieniem.

Gdy natomiast religia pracownika wyznacza dzień w każdym tygodniu jako świąteczny i nie jest to dzień wolny od pracy, a pracownik chce go świętować, może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU