Świąteczne premie i bony? Nie w tym roku

Pandemia mocno wpłynęła na plany pracodawców w kwestii świątecznych premii czy bonów. Do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom wpływają skargi na pracodawców, którzy informują o rezygnacji z tej formy docenienia pracowników. Nie wszyscy robią to zgodnie z prawem.

Premia świąteczna czy wszelkie dodatki motywacyjne to gratyfikacja dodatkowa wynikająca z dobrej woli pracodawcy. (Fot. Pixabay)

To będą Święta Bożego Narodzenia inne niż wszystkie i co do tego nie ma wątpliwości żaden pracownik i żaden pracodawca.

Do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom zgłaszają się pracownicy, którzy w tym roku nie dostaną tradycyjnej formy docenienia na koniec roku.

Brak premii i bonów świątecznych to nie jedyna zmiana. Tradycyjne wigilie pracownicze również stoją pod znakiem zapytania.

Premia świąteczna czy wszelkie dodatki motywacyjne to gratyfikacja dodatkowa wynikająca z dobrej woli pracodawcy i tego, że poprzednie lata mocno mobilizowały pracodawców do tego, by wewnętrzną społeczną odpowiedzialność biznesu kierować właśnie w stronę wspierania pracowników. Organizowano spotkania integracyjne, niektóre firmy wręcz prześcigały się w dodatkowych bonusach dla pracowników, zaczynając od prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, a kończąc na dopłatach do kursów językowych czy prawa jazdy. Okres świąt był wyjątkowo bogaty w tego typu inicjatywy. Premie świąteczne, bony dla pracowników, paczki dla dzieci, pracownicze wigilie. Długo można tak wymieniać.

Trzeba ciąć koszty

Pandemia koronawirusa spowodowała, że pracodawcy zmuszeni zostali do ograniczenia kosztów działania. Najsilniej odczują to pracownicy przed Świętami Bożego Narodzenia. Potwierdzają to dane stowarzyszenia SNP.

- Dostaliśmy kilka wiadomości, że pracodawcy rezygnują z takich form wspierania pracowników. W jednym przypadku podjęliśmy interwencję, w pozostałych musieliśmy poinformować pracownika, że nie ma obowiązku wypłacania premii na święta - mówi Prezes Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska.

Jak dodaje, temat uzasadniony to przypadek umowy, gdy jeden z zapisów mówił o tym, że w ramach wynagrodzenia pracownikowi należy się świąteczny dodatek na koniec roku, gdy wypracuje określony poziom przychodu. Pracownikowi udało się to osiągnąć, a pracodawca stwierdził, że jest koronawirus i dodatku nie będzie. - Jest to niezgodne z prawem, bo pracodawca nie przedłożył żadnego aneksu, który anulowałby warunki umowy podpisane wcześniej - wyjaśnia Marczulewska.

Z kolei przypadki nieuzasadnione to sytuacje, gdy właściciel firmy transportowej odmówił pracownikom premii na święta z powodu braku bieżących przychodów. Pracownik był oburzony brakiem dodatku, bo przecież pracował ciężko i też się narażał. Podobna sytuacja miała miejsce w dużej szwalni, gdzie pracodawca poinformował mailem pracowników o braku premii świątecznej i noworocznej oraz dodatków dla najlepszych pracowników. - Napisała do nas także oburzona kierowniczka działu jednej z korporacji, która stwierdziła, że premia jest czymś, co jej się należy i czy ma prawo interweniować u pracodawcy, który obniżył ją do poziomu symbolicznego. Odpowiadamy – pracodawca nie ma obowiązku wypłacania premii rocznych, a jak firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej to rozdawnictwo jest niewskazane. Gorzej, gdy firma znajduje się w dobrej sytuacji i postanawia oszczędzać na pracownikach. Cóż, wtedy rozpoznajemy, kto kocha swoich pracowników i ich szanuje, a kto korzysta z okazji na oszczędności - komentuje działania pracowników prezes stowarzyszenia. Podobnie wygląda kwestia z organizacją wigilii pracowniczej. W ubiegłym roku aż 47 proc. firm, biorących udział w badaniu Randstad, deklarowało, że spędzi tak czas ze swoimi pracownikami. Dla porównania, w 2017 r. na organizację przyjęcia dla zatrudnionych decydowało się 4 na 10 przedsiębiorstw. Niedawno za pośrednictwem portalu LinkedIn, prowadzący profil SmartLunch zapytali o wigilię firmową. W ankiecie, która trwała równy tydzień, swój głos oddało ponad 220 menedżerów HR. Blisko połowa (47,5 proc.) respondentów odpowiedziała, że nie wie, czy będzie organizować spotkanie wigilijne w tym roku. Tyle samo odpowiedzi było na „nie”. Zaledwie 5 proc. HR-owców stwierdziła, że firmowa wigilia się odbędzie - 4 proc. zadeklarowało, że w mniejszych grupach, a 1 proc. planuje zorganizować spotkanie jak co roku. - Powyższe wyniki pokazują, że borykamy się z niepewnością, która dotyka organizacje w wielu obszarach działalności, w tym w obszarach dotyczących potrzeb pracowników - komentuje wyniki ankiety w serwisie LinkedIn Artur Dzięgielewski, HR menedżer w SmartLunch. Znikające benefity Znikające bony świąteczne czy brak wigilii dla pracowników, to jeden problem. Do stowarzyszenia docierają także informacje o tym, że wielu pracodawców zawiesiło świadczenia dodatkowe dla swoich pracowników. Benefity również należą do dobrej praktyki, które są mile widziane, ale nie należy ich traktować jako obowiązku pracodawcy. - Tutaj kwestią dyskusyjną jest czasem styl w jakim pracownicy dowiadują się o tym, że świadczenia dodatkowe są zawieszane. Jedna z pań napisała do nas, że dowiedziała się o tym, że firma zawiesiła prywatną opiekę zdrowotną kiedy próbowała uzyskać teleporadę w ważnej sprawie. Pracodawca nie poinformował pracowników, że dwa dni wcześniej skończyła się umowa z kliniką i nie została przedłużona. Podobne sytuacje mają miejsce np. z karnetami na siłownię czy wszelkiego rodzaju usługami dodatkowymi, które dotychczas opłacane były przez pracodawców. Mieliśmy nawet wiadomość od pani, która pytała czy może odzyskać pieniądze za przejazd taksówką, bo okazało się, że anulowane zostały firmowe vouchery, a na koniec kursu taksówkarz zażądał od niej zapłacenia pełnej kwoty - opowiada prezes Małgorzata Marczulewska. Podobne wnioski płyną z raportów przygotowywanych przez firmę doradczą Grant Thornton. Wynika z nich, że w czasie najsilniejszego załamania rynku pracy w Polsce spora część przedsiębiorców usunęła z ofert pracy większość popularnych benefitów proponowanych przyszłym pracownikom. Jednak wraz z „odmrożeniem” gospodarki, w ostatnich miesiącach pracodawcy zaczęli wracać do tych rozwiązań. Największy wzrost w stosunku do maja 2020 roku zanotowano w przypadku pakietów sportowych (z 27 do 40 proc.) i medycznych (z 30 proc. do 42 proc.). Jak wynika z obliczeń GT, w sierpniu 2020 roku jedno ogłoszenie o pracę zawierało średnio 5,9 różnego rodzaju zachęt i benefitów (pakiety medyczne, abonamenty sportowe itp.). To niemal tyle samo co w lipcu (5,8) i aż o 1,1 punktu więcej niż w maju. Jednak w analogicznym okresie rok temu średnia liczba zachęt w ofertach pracy była wyraźnie wyższa - wynosiła 6,6.

