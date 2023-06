Świadectwo pracy - co to za dokument, kiedy trzeba je wystawić

Wydanie świadectwa pracy należy do obowiązków pracodawcy (fot. Pexels)

Wydanie świadectwa pracy należy do obowiązków pracodawcy (fot. Pexels)

Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracodawca wręcza pracownikowi niezwłocznie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

Zgodnie z przepisami świadectwo pracy powinno zawierać przede wszystkim informacje dotyczące okresu zatrudnienia, wymiaru etatu, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy (ze wskazaniem podstawy prawnej), a także inne dane niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Jak informuje Państwowa Inspekcja Pracy, w przypadku niewydania pracownikowi świadectwa pracy w terminie, ustawodawca przewidział grzywnę w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracodawca wręcza pracownikowi niezwłocznie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

Obowiązek wystawienia dokumentu dotyczy każdego rodzaju umowy o pracę, czyli umowy na czas nieokreślony, określony i na okres próbny.

Świadectwo pracy powinno być wydane bezwarunkowo. To oznacza, że realizacja tego obowiązku nie może być uzależniona od warunków związanych np. z rozliczeniem się pracownika z pracodawcą czy zakończenia projektu.. Pracodawca wydaje świadectwo pracy na piśmie bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika.

Termin wydania świadectwa pracy jest jasno określony

Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy:

świadectwo pracy § 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. (Kodeks pracy)

Jak podkreślają eksperci Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia, jeżeli z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe wydanie w terminie świadectwa pracy pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu przesyła świadectwo pracy za pośrednictwem operatora pocztowego.

Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy?

Zgodnie z przepisami, świadectwo pracy powinno zawierać przede wszystkim informacje dotyczące: okresu zatrudnienia, wymiaru etatu, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy (ze wskazaniem podstawy prawnej), a także inne dane niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, w tym informacje m.in. o liczbie wykorzystanych dni urlopowych, wykorzystaniu dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, urlopach bezpłatnych, rodzicielskich, ojcowskich

Dodatkowo na żądanie pracownika pracodawca ma obowiązek umieszczenia informacji o jego zarobkach w świadectwie pracy.

Jak i kiedy można sprostować błędne świadectwo pracy



Jak czytamy na stronie biznes.gov.pl, pracownik powinien zwrócić się z wnioskiem o sprostowanie błędów w świadectwie pracy, które otrzymał, w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał świadectwo pracy.

Pracodawca ma od tego momentu 7 dni na:

- wydanie nowego świadectwa pracy lub

- zawiadomieniu o negatywnym rozpatrzeniu jego wniosku (w formie papierowej lub elektronicznej).

Jeżeli pracodawca nie uwzględni wniosku o sprostowanie świadectwa pracy, pracownik ma prawo odwołać się od tej decyzji do sądu pracy w terminie 14 dni. Termin jest liczony od dnia, w którym pracownik otrzymał zawiadomienie o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o sprostowanie świadectwa pracy.

Postępowanie w przypadku niewydania świadectwa pracy

Wydanie świadectwa pracy należy do obowiązków pracodawcy. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Jak informuje Państwowa Inspekcja Pracy, w przypadku niewydania pracownikowi świadectwa pracy w terminie, ustawodawca przewidział grzywnę w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

W takiej sytuacji, pracownik ma możliwość złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Pracy – właściwego miejscowo – ze względu na siedzibę pracodawcy – Okręgowego Inspektoratu Pracy. Dodatkowo, pracownikowi przysługuje również prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.

Zgodnie z art. 99 Kodeksu pracy:

Odszkodowanie za niewydanie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy § 1. Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

§ 2. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

Obowiązek udowodnienia związku pomiędzy niewydaniem w terminie a powstałą szkodą ciąży na pracowniku. W celu otrzymania odszkodowania, pracownik musi przed sądem udowodnić, że aktywnie poszukiwał pracy, ale nie został zatrudniony z powodu braku świadectwa pracy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl