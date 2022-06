Straż graniczna jest wyczerpana psychicznie i fizycznie

Po agresji Rosji na Ukrainę to głównie Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej wziął na siebie ciężar obsługi napływu uchodźców. Dlatego funkcjonariusze wypracowali bardzo wiele nadgodzin. To ogromne obciążenie psychiczne i fizyczne funkcjonariuszy. Wielu składa raporty o przeniesienie do innych placówek Straży Granicznej, gdzie służba w takim stopniu nie wypala zawodowo i psychicznie - pisze Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek.

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wystosował pismo do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego w sprawie warunków służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

[ZOBACZ CAŁE PISMO W DZIALE MULTIMEDIA]



Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Pracownicy wydziału ds. żołnierzy i funkcjonariuszy Biura RPO 27-28 kwietnia 2022 r. wizytowali Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej (BiOSG) oraz placówki SG w Korczowej i w Medyce.

Ze względu na kryzys uchodźczy na granicy białoruskiej od 5 lipca 2021 r. do 25 lutego 2022 r. BiOSG wspomagał oddziały Podlaski i Nadodrzański. Łącznie oddelegowano 431 funkcjonariuszy na czas nie przekraczający jednorazowo 3 tygodni. Tych samych funkcjonariuszy nie delegowano wielokrotnie.

Jak pisze RPO po agresji Rosji na Ukrainę to głównie BiOSG wziął na siebie ciężar obsługi olbrzymiego napływu uchodźców. Dlatego funkcjonariusze wypracowali bardzo wiele nadgodzin. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego zostaną one zrekompensowane wyłącznie w formie pieniężnej.

Po 24 lutego 2022 r. na przejściu w Medyce odnotowano niespotykany napływ cudzoziemców (np. 6 marca 2022 r. odprawiono 35 tys. osób w obu kierunkach). Świadczy to o ogromnym obciążeniu psychicznym i fizycznym funkcjonariuszy tego największego przejścia na granicy polsko-ukraińskiej - czytamy w piśmie. - Ma to wpływ m.in. na fluktuację kadr. Wielu funkcjonariuszy składa bowiem raporty o przeniesienie do innych placówek SG, gdzie służba w takim stopniu nie wypala zawodowo i psychicznie.

Brak psychologa na miejscu

- Sytuację w PSG Medyka pogarsza brak faktycznej opieki i wsparcia przez psychologów na miejscu. A na co dzień funkcjonariusze konfrontują się z ludzkimi dramatami i wyczerpaniem uciekinierów, którym nierzadko ratują życie, udzielając im pierwszej pomocy - opisuje rzecznik.

Wielu funkcjonariuszy sygnalizuje potrzebę rozmowy z psychologiem w miejscu służby, bo stres i obciążenie psychiczne wymaga takiej pomocy. Jednak - jak wskazuje RPO - możliwość skorzystania z niej w BiOSG w Przemyślu jest iluzoryczna. Potrzebujący wsparcia (często dojeżdżający do miejsca zamieszkania) czas wolny od służby muszą poświęcić najbliższym, dzieciom i na niezbędny wypoczynek - pozostają ze swoimi problemami sami.

Stres i obciążenie psychiczne strażników granicznych wymaga pomocy psychologa (fot. brpo.gov.pl/Grzegorz Krzyżewski)

- Rozwiązaniem sytuacji byłyby np. okresowe wizyty psychologów w poszczególnych placówkach. Pomoc psychologa powinna być zatem dostępna na miejscu w placówkach. Problem braku inicjatywy ze strony psychologów może dotyczyć również innych jednostek Straży Granicznej, a także innych formacji MSWiA czasowo obciążonych zwiększonymi zadaniami - ocenia Marcin Wiącek.

W związku z tym rzecznik zwrócił się do ministra o rozważenie możliwości zbadania tego problemu w szerszym zakresie.

BHP na granicy kuleje

- Na bieżąco prowadzony jest nabór do BiOSG. Dzięki zatrudnieniu poligrafera skrócono okres między zgłoszeniem kandydata a zakończeniem procedury. Wcześniej długie oczekiwanie na badania poligraficzne (ze względu na małą liczbę osób w SG do nich uprawnionych) powodowało niejednokrotnie rezygnacje kandydatów. Proces rekrutacyjny wydłużał się bowiem nawet do roku, a na badanie trzeba było jechać do Warszawy, na własny koszt - informuje RPO.

Wizytujący zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa i higieny służby w Oddziale.

- Szczególnie trudne warunki są w PSG Korczowa. W 2021 r. Komisja BHP stwierdziła, że latem w pomieszczeniach do odpraw pojazdów (kabinach kontrolerskich) panują bardzo wysokie temperatury. Wpływa to na jakość i wydajność pracy, a także pogarsza koncentrację i bezpieczeństwo funkcjonariuszy. Komisja uznała za niezbędne zamontowanie urządzeń klimatyzacyjnych. A SG nie ma możliwości samodzielnych modernizacji w użytkowanych obiektach - pisze Marcin Wiącek.

Jak wskazuje niezbędne jest zatem wyposażenie w klimatyzację, o co od dawna - pisze RPO - zabiega załoga i kierownictwo placówki. Niestety, nie zostały zrealizowane dotychczasowe wnioski kierowane do Dyrektora Zakładu Obsługi Przejść Granicznych.

- Ponadto wpływ na dużą liczbę raportów o przeniesienie mają także warunki socjalne: zbyt małe zaplecze, w tym brak leżanek, które umożliwiają chwilę relaksu wobec przemęczenia i gorszego samopoczucia. Niektóre miejsca służby nie mają klimatyzacji, a duże temperatury wpływają negatywnie na wydajność służby. Istnieje zatem pilna potrzeba wsparcia starań u wojewody podkarpackiego o zamontowanie klimatyzacji - tłumaczy.

W związku z opisanymi problemami rzecznik poprosił ministra o odniesienie się do problemów przedstawionych przez funkcjonariuszy.