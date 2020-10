Strajk kobiet. Co może pracodawca, gdy pracownica chce protestować

Nikt nie ma prawa zwracać nam uwagi na uczestnictwo w wydarzeniach, które mogą być identyfikowane z konkretnym światopoglądem czy opcją polityczną. Gdyby pracodawca zwrócił nam uwagę, że „to nie wypada” albo, że „pracując w instytucji publicznej nie powinniśmy”, to jest to oczywiste łamanie przepisów prawa pracy. Jesteśmy wolnymi ludźmi. Apeluję jednak o odpowiedzialność, bo o epidemii zapominać nie należy - mówi Małgorzata Marczulewska, prezes STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Autor:KDS

• 29 paź 2020 13:10





Każdy pracownik ma prawo do czterech dni „urlopu na żądanie” w roku (Fot. shutterstock)

REKLAMA

W ostatnim czasie stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom informowało o skargach na pracodawców, którzy w imię walki z pandemią COVID-19 pytają pracowników o ich życie prywatne.

Teraz spodziewają się, że do pytań o obecność na weselu czy pogrzebie, dojdą pytania o udział w protestach kobiet, które trwają w Polsce od 22 października.

- Nikt, także pracodawca, nie ma prawa zwracać nam uwagi na uczestnictwo w wydarzeniach, które mogą być identyfikowane z konkretnym światopoglądem czy opcją polityczną - komentuje Małgorzata Marczulewska, prezes STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

W czwartek (22 października) Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok ograniczający prawo do aborcji. Zerwanie zawartego lata temu tzw. kompromisu aborcyjnego wywołało w całej Polsce falę protestów. Przeciwnicy zaostrzenia prawa aborcyjnego codziennie protestują na ulicach, przed siedzibami polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy też w kościołach. W środę miał miejsce strajk generalny kobiet. Wiele pań tego dnia wzięło w pracy urlop na żądanie i w ten sposób pokazało swój sprzeciw wobec forsowanych przez partię rządzącą zmian. Kolejne protesty zapowiedziano na następne dni.

Zdaniem Małgorzaty Marczulewskiej z epidemicznego punktu widzenia uczestnictwo w protestach może być traktowane przez pracodawców jako zachowanie ryzykowne. A ci już wcześniej pokazali, że chcą wiedzieć dużo za dużo na temat tego, jak ich podwładni spędzają czas poza pracą. Do stowarzyszenia wpłynęło wiele skarg na zachowanie pracodawców. W specjalnych ankietach pytali pracowników m.in.i o to czy uczestniczyli w weselach, czy mają w rodzinie lekarzy i pielęgniarki. Skoro pytają o takie rzeczy, to mogą też pytać o udział w manifestacjach.

- To, co robimy poza godzinami pracy jest naszą prywatną sprawą i podobnie jak w przypadku udziału w weselach czy w wydarzeniach kulturalnych nie musimy o tym mówić pracodawcy. Musimy jednak być odpowiedzialni i jeżeli czujemy się źle lub gdy podejrzewamy u siebie zakażenie, to pod żadnym pozorem nie należy iść do pracy. Wskazana jest tu po prostu samoizolacja lub badanie. Żyjemy w czasie epidemii i musimy być jednocześnie solidarni i odpowiedzialni, a to wiąże się często z podejmowaniem trudnych decyzji - przyznaje prezes STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Nie zawsze można wyjść

Kiedy udział w proteście może być powodem upomnienia ze strony pracodawcy? - Na przykład kiedy wykonujemy pracę zdalną i nie informujemy pracodawcy o tym, że jesteśmy poza obszarem zasięgu, a jednocześnie w tym czasie jest zadanie do wykonania - mówi prezes Małgorzata Marczulewska. - Nikt nie ma prawa zwracać nam uwagi na uczestnictwo w wydarzeniach, które mogą być identyfikowane z konkretnym światopoglądem czy opcją polityczną. Gdyby pracodawca zwrócił nam uwagę, że „to nie wypada” albo, że „pracując w instytucji publicznej nie powinniśmy”, to jest to oczywiste łamanie przepisów prawa pracy. Jesteśmy wolnymi ludźmi. Apeluję jednak o odpowiedzialność, bo o epidemii zapominać nie należy - dodaje. Jak z punktu widzenia prawa pracy powinna być uregulowana sytuacja udziału pracownika w manifestacjach, kiedy te odbywają się w godzinach pracy? - Każdy pracownik ma prawo do czterech dni „urlopu na żądanie” w roku. Pracodawca nie ma prawa odmówić żadnemu pracownikowi urlopu w cztery wskazane przez pracownika dni w roku kalendarzowym. Warunkiem jest zgłoszenie przez pracownika żądania urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu oraz oczywiście posiadanie „w puli” niewykorzystanego urlopu w danym roku.

W pozostałych kwestiach pozostaje kwestia umownego ustalenia kwestii zwolnienia z obowiązku pracy z pracodawcą lub innej formy np. odebrania wolnego za wypracowane nadgodziny - mówi mec. Mateusz Galikowski, prawnik Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom. Jak dodaje, nie możemy jednak powiedzieć szefowi: „Strajkuję, więc nie pracuję", bowiem strajk w rozumieniu przepisów prawa jest „zbiorowym powstrzymaniem się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego interesów wskazanych w art. 1” (art.17), tj. sporu „pracowników z pracodawcą lub pracodawcami” dotyczących warunków pracy, płacy lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup (art. 1). - W tym wypadku nie mamy więc do czynienia ze strajkiem wobec pracodawcy wobec czego nie widzę tu możliwości zastosowania przepisów o prawie do strajku w oparciu o tę ustawę - dodaje mec. Mateusz Galikowski. Pomoc prawników Warto przypomnieć, że w internecie ogłoszono wiele inicjatyw wspierających pracownice biorące udział w manifestacjach. Darmową pomoc zadeklarowało wielu adwokatów i radców prawnych z całej Polski. - Szanowni Państwo, adwokatura w dalszym ciągu deklaruje pomoc dla osób zatrzymanych w związku z protestami kobiet nawiązującymi do ostatniego orzeczenia TK. Adwokaci deklarują tez pomoc funkcjonariuszom Policji, którzy w poczuciu obowiązku ochrony praw człowieka i obywatela popadną w konflikt z przełożonymi na tle ich uczestnictwa w protestach - zapewnia Zbigniew Bakalarczyk, adwokat i mediator z kancelarii prawno-mediacyjnej w Łodzi, inicjator jednej z grup wsparcia prawnego dla pań. Dołączyła do nich m.in. Karolina Niedzielska, która prowadzi blog Kwadrans z HR. - Jeśli któraś z pań spotka się z negatywną reakcją pracodawcy za udział w proteście - kara dyscyplinarna, zwolnienie z pracy, dyskryminacja (po czarnym proteście 2-3 lata temu były takie sytuacje, tj. kary dyscyplinarne za czarny ubiór), służę pomocą pro bono - napisała Niedzielska.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.