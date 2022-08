Stawki diety w delegacjach po raz kolejny w górę. Związkowcy niezadowoleni

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło nowy projekt zwiększający stawkę diety z 38 zł do 45 zł za dobę podróży (Fot. Shutterstock)

Od 1 stycznia 2023 roku diety należne z tytułu podróży służbowych mają wzrosnąć do 45 zł brutto. To kolejna podwyżka. Związkowcy nie są z niej zadowoleni - proponują, aby stawka wzrosła do 56 zł.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło nowy projekt zwiększający stawkę diety z 38 zł do 45 zł za dobę podróży. Nowa regulacja ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 roku.

- Mając na uwadze obecną sytuację gospodarczą oraz prognozowaną inflację na 2023 r., zasadnym jest aby podwyższyć stawkę diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju o 7 zł, tj. do 45 zł – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zmianie ulegną również stawki na pokrycie kosztów przejazdu środkami komunikacji lokalnej oraz ryczałt za nocleg.

- Przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (45 zł), 20 proc. ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 9 zł (obecnie 7,60 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150 proc diety – 67,50 zł (obecnie 57 zł). Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 900 zł (obecnie 760 zł) - czytamy w projekcie.

Zdaniem OPZZ to zbyt małe podwyżki, ponieważ wysoka inflacja utrzyma się również w 2023 r. Potwierdzają to krajowe i zagraniczne ośrodki analityczne, dane NBP i Komisji Europejskiej.

- Choć podniesienie od 28 lipca br., zamrożonej od dziewięciu lat, wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju było oczekiwane przez OPZZ i w pełni uzasadnione ekonomicznie, to jednak jej wysokość (38 zł) wciąż nie odzwierciedla realnych kosztów, które ponoszą pracownicy w związku z wykonywaniem zadań służbowych zleconych przez pracodawcę. Nowa propozycja wzrostu od 1 stycznia 2023 r. wysokości diety krajowej (45 zł) także nie gwarantuje, że ekonomiczne ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie dłużej przerzucane z pracodawcy na pracownika - mówi Norbert Kusiak, dyrektor wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych OPZZ.

OPZZ w opinii do projektu rozporządzenia apeluje o urealnienie wysokości diety i dostosowanie jej do aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Związkowcy proponują, aby stawka diety wzrosła do 56 zł.

OPZZ zaproponowało także wypracowanie systemowego rozwiązania, powiązanego ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, które przeciwdziałać będzie zamrażaniu w przyszłości stawki diety.

Dieta krajowa w Polsce

Dieta krajowa nie powinna być niższa niż stawka określona dla pracownika sfery budżetowej, jednakże regulacje obowiązujące w danym zakładzie pracy mogą założyć zwiększenie tej kwoty.

Od 28 lipca 2022 roku, zgodnie z rozporządzeniem ministra rodziny i polityki społecznej, stawka diety wzrosła o 8 złotych i wynosi 38 złotych.

Warto przypomnieć, że OPZZ skrytykowało także tę propozycję. Zdaniem związkowców wpisywała się ona w negatywny trend przerzucania przez państwo ekonomicznego ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej z pracodawcy na pracownika.

- Jest ponadto nieadekwatna do rosnących wydatków, które muszą ponieść pracujący, aby pokryć zwiększone koszty wyżywienia w trakcie delegacji. Tylko w maju tego roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 13,5 proc. (rok do roku), a ceny usług restauracyjnych i hotelarskich o 15,7 proc. (rok do roku) - wyjaśniał wówczas Norbert Kusiak.