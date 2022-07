Startuje kampania wyborcza. Czy emerytury stażowe kupią wyborców?

Obecnie w sejmowej "poczekalni" są dwa projekty dotyczące emerytur stażowych. Prezydencki, złożony pod koniec 2021 roku (który jest de facto spełnieniem wyborczych obietnic Andrzeja Dudy) i obywatelski, złożony pod koniec września ubiegłego roku przez przedstawicieli NSZZ Solidarność.

Mimo, że projekt prezydenta jest realizacją zobowiązania przyjętego w Umowie programowej z NSZZ Solidarność, to częściowo różni się od tego, przedstawionego przez związek zawodowy. Na czym polegają różnice?

Projekt prezydencki przewiduje, że na wcześniejsze emerytury mogłyby przechodzić osoby, które mają odpowiednio wysoki staż pracy: 39 lat w przypadku kobiet oraz 44 lata w przypadku mężczyzn oraz zgromadzony kapitał emerytalny wystarczający na emeryturę w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Projekt obejmuje regulacją osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym, a także tych objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych.

Pod złożonym przez NSZZ Solidarność obywatelskim projektem zebrano 235 tys. podpisów. W projekcie przygotowanym przez Solidarność zaproponowano, aby emerytura stażowa przysługiwała osobom, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn. Emerytura stażowa przysługiwałaby pod warunkiem, że jej wysokość, ustalona przy zastosowaniu tzw. formuły zdefiniowanej składki, nie będzie niższa od minimalnej emerytury (obecnie 1338,44 zł brutto).

Wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, dla mężczyzn 65 lat (fot. Shutterstock)

Jakie konsekwencje dla rynku pracy, zmagającego się dziś ze sporymi problemami, mogą mieć projekty?

- To w jakim stopniu emerytury stażowe wpłyną na rynek pracy, zależy od tego, czy będą te uprawnienia wykorzystywane przez ubezpieczonych. To z kolei zależy od kilku czynników. Wspomnę o dwóch, najistotniejszych. Od tego na jakim poziomie zostanie ustalony wymagany okres stażu ubezpieczeniowego. W zgłoszonych projektach waha się on od 35 do 39 lat w przypadku kobiet oraz 40-44 w przypadku mężczyzn. Im niższy okres stażowy, tym większe ryzyko, że osoby z dużym doświadczeniem będą odchodzić z rynku pracy. O zatrzymaniu tych osób na rynku pracy może jednak zdecydować kolejny czynnik. Chodzi o to, czy osoby przechodzące na taką emeryturę będą mogły dalej pracować, czy zostaną tu zastosowane ograniczenia, np. takie, jakie są stosowane w przypadku rent - tłumaczy dr Piotr Kania z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Im bliżej wyborów tym będzie głośniej?

Choć oba projekty zostały złożone w ubiegłym roku, a projekt Solidarności został nawet skierowany do prac w komisjach, nic w temacie aktualnie się nie dzieje.

- Trudno oprzeć się wrażeniu, że w ostatnim czasie mnożą się przeróżne koncepcje naruszające spójność dotychczasowego systemu ubezpieczeń społecznych i w konsekwencji - finansów publicznych. Spodziewam się, że temat powróci przy okazji najbliższych wyborów parlamentarnych - komentuje Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka Pracodawców RP ds. prawa pracy.

Jak wyjaśnia dr Piotr Kania, zbliżające się wybory mogą być powodem powrotu do dyskusji politycznej projektów.

- Ponieważ kwestia emerytur stażowych pojawiła się w przestrzeni publicznej już nie tylko jako postulat, ale jako pewien konkret w postaci złożonych do Sejmu projektów ustaw, może być - i zapewne będzie - przedmiotem dyskusji politycznej. Okres wyborów temu sprzyja. Wiele osób może oczekiwać wprowadzenia takiego rozwiązania, gdyż jest ono korzystne, przynajmniej z formalnego punktu widzenia. Daje prawo do emerytury, która w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, jest alternatywą dla renty - zauważa.

Jak dodaje, w tym przypadku decydować będzie nie zdrowie, ale przede wszystkim ekonomia.

- Należy jednak pamiętać, że to ekonomia, a nie tylko sytuacja zdrowotna, będzie weryfikowała faktyczne decyzje osób uprawnionych do takiego świadczenia. Konsekwencją prowadzonej debaty w przestrzeni publicznej, może być wprowadzenie proponowanych rozwiązań w życie. Jednak obawy przed "ucieczką" z rynku pracy osób w sile wieku z dużym doświadczeniem zawodowym, w perspektywie dalszego pogarszania się relacji między osobami aktywnymi zawodowo a emerytami, może spowodować, że proponowane rozwiązania w zakresie emerytur stażowych, nie wejdą w życie albo będą mało korzystne, więc nie będą stosowane przez uprawnionych - wyjaśnia.

Wybory mogą być powodem powrotu do dyskusji politycznej projektów (fot. Jeff Sheldon/Unsplash)

Czym są emerytury stażowe?

- Emerytura stażowa jest rozwiązaniem, które wprowadza do polskiego systemu emerytalnego - pracowniczego i rolniczego - elastyczność w zakresie momentu przejścia na emeryturę. W tym przypadku o możliwości przejścia na emeryturę będzie decydował okres ubezpieczenia emerytalnego (liczony jako suma okresów składkowych i nieskładkowych), a nie osiągnięcie wieku emerytalnego - wyjaśnia dr Piotr Kania z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Jak tłumaczy w rozmowie z PulsHR.pl, argumenty za poparciem rozwiązania są zasadniczo dwa.

- Pierwszym jest zwrócenie uwagi na stan zdrowia osób, które w bardzo młodym wieku podjęły pracę zarobkową. A drugim, ponowne wprowadzenie do powszechnych programów emerytalnych kryterium stażu pracy. Powinno ono zachęcić osoby aktywne zawodowo do zgłaszania tej aktywności do ubezpieczenia społecznego, w tym emerytalnego - wyjaśnia. - Wprowadzenie tego rozwiązania należy przede wszystkim ocenić pozytywnie z tego pierwszego powodu. Osoby, którym stan zdrowia ogranicza możliwości aktywności zawodowej mają możliwość ubiegania się o świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy. Jednak procedury są w tym przypadku bardziej złożone i mniej komfortowe niż możliwość przejścia na emeryturę ze względu na staż pracy.

Do pozostania na rynku pracy zachęcać może jednak wysokość takiej emerytury.

Od lat rozwiązanie negatywnie ocenia dr Wojciech Nagel, ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych.

- Wpływają projekty, które odrealniają kwestie dotyczące pokrycia finansowego świadczeń emerytalnych i zabezpieczenia przepływów finansowych na te cele. W propozycjach rozwiązań, jakie się ukazały, jest pewna manipulacja - nie mówi się o latach składkowych, tylko o świadczeniach stażowych czy też emeryturach stażowych. Tymczasem staż pracy, a staż składkowy to są dwie różne sytuacje. Można mieć 15 lat składkowych i 30 lat stażu pracy. Lata stażowe nie odzwierciedlają stażu ubezpieczeniowego - podkreśla w rozmowie z naszym portalem.

Jak podkreśla, składanie w Sejmie projektów, które nie mają pokrycia w budżecie, jest szkodliwe.

- Jeżeli zliczymy deficyt funduszu emerytalnego, 13. i 14. poza systemowe świadczenia emerytalne, wysoką waloryzację, która wyniesie 25,4 miliarda złotych – oznacza to, że wymienione płatności wynoszą blisko 90 miliardów złotych, które nie mają pokrycia w budżecie. Forsowanie kolejnych projektów składanych z różnych stron w Sejmie, niepokrytych budżetem, które dokonują pewnej manipulacji pojęciowej, jest szkodliwe - tłumaczy.

Potrzebujemy kompleksowych zmian

Katarzyna Siemienkiewicz podkreśla, że Polska potrzebuje dziś kompleksowej reformy systemu emerytalnego. Tym bardziej, że liczba osób w wieku emerytalnym z roku na rok jest coraz większa.

W Polsce współczynnik aktywności zawodowej osób starszych jest jednym z niższych wśród krajów Unii Europejskiej. Na 850 tys. bezrobotnych - 228 tys. to osoby powyżej 50. roku życia. To prawie 27 proc.

- Polska gospodarka i społeczeństwo potrzebują kompleksowego podejścia do problemu, czyli zreformowania systemu ubezpieczeń społecznych, usunięcia zeń różnego rodzaju anachronizmów, niesprawiedliwej uznaniowości czy wreszcie - totalnej nietransparentności. Fragmentaryczne manipulowanie przy obowiązujących zasadach sprawy nie załatwia. I może przynieść więcej szkód niż pożytków - wyjaśnia Siemienkiewicz. - Wprowadzenie emerytury stażowej pozwoli uzyskać świadczenie emerytalne jeszcze młodszym osobom, co nie wpłynie na poprawę sytuacji na rynku pracy. Mając na uwadze prognozy demograficzne, powinniśmy wydłużać wiek emerytalny, a nie go skracać. Jest to nieuniknione - dodaje.

Wojciech Nagel zauważa, że politycy w dyskusji publicznej nie podejmują tematu, który z perspektywy przyszłości jest kluczowy.

- Tym niepodejmowany tematem, zwłaszcza przez opozycję, jest temat nadzwyczajnego kurczenia się polskiego społeczeństwa i śmiertelności, która w ostatnich 3 latach (uwzględniając trend tego roku) - sięgnie 1,5 miliona obywateli. Urodzeń w tym czasie będzie ok. 960 tys., tle zapewne pojawi się nowych Polaków. Mamy sytuację, w której społeczeństwo kurczy się w sposób zastraszający. To oznacza brak wpłat na daniny składkowe i podatkowe już obecnie, a to z kolei spowoduje podniesienie podatków – braki - będzie trzeba „czymś i kimś” uzupełnić - wyjaśnia.

A kurczenie się społeczeństwa i mniejsze wpływy do budżetu bezpośrednio wpływają na wysokość świadczeń emerytalnych.

- Należy zatem zakończyć programy szerokiego wsparcia oraz wprowadzić kryterium dochodowe do świadczeń emerytalnych oraz społecznych. Już w tym roku. To pomoże przegrupować finanse publiczne przed oczekiwanym spowolnieniem i prawdopodobną stagflacją. I być gotowym na ofertę dla imigrantów.