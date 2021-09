Stan wyjątkowy to ograniczenie praw, również pracowniczych

Zakaz protestów, strajków, zrzeszania się czy działania w ramach związków zawodowych. To rzeczywistość pracowników części województw podlaskiego i lubelskiego w ciągu najbliższych tygodni.





Autor: Weronika Szkwarek

• 7 wrz 2021 19:00





Ustawodawca w czasie stanu wyjątkowego może ograniczyć podstawowe prawa pracownicze, jak prawo do strajku czy do zrzeszania. (fot. PAP/Piotr Nowak)

REKLAMA

Stan wyjątkowy został wprowadzony na obszarze dwóch województw – podlaskiego i lubelskiego.

Pracownicy na terenie objętym stanem wyjątkowym mogą stracić część praw – w tym do zrzeszania się w związkach zawodowych i do udziału w protestach.

Rząd zapowiedział rekompensaty dla przedsiębiorców, które mają wynosić 65 proc. udokumentowanego przychodu.

Z powodu, jak mówią rządzący, szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, wprowadzono stan wyjątkowy na obszarze dwóch województw. Głośnym echem odbiły się w mediach zarzuty stawiane dziennikarzowi Onetu, który przeprowadzał relację na granicy z Białorusią.

Do sprawy odniósł się w liście do premiera Rzecznik Praw Obywatelskich. „Stąd też – jakkolwiek nawet daleko idące ograniczenia wolności i praw są dopuszczalne w stanie wyjątkowym – to powstaje pytanie, czy ograniczenia w postaci wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 września 2021 r., zakładające w zasadzie całkowite wyłączenie jawności co do działań polskich służb oraz sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, są rzeczywiście absolutnie niezbędne i adekwatne do zaistniałej sytuacji” - wskazywał RPO. Warto zaznaczyć, że stan wyjątkowy wpływa szczególnie na pracę lokalnej branży hotelarskiej, agroturystycznej oraz mediów.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W czwartek, 2 września 2021 roku, dziennikarze opuścili pas graniczny. Taki nakaz uzasadnia jednak Ustawa o stanie wyjątkowym. W artykule 20. czytamy, że w czasie stanu wyjątkowego może być wprowadzona cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu obejmująca materiały prasowe.

Stan wyjątkowy a strajk i związki zawodowe

Ustawodawca może także ograniczyć w czasie stanu wyjątkowego podstawowe prawa pracownicze, jak prawo do strajku czy do zrzeszania. W artykule 16 ustawy o stanie wyjątkowym napisano, że mogą zostać zawieszone prawa do organizowania i przeprowadzania strajków pracowniczych i innych form protestu oraz akcji protestacyjnych rolników.

Dodatkowo ustawodawca może ograniczyć zrzeszanie się poprzez ustanowienie zakazu tworzenia i rejestracji nowych stowarzyszeń, związków zawodowych czy organizacji pracodawców. Co więcej, może również nakazać okresowego zaniechania wspomnianych działalności. Rekompensaty dla przedsiębiorców W związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego przedsiębiorcy będą mieli skompensowane poniesione straty – zapewnił premier Mateusz Morawiecki. Projekt ustawy w tym temacie ma wkrótce trafić do Sejmu. Przedsiębiorcy i mieszkańcy pasa granicznego zostali zapewnieni, że będą mogli funkcjonować zawodowo „niemal bez przeszkód”. Utrudnienia będą dotyczyły jednak przedsiębiorców z branży hotelarskiej i agroturystycznej, ponieważ nie będą mogli przyjmować turystów. "Przedsiębiorcy będą mieli skompensowane swoje straty i chcemy w błyskawiczny sposób wprowadzić te regulacje i skierować do Sejmu ustawę o rekompensacie dla przedsiębiorców w sposób natychmiastowy" – powiedział premier Morawiecki. Minister Mariusz Kamiński zapewnił z kolei o udzieleniu przez rząd pomocy mieszkańcom. „Zapewnimy rekompensaty w wysokości 65 proc. udokumentowanego przychodu, uzyskiwanego w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających wprowadzenie stanu wyjątkowego. Rekompensaty te będą wypłacać wojewodowie” - mówił minister Mariusz Kamiński.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.