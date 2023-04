Sprawdzili, jak pracownicy ministerstw oszczędzają na emerytury

Wprowadzając Pracownicze Plany Kapitałowe rządzący zakładali, że przystąpi do nich 75 proc. pracowników. Na koniec lutego 2023 r. w programie uczestniczyło zaledwie 35 proc. pracowników. Lepiej na tym tle wypadają pracownicy ministerstw, które pod lupę wziął Business Insider.

Business Insider Polska postanowił sprawdzić, ilu pracowników postanowiło pozostać w programie , a także jak wygląda kwestia partycypacji do PPK wśród urzędników ministerstw.

Dyskusja o Pracowniczych Planach Kapitałowych rozgorzała pod koniec marca 2023 r., kiedy to nadszedł czas pierwszego tzw. autozapisu, czyli automatycznego zapisania do programu przez pracodawcę (niepotrzebna jest w tym celu zgoda pracownika).

Jak podaje portal, powołując się na Polski Fundusz Rozwoju, liczba uczestników programu powinna wzrosnąć po pierwszym autozapisie do poziomu 3-3,5 mln osób (na koniec lutego było to 2,58 mln), czyli przekroczyć próg 40 proc. To dużo poniżej oczekiwań związanych z uruchomieniem programu - rządzący prognozowali uczestnictwo na poziomie 75 proc.

Urzędnicy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wiodą prym w PPK

BI otrzymał informacje dotyczące uczestnictwa w programie z sześciu resortów, wszystkie wypadły lepiej niż średnia uczestników programu, czyli 35 proc. Najlepiej na tym tle prezentuje się Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - 62,12 proc. pracowników uczestniczy w PPK.

Próg 50 proc. przekroczyły także ministerstwa Spraw Zagranicznych (50,61 proc.), Finansów (51,13 proc.), Klimatu i Środowiska (51,4 proc.). 44,1 proc. pracowników Ministerstwa Zdrowia uczestniczy w programie. Najniższy odsetek urzędników odkładających na przyszłość jest z kolei w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 35,98 proc.

