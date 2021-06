Sprawdzanie trzeźwości pracowników. Pracodawcy chcą więcej uprawnień

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaproponowało zmiany w Kodeksie pracy oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczące badania trzeźwości pracowników. Zdaniem Konfederacji Lewiatan zapisy związane z niedopuszczaniem do pracy czy przechowywaniem informacji o badaniu trzeźwości wymagają doprecyzowania.

Obecnie pracodawcy nie są uprawnieni do samodzielnego i wyrywkowego badania trzeźwości pracowników. Nie mogą też przeprowadzać kontroli na obecność innych substancji podobnych do alkoholu. Teraz w takich sytuacjach najczęściej wzywają policję. Nowe przepisy mają im umożliwić prowadzenie takich kontroli.

- Duża część przedsiębiorców, mając na uwadze prace wymagające sprawności psychofizycznej, oczekuje prawa do niedopuszczania do pracy osób, u których stwierdzono obecność alkoholu, według zasady „zero tolerancji”. W takim przypadku wystarczające do odsunięcia od pracy powinno być stwierdzenie jakiejkolwiek obecności alkoholu we krwi, co wynikałoby z przepisów wewnątrzzakładowych. Pracodawca powinien mieć możliwość stwierdzenia stężenia alkoholu czy środków, a nie tylko ich obecności – mówi Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Tymczasem resort pracy zaznacza, że przewidziano możliwość przeprowadzania badania na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, nie zaś ich zawartości w organizmie pracownika.

- Przyjęcie takiego rozwiązania wynika z faktu, że istnieje możliwość, by pracodawca posługiwał się urządzeniem niewskazującym stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. W urządzeniu tego typu zapalenie się kontrolki w odpowiednim kolorze oznacza obecność alkoholu w organizmie osoby badanej bądź jego brak. W przypadku użycia takiego urządzenia pracodawca nie będzie zatem dysponował informacją o zawartości alkoholu w organizmie pracownika, a jedynie o jego obecności. Natomiast oznaczenie stężenia środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie jest możliwe jedynie za pomocą badania laboratoryjnego. Wobec tego pracodawca, w toku przeprowadzanej kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu, nie będzie miał takiej możliwości - czytamy w uzasadnieniu projektu precyzującego zasady kontrolowania stanu trzeźwości pracowników.

Projekt ustawy nie przesądza jednoznacznie, przy użyciu jakiego urządzenia pracodawca może przeprowadzać taką kontrolę. Na tę kwestię zwrócił uwagę w rozmowie z PulsHR.pl Cezary Mączka, członek zarządu i dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi w Budimeksie. Budowlany gigant należy do organizacji zrzeszających firmy budowlane, które również walczyły o zmianę przepisów.

- Musimy zadać sobie pytanie, czy wynik badania przeprowadzonego alkomatem kupionym w sklepie z elektroniką będzie tak samo wiarygodny, jak z profesjonalnego alkomatu, którego używają na przykład policjanci. Dlatego bardzo ważnym elementem byłoby określenie wymagań technicznych sprzętu, który mógłby być stosowany do sprawdzania stanu trzeźwości pracowników. Po to, żeby w przypadku postępowania sądowego nie można było podważyć wyników takiego badania - zaznacza Cezary Mączka.

Przechowywanie informacji

Konfederacja Lewiatan postuluje określenie innego sposobu przechowywania informacji na temat spożycia alkoholu niż akta osobowe, a także wydłużenie okresu przechowywania informacji wskazującej na obecność alkoholu w organizmie pracownika.

Biorąc pod uwagę 3-letni okres przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy, a informacja może stanowić dowód w postępowaniu, np. w zakresie niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia, pracodawca powinien celem zabezpieczenia dowodów przechowywać te informacje, co najmniej, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu.

Alkohol w miejscu pracy nie jest niczym nowym (Fot. PTWP)

- Uważamy, że przekazanie pracownikowi informacji o badaniu trzeźwości w formie pisemnej jest zbędnym formalizmem. W zupełności wystarczy forma elektroniczna. Istotą jest to, by pracownikowi zasady te zostały przekazane w taki sposób, by mógł się z nimi zapoznać. Pracodawca powinien mieć możliwość elastycznego podejścia do obowiązku informacyjnego, zwłaszcza wówczas gdy zatrudnia kilka tysięcy pracowników a jego działalność ma charakter rozproszony. W przypadku firm zatrudniających kilkanaście tysięcy pracowników oznacza to drukowanie kilkunastu tysięcy kilkunastostronicowych dokumentów – dodaje Monika Fedorczuk.

Problem alkoholu w miejscu pracy

Alkohol w miejscu pracy nie jest niczym nowym. O problem picia w pracy i przed pracą kilka lat temu zapytała firma HR Global Group. Wyniki ich sondażu wskazują, że aż 53 proc. ankietowanych przyznało, iż w miejscu pracy miało styczność z pijanym kolegą czy koleżanką. Z kolei 41 proc. badanych nie było świadkami takiej sytuacji, a 6 proc. uznało, że nie potrafi tego ocenić. 2 proc. ankietowanych przyznało się, że przynajmniej raz wybrali się do pracy będąc pod wpływem alkoholu, 4 proc. zasłania się niepamięcią, czy taka sytuacja z ich udziałem miała miejsce. Tyle samo pytanych zdradziło, że piło alkohol w godzinach pracy, a 32 proc. – że co najmniej raz stawili się w miejscu pracy na tzw. "kacu".

Wraz w wejściem w życie przepisów o ochronie danych osobowych kwestia przeprowadzenia wyrywkowych badań pracowników stała się problemem wagi ciężkiej. Zdaniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych nowela przepisów o RODO spowodowała, że zmieniły się prawa pracodawców odnośnie sprawdzania stanu trzeźwości pracowników. Zgodnie z nimi nie mogą już sami przeprowadzać kontroli stanu trzeźwości. Ci z kolei cały czas apelowali o zmianę przepisów i argumentowali tę konieczność względami bezpieczeństwa.