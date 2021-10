Sprawdź jak zaplanować urlop w przyszłym roku

Mimo, że 2021 rok jeszcze się nie skoczył już dziś warto pomyśleć o zaplanowaniu wolnych dni w przyszłym roku. Tym bardziej, że jak pokazuje kalendarz będziemy mieli kilka okazji, by przy minimalnym wykorzystaniu urlopowych dni, „sprezentować” sobie całkiem długi wypoczynek. Kiedy zaplanować urlop w 2021 roku? Kiedy wypadają długie weekendy w 2021 roku?

W przyszłym roku, osoby pracujące w trybie 5-dniowego tygodnia pracy przepracują 251 dni (fot. Pixabay)

W przyszłym roku, osoby pracujące w trybie 5-dniowego tygodnia pracy przepracują 251 dni. Pozostałe dni do weekendy i dni wolne (w sumie 114 dni).

Poza wolnymi w weekendy, w Polsce mamy 13 dni ustawowo wolnych od pracy.

Pierwsza okazja do dłuższego wypoczynku przypadnie już na początku stycznia 2021 roku.

Ustawowo w Polsce mamy 13 dni wolnych od pracy w związku ze świętami państwowymi i kościelnymi. Część przypada na dni robocze, część wypada w sobotę (za co przysługuje dzień do odebrania, w 2022 roku będzie jeden taki dzień), część z nich w przyszłym roku obchodzić będziemy w niedzielę, za co dodatkowy dzień wolny nie przysługuje.

Zanim więc zaplanujemy dłuższe urlopy, czy kilkudniowe wypoczynki warto spojrzeć w kalendarz i wykorzystać łączące się ze sobą święta i weekendy.

- 1 stycznia (sobota) - Nowy Rok,

- 6 stycznia (czwartek) - Trzech Króli,

- 17 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc,

- 18 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny,

- 1 maja (niedziela) - Święto Pracy,

- 3 maja (wtorek) - Święto Konstytucji 3 Maja,

- 5 czerwca (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki),

- 16 czerwca (czwartek) - Boże Ciało,

- 15 sierpnia (poniedziałek) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

- 1 listopada (wtorek) - Wszystkich Świętych,

- 11 listopada (piątek) - Święto Niepodległości,

- 25 grudnia (niedziela) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień),

- 26 grudnia (poniedziałek) - Boże Narodzenie (drugi dzień).

Kiedy wziąć urlop?

Styczeń

Pierwsza okazja do dłuższego wolnego przypadnie już na początku roku. W styczniu opcje mamy dwie: dłuższą i krótszą.

Pierwsza (zaznaczona na kalendarzu czerwonym ptaszkiem) polega na tym, że jeśli weźmiemy wolne od 3 stycznia do 7 stycznia mamy 9 dni wolnego kosztem 4 dni urlopu (6 stycznia to dzień ustawowo wolny od pracy).

Opcja druga, krótsza (zielony ptaszek) – dzień wolny 7 stycznia (piątek), wówczas mamy 4-dniowy weekend (od 6 do 9 stycznia) Kwiecień W kwietniu przypadają święta wielkanocne. W tym roku Wielkanoc wypada w dniach 17 – 18 kwietnia. Biorąc urlop od 19 do 20 kwietnia (4 dni) zyskujemy 9 dni wolnych – od 16 do 24 kwietnia). Maj Przyszłoroczna majówka na pewno nie będzie należała do tych z kategorii ekstremalnie długich weekendów. Dla przykładu w 2021 roku wystarczyły 3 dni urlopu by majówkę wydłużyć do 9 wolnych dni. W 2022 roku nacieszyć musimy się 4-dniowym weekendem (30.04-3.05), przy założeniu że weźmiemy 2 maja weźmiemy urlop. Święto pracy (01.05) wypada w niedzielę, święto Konstytucji 3 maja we wtorek. Czerwiec Standardowo w czerwcu liczyć możemy na 4 dni wolnego, biorąc jeden dzień – piątek 17 czerwca (Boże Ciało wypada w 2022 roku 16.06) Sierpień W sierpniu czeka nas przedłużony weekend 13-15 sierpnia. Listopad (i październik) W listopadzie podobnie jak w styczniu będzie kilka opcji na dłuższy (czerwone oznaczenie) lub krótszy (zielone oznaczenie) odpoczynek. Jeśli weźmiemy wolne 31 października wówczas przedłużymy weekend poprzedzający Wszystkich Świętych (w przyszłym roku 1 listopada wypada we wtorek). Jeśli dodamy do tego wolne od 2 do 4 listopada, wówczas kosztem 4 dni urlopu mamy 9 dni wolnych (od 29 października do 6 listopada). W tym miesiącu czeka nas jeszcze 3-dniowy weekend 11-13 listopada. Grudzień Wigilia w 2022 roku wypada w sobotę, drugi dzień świąt w poniedziałek. Jeśli chcemy połączyć bożonarodzeniowe świętowanie z sylwestrem musimy wziąć 4 dni wolnego: 27-30 grudnia. Urlopy w kodeksie pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub pracownika ten drugi nie wykorzysta całego urlopu do końca roku, ten od 1 stycznia następnego roku staje się urlopem zaległym. Termin wykorzystania zaległego urlopu upływa 30 września danego roku. Zobacz: Pewny urlop? Nie, kiedy pracodawcy wypada „szczególna potrzeba” Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę (bez zgody pracownika) jest dopuszczalne jedynie w przypadku urlopu zaległego oraz w przypadku polecenia wykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu w okresie wypowiedzenia.

