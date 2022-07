Spory zbiorowe po nowemu. Zarzuty mają i pracodawcy, i związkowcy

Dyskusja nad zmianami w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie jest niczym nowym, trwa od kilku dobrych lat. Obecnie obowiązujące rozwiązania powstały 31 lat temu i zdaniem każdej ze stron dyskusji wymagają zmian. Projekt ustawy, jaki ministerstwo opublikowało w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, jest ich pierwszym namacalnym dowodem.

Szkoda tylko - jak mówią pracodawcy - że rząd nie rozpoczął teraz tworzenia nowej regulacji od początku z partnerami w ramach dialogu. Co dokładnie zaproponował resort?

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zdaniem MRiPS definicję sporu zbiorowego trzeba rozszerzyć, bo związki zawodowe dużo szerzej interpretują przedmiot sporu zbiorowego niż opisują to przepisy ustawy z 1991 roku. Zgodnie z nimi spór zbiorowy pracowników z pracodawcą może bowiem dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych.

Ministerstwo wskazuje, że nowa ustawa będzie określać zasady wszczęcia, prowadzenia i zakończenia sporu zbiorowego pracy, który zgodnie z zaproponowaną definicją będzie sporem osób wykonujących pracę zarobkową z pracodawcą lub pracodawcami o zbiorowe prawa lub wolności związkowe, a także o zawodowe, ekonomiczne lub socjalne zbiorowe interesy lub prawa związane z wykonywaniem pracy. Spór będzie mógł być prowadzony we wszelkich sprawach zbiorowych, w których związki zawodowe reprezentują osoby wykonujące pracę zarobkową.

Więcej o zaproponowanych przez rząd zmianach w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przeczytasz TUTAJ

- Przyznam szczerze, że nowa definicja zaproponowana przez stronę rządową nieco mnie zaskoczyła. Wcześniej rozmawialiśmy o wskazaniu w ustawie konkretnych przykładów dotyczących przedmiotu sporu zbiorowego, które wymienione są w art. 1 ustawy o rsz. Jednak więcej będę mógł powiedzieć, kiedy otrzymamy projekt konkretnego zapisu. Mam jednak nadzieję, że nowa definicja pozwoli ukrócić problemy, które teraz mamy, a mianowicie podważanie przedmiotu sporu zbiorowego przez pracodawców - mówi Paweł Śmigielski, dyrektor wydziału prawno-interwencyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

A zmiana w tym zakresie jest konieczna, bowiem związki zawodowe cały czas otrzymują sygnały o pracodawcach, którzy odmawiają wejścia w spór zbiorowy, gdyż zdaniem ich prawników przedstawione żądania nie są zgodne z przedmiotem sporu zbiorowego wskazanym w ustawie o rsz. W efekcie spory tkwią w martwym punkcie i nawet ministerstwo ma problem, co z nimi dalej zrobić.

Zdaniem Katarzyny Siemienkiewicz, eksperta ds. prawa pracy Pracodawców RP, rozszerzenie zakresu prowadzenia sporów nie wydaje się korzystne dla realizacji idei ładu społecznego.

Zdaniem MRiPS, mimo że zapisano w ustawie z 1991 roku, że spór zbiorowy pracowników z pracodawcą może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych, to związki zawodowe dużo szerzej interpretują przedmiot sporu zbiorowego (fot. Unsplash)

- Do tej pory pracodawcy w zakładach pracy kontrolowali w szczególności kwestie, które mogły być przedmiotem sporu, np. wynagrodzenia czy dodatkowe świadczenia socjalne. Po wprowadzeniu projektu w zapowiadanej formie tak naprawdę każda sprawa dotycząca stosunku pracy może być sporna. Może to rodzić chaos i permanentną atmosferę sporną - uważa Katarzyna Siemienkiewicz.

Zaznacza też, że duże wątpliwości budzi wśród pracodawców ustalenie konsekwencji udziału osób wykonujących pracę zarobkową w sporze zbiorowym (np. prowadzących działalność gospodarczą czy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych).

- Czy wynegocjowane postanowienia będą dotyczyły reżimu prawa cywilnego, kiedy to proces negocjacji ma charakter pracowniczy? Pozostaje tutaj pytanie, czy kodeksowa zasada uprzywilejowania pracownika zostanie rozszerzona na zatrudnienie cywilnoprawne - zastanawia się ekspertka Pracodawców RP.

Wspólna reprezentacja związków

Inna kwestia, przez którą zdaniem resortu pracy konieczne są zmiany w ustawie o RSZ, to obowiązujące obecnie prawo wszczęcia i prowadzenia sporu zbiorowego przez każdą organizację związkową. Taka sytuacja - zdaniem projektodawców - przy sporej liczbie związków, które działają w zakładzie pracy (przykładowo w Poczcie Polskiej działa ponad 70 związków zawodowych - przyp. red.) znacznie utrudnia osiągnięcie porozumienia.

W projekcie zapisano więc wymóg wyłaniania wspólnej reprezentacji organizacji związkowych niezbędnej do wszczęcia i prowadzenia sporu zbiorowego. Zdaniem resortu pracy, nierzadko pracodawca jest w sporze zbiorowym z kilkoma, a nawet kilkunastoma organizacjami związkowymi, a każda z nich może przedstawiać różne postulaty, co powoduje problemy w zakresie uzgodnienia wspólnego stanowiska stron.

Jako przykład warto podać spór o podwyżki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie po kolejnej turze negocjacji płacowych, która odbyła się na początku lipca, 10 z 11 organizacji związkowych działających w ZUS zgodziło się podpisać porozumienie płacowe. Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy ZUS, poinformował, że z racji braku jednomyślności wśród związków zawodowych nie będzie możliwe wypłacenie podwyżek w lipcu 2022 z wyrównaniem od 1 stycznia. Porozumienie jednak w końcu udało się osiągnąć.

Tym związkiem, który wyłamał się podczas negocjacji w ZUS, jest Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa. I właśnie jego szef Piotr Szumlewicz głośno alarmuje, że tym pomysłem rząd chce radykalnie ograniczyć prawo do protestów pracowniczych.

- W założeniach ustawy resort postuluje "wprowadzenie wymogu wyłaniania wspólnej reprezentacji organizacji związkowych niezbędnej do wszczęcia i prowadzenia sporu zbiorowego", a "w razie braku porozumienia co do wspólnej reprezentacji – warunkiem prowadzenia rokowań będzie uczestniczenie w niej co najmniej jednej organizacji reprezentatywnej". Innymi słowy w spory zbiorowe mogłyby wchodzić albo wszystkie zakładowe związki zawodowe wspólnie, albo - w przypadku różnicy zdań - reprezentatywne organizacje związkowe. W praktyce te przepisy oznaczają utratę podstawowych praw związkowych przez niereprezentatywne związki zawodowe - podkreśla związkowiec.

Wśród propozycji resortu pracy znalazł się zapis mówiący o tym, że sąd będzie mógł przeprowadzić kontrolę legalności referendum strajkowego (fot. PAP/Radek Pietruszka)

Jego zdaniem w ten sposób resort chce spacyfikować bojowe, niezależne od władzy związki zawodowe w spółkach skarbu państwa, takich jak Poczta Polska i instytucji państwowych, takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo Krajowa Administracja Skarbowa.

- W kraju reprezentatywność mają trzy centrale: OPZZ, Forum Związków Zawodowych i NSZZ Solidarność, czyli organizacje, które są na wielu poziomach uzależnione od rządu i mu podporządkowane. Świetnym przykładem takiego powiązania dużych centrali związkowych z władzą jest ZUS, gdzie te trzy centrale robią wszystko, by spacyfikować niezadowolenie społeczne, a ich liderzy w samym grudniu ubiegłego roku otrzymali średnio po 30 tys. zł (dane przekazane przez ZUS w ramach informacji publicznej). Wprowadzenie nowych przepisów oznaczałoby, że te trzy centrale blokowałaby jakiekolwiek protesty, a inne związki nie tylko nie miałyby możliwości organizowania legalnych strajków, ale nawet nie mogłyby wchodzić w spory zbiorowe - ocenia szef ZA.

Sąd sprawdzi referendum

Wśród propozycji resortu pracy znalazł się również zapis mówiący o tym, że sąd będzie mógł przeprowadzić kontrolę legalności referendum strajkowego.

- Na pewno będziemy dyskutowali nad zasadnością tego pomysłu. Podczas posiedzeń zespołu ds. prawa pracy przy RDS rozmawialiśmy o kontroli sądu, ale przede wszystkim pod kątem szybkiej weryfikacji przedmiotu sporu zbiorowego. Dzięki temu, że sąd przeanalizowałby jego legalność chcieliśmy uniknąć problemów przy wszczynaniu sporu. Natomiast dość odległym pomysłem była sądowa kontrola referendum strajkowego, w którym zgoda pracowników może być wyrażona w dość elastyczny sposób. Należy pamiętać, że w niektórych komentarzach do ustawy znajdziemy tezy, iż referendum jest ważne również poprzez aklamację załogi, a więc poparcie akcji strajkowej okrzykami, brawami czy podniesieniem ręki przez pracowników na ogólnym zebraniu załogi. Dlatego nie jestem przekonany co do słuszności pomysłu rządu - ocenia tę propozycję Paweł Śmigielski.

Czytaj więcej: W Polsce będzie krótszy tydzień pracy

W propozycji MRiPS określono też czas trwania prowadzenia sporu - 9 miesięcy - z możliwością dodatkowego wydłużenia o 3 miesiące. W tym terminie spór powinien się zakończyć opracowaniem odpowiednich dokumentów lub po jego upływie - będzie wygasał z mocy prawa.

Paweł Śmigielski zapewnia, że to również zostanie poddane pod dyskusję, gdyż takie przedawnienie sporu zbiorowego może być spowodowane celowym działaniem pracodawcy, które ma doprowadzić do osłabienia "temperatury" sporu zbiorowego w zakładzie pracy i gotowości pracowników do współuczestnictwa w sporze.

Mediacje w sporze

W projekcie uregulowano także zmiany w zakresie prowadzenia listy mediatorów przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej. Ustawa będzie określać kryteria wpisu na listę. Dodatkowo, w stosunku do ustawy o rsz, zrezygnowano z uzgadniania listy z organizacjami partnerów społecznych, reprezentowanymi w Radzie Dialogu Społecznego.

Zaproponowano także wprowadzenie tzw. mediacji prewencyjnej. W rządowej informacji zwrócono uwagę, że zgodnie z obowiązującą ustawą o rsz, rokowania w celu rozwiązania sporu zbiorowego w drodze porozumienia są prowadzone wyłącznie przez strony sporu, bez udziału osób trzecich. Autorzy projektu uzasadniają, że w konsekwencji, strony przechodząc do etapu mediacji, mogą być już tak skonfliktowanie, że w wielu przypadkach brak jest możliwości dojścia do porozumienia.

- Popieramy to rozwiązanie, bo udział mediatora na każdym etapie sporu będzie pomocy w jego rozwiązaniu - komentuje Śmigielski.

Więcej pieniędzy dla związków reprezentatywnych

Projektowana ustawa wprowadza również zmiany w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego w zakresie zwiększenia maksymalnego limitu wydatków, które są skutkiem finansowym ustawy. Projektowana regulacja zwiększa limit wydatków w zakresie zwiększenia kwoty na ryczałty dla członków Rady za udział w jej pracach. Dodatkowo, projekt uwzględnia konieczność opracowania nowych limitów wydatków na kolejne 10 lat w odniesieniu do RDS, jak i wojewódzkich rad dialogu społecznego.

- Ustawa radykalnie umacnia więc pozycję splecionych z władzą central związkowych, a na dodatek przyznaje im dodatkowe wsparcie finansowe. Powyższe rozwiązania to radykalne ograniczenie praw związkowych i próba niezgodnego z Konstytucją spacyfikowania protestów społecznych. Inflacja już teraz wynosi prawie 16 proc., a wkrótce może przekroczyć 20 proc. W tym samym czasie realne płace w wielu firmach i instytucjach, szczególnie w sferze budżetowej, szybko zmniejszają się. Szykuje się więc bardzo gorąca końcówka roku. Pomysły legislacyjne rządu to próba zduszenia w zarodku protestów i prewencyjnego zakazu akcji strajkowych. Dlatego te rozwiązania powinny natychmiast trafić do kosza. Zamiast narzucać zamordystyczne, antyzwiązkowe regulacje, rząd powinien zadbać o pracowników i sprawić, by nie mieli oni powodów do inicjowania akcji protestacyjnych - podsumowuje szef Związkowej Alternatywy.

Ministerstwo zaproponowało wprowadzenie tzw. mediacji prewencyjnej (fot. Shutterstock)

- Jak przy każdym projekcie mogą pojawić się różne opinie, na razie mówimy o wstępnych założeniach, które dla jednych mogą być kontrowersyjne, a innym nasuwać wiele pytań o ich cel. Mam nadzieje, że projekt trafi pod obrady zespołu ds. prawa pracy RDS, gdzie będziemy mieli szanse na wypracowanie przejrzystych i racjonalnych procedur, które pozwolą na sprawne rozwiazywanie konfliktów w zakładzie pracy - podsumowuje Paweł Śmigielski.

Z kolei Katarzyna Siemienkiewicz tak podsumowuje zaproponowane zmiany: - W tym momencie znane są jedynie zapowiedzi, ale już teraz można powiedzieć, że projekt nie będzie regulował wszystkich kwestii, które już dawno były podnoszone. Bardzo ważne z perspektywy pracodawców, i tego w projekcie brakuje, to umożliwienie kontroli legalności sporu zbiorowego, a nie zgodnie z projektem – jedynie referendum strajkowego. Pracodawcy RP wystosowali propozycję, aby tryb sądowego badania legalności sporu odbywał się analogicznie, jak w art. 111 par. 2 i 3 Kodeksu wyborczego albo art. 16 ustawy Prawo o zgromadzeniach, czyli w postępowaniu nieprocesowym trwającym 24h. Nadal podtrzymujemy swoje stanowisko i będziemy je prezentować w toku konsultacji.