Specustawa przyspieszy zatrudnianie Ukraińców. Znamy szczegóły projektu

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zawiera wiele rozwiązań ułatwiających zatrudnienie sąsiadów zza wschodniej granicy. Jakie? Znamy szczegóły projektu.

Wszyscy czekają na tzw. specustawę przygotowywaną przez MSWiA, czyli projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ma ona ułatwić zatrudnianie imigrantów z Ukrainy. W tej chwili trwają jeszcze prace nad dokumentem - wkrótce ma trafić do Sejmu.

Aktualny projekt nie jest ostateczny i zapewne będzie jeszcze podlegał modyfikacjom, warto jednak przyjrzeć się rozwiązaniom, które w nim się znajdują.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W projekcie ustawy wprowadzono rozwiązanie umożliwiające obywatelom Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny, podjęcie pracy. Pracodawca, który zatrudnia Ukraińca, jest zobowiązany w ciągu 7 dni powiadomić o tym fakcie urząd pracy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (praca.gov.p). Jeśli tego nie zrobi, będzie to równoznaczne z brakiem możliwości wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

- Przedmiotowa regulacja ma na celu wprowadzenie ułatwień w podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy migrujących w związku z konfliktem zbrojnym, a jednocześnie zapewnia narzędzia pozwalające monitorować sytuację na lokalnych rynkach pracy - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Projekt ustawy pozwoli również na zarejestrowanie się w powiatowych urzędach pracy obywatelom Ukrainy. Jak czytamy w uzasadnieniu, dzięki tym rozwiązaniom obywatele Ukrainy będą mogli skorzystać z usług rynku pracy w postaci: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń.

Czytaj też: Masowych wyjazdów na Ukrainę nie ma, ale pracodawcy mają inny nieoczekiwany problem

- W projekcie ustawy zaproponowano rozwiązanie, zgodnie z którym Fundusz Pracy może otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań wobec ww. bezrobotnych albo poszukujących pracy obywateli Ukrainy - wyjaśnia autor projektu.

Ponadto projektowane rozwiązania ułatwią obywatelom Ukrainy dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy oraz skierowanie do zatrudnienia za pośrednictwem urzędów pracy.

Pracodawca, który zatrudnia Ukraińca jest zobowiązany w ciągu 7 dni powiadomić o tym fakcie urząd pracy (Fot. PTWP)

Limity na rynku pracy

Rząd chce również upoważnić ministra pracy do wydania rozporządzenia określającego limity dotyczące dostępu do rynku pracy dla obywateli Ukrainy. Musiałby wówczas kierować się względami bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ochroną lokalnych rynków pracy oraz zasadą komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich.

Świadczenia socjalne

Kolejna propozycja dotyczy wsparcia Ukraińców z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz świadczenia dobry start. Mają one być dostępne dla imigrantów.

- Zgodnie z projektowanymi przepisami powyższe świadczenia przysługiwałyby tym osobom po spełnieniu odpowiednich warunków i kryteriów uregulowanych w ustawach i rozporządzeniach, regulujących ww. świadczenia - czytamy w uzasadnieniu.

Zaproponowano ponadto regulacje umożliwiające obywatelom Ukrainy udzielenie wsparcia w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wysokość świadczenia będzie wynosiła 500 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 300 zł na osobę w rodzinie.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego będzie składany na piśmie

w gminie właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy. Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Aby pobyt obywateli Ukrainy był uznawany za legalny, będzie im udzielane zezwolenie na pobyt czasowy - na wniosek imigranta jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji. Co istotne, wniosek należy złożyć nie wcześniej niż przed upływem 9 miesięcy od dnia legalnego wjazdu do Polski, a nie później niż w okresie 18 miesięcy od tej daty.

Zezwolenia na pobyt czasowy będzie udzielał wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy w dniu złożenia wniosku.

Ukraińcy, przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, będą mogli podejmować zatrudnienie bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Zezwolenia na pobyt czasowy będzie udzielał wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy w dniu złożenia wniosku (Fot. PAP/Marcin Bielecki)

Przedłużenie okresów legalnego pobytu

Projekt ustawy zawiera również szereg regulacji prawnych normujących sytuację obywateli Ukrainy, którzy przebywali w Polsce przed atakiem Rosji na Ukrainę.

Zgodnie z nowymi przepisami będzie można wydłużyć do 31 grudnia 2022 r. ważność okresu pobytu na podstawie wizy krajowej i okresu ważności tych wiz oraz zezwoleń na pobyt czasowy.

- Przedłużenie legalności pobytu nie wiąże się z umieszczeniem w dokumencie podróży obywatela Ukrainy nowej naklejki wizowej lub wydaniem nowego dokumentu pobytowego. Dodatkowo przedłużenie ważności wizy krajowej nie daje uprawnienia do przekraczania granicy - czytamy w uzasadnieniu.

Projekt ustawy reguluje także kwestię przedłużenia terminów do opuszczenia terytorium Polski przez obywateli Ukrainy, w stosunku do których wydano decyzje o odmowie udzielenia lub cofnięciu zezwolenia pobytowego oraz decyzje o zobowiązaniu do powrotu.Termin ten zostaje wydłużony do 31 grudnia 2022 r.

Do końca 2022 roku zostaną także przedłużona ważność dokumentów pobytowych posiadanych przez obywateli Ukrainy - jeśli upłynęła ona po 24 lutego 2022 r.

Projekt ustawy reguluje ponadto sytuację obywateli, którzy przebywają na terytorium Polski na podstawie wizy Schengen. Jeżeli ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu obywatela Ukrainy w Polsce w takim przypadku wypada po 24 lutego 2022 r., a pobyt ten rozpoczął się przed tym dniem, to w takiej sytuacji Ukrainiec może legalnie przebywać w Polsce do 31 grudnia 2022 r.