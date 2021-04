Solaris zwalnia chore osoby? PIP przeprowadzi kontrolę w firmie

Spółka Solaris Bus & Coach miała grozić zwalnianiem pracowników przebywających na zwolnieniu chorobowym. Sprawę skontroluje Państwowa Inspekcja Pracy.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili się posłowie Lewicy, prosząc o o kontrolę PIP w firmie Solaris Bus & Coach. Wskazywali na groźbę rozwiązywania umów o pracę przez spółkę z pracownikami przebywającymi na świadczeniu chorobowym. Ponadto miało dojść od gróźb wobec przedstawiciela zakładowego związku zawodowego ws. konsekwencji za ujawnienia nieprawidłowości w spółce.

- Powołali się też na nieprzestrzeganie innych przepisów prawa pracy. Według wnioskodawców działania władz spółki mogą wywołać “efekt mrożący” skutkujący tym, że wielu pracowników będzie obawiało się skorzystać ze zwolnienia lekarskiego - wskazuje RPO.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Rzecznik wystąpił w tej sprawie do okręgowego inspektora pracy w Poznaniu. Ze względu na charakter sygnalizowanych we wniosku naruszeń poprosił o niezwłoczne podjęcie działań kontrolnych.

Dostał odpowiedź, że kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy przez Solaris Bus & Coach jest zaplanowana do 21 maja 2021 r. Jak zaznaczył RPO, na termin załatwienia sprawy może wpłynąć ewentualne prowadzenie kontroli spółki w formie zdalnej lub hybrydowej - ze względu na zagrożenie epidemiczne.

Posłowie Lewicy już wcześniej zwrócili uwagę na problemy w spółce Solaris Bus & Coach. Jak informowali na konferencji prasowej w podpoznańskim Bolechowie, mimo że wszyscy pracownicy nadal są zatrudnieni w firmie, to wciąż obawiają się zwolnień. Wśród osób, których dotyczy ta sytuacja jest m.in. pracownik, który zachorował na COVID-19, a także osoby które doznały wypadku.

- Mamy pandemię i troską każdego odpowiedzialnego pracodawcy powinno być przekonywanie pracowników, że jeżeli tylko poczują się gorzej, to powinni raczej zostać w domu. Bo pracownik np. zakażony COVID-19 stanowi rodzaj "broni biologicznej masowego rażenia", bo on zakaża pół załogi. Tu są duże grupy ludzi w takich zakładach. Tymczasem jaki sygnał idzie z tej próby zwolnienia chorych? Idzie sygnał: lepiej nie chorować - mówił Piotr Ikonowicz z Lewicy.

- Zwalnianie chorych to jest jakaś Sparta! Może zaczniemy kalekich zrzucać ze skały? Bo to jest na tej zasadzie: to jest zakład dla zdrowych, a chorzy - precz! Tak nie może być, ludzie chorują i trzeba to uszanować - oświadczył.

Spółka nie chciała odnosić się do tematów poruszanych na konferencji prasowej. Podkreśliła jednak, że w roku pandemii koronawirusa zwiększyła zatrudnienie. Wszyscy pracownicy otrzymali również podwyżkę i bonus za pracę w czasie pandemii.