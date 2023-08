Słowo przeciwko słowu, czyli wypadki przy pracy zdalnej, które nie są wypadkami przy pracy

Od dnia wejścia w życie przepisów o pracy zdalnej do ustawy Kodeks pracy do PIP zgłoszono jeden wypadek, do którego doszło podczas wykonywania pracy w trybie zdalnym. Skutkował śmiercią pracownika. Jak przekazał GIP, wypadek ten nie został uznany przez zespół powypadkowy za wypadek przy pracy ze względu na brak wystąpienia przyczyny zewnętrznej (nagły przypadek medyczny).

Wypadki, do których dochodziło przy wykonywaniu pracy zdalnej, nosiły głównie charakter nagłych przypadków medycznych (zasłabnięcia czy niewydolność krążeniowo-oddechowa). W trzech przypadkach nie miały one takiego charakteru. Jeden z wypadków zaistniał podczas przygotowywania posiłku i zakończył się poważnym przecięciem palców z uszkodzeniem ścięgien i nerwów, do drugiego doszło podczas korzystania z toalety, gdzie w wyniku upadku pracownika i uderzenia o sanitariat doszło do pęknięcia gałki ocznej, a trzeci zaistniał podczas przemieszczania się pracownika do siedziby firmy po sprzęt służbowy - na drodze publicznej.

Od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, czyli od 14 marca 2020 r., do Państwowej Inspekcji Pracy zgłoszono 23 zdarzenia, do których doszło podczas wykonywania pracy zdalnej.

Wypadki, o których poinformował PIP, to wypadki zgłoszone inspekcji. Zgodnie z Kodeksem pracy "pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy".

Wypadek przy pracy – czym jest i jakie musi spełnić przesłanki

Podstawową kwestią jest zrozumienie, czym jest wypadek przy pracy. Zgodnie z art. 3 ustawy wypadkowej (ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych) za wypadek przy pracy uważa się „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą”.

Mówimy tu o trzech sytuacjach:

podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w art. 3 ust. 1 ustawy wypadkowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;

podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;

przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Przyczyną zewnętrzną mogą być np. urazy powstałe wskutek działania maszyn, pojazdów czy np. współpracowników (fot. Shutterstock)

Elementy, które zawiera definicja wypadku przy pracy, muszą wystąpić łącznie. Jeśli zabraknie jednego z nich, zdarzenie nie będzie mogło zostać uznane za wypadek przy pracy.

Jak wyjaśnia PIP, pojęcie „nagłości” zostało ukształtowane przez orzecznictwo sądowe. Kluczowy był wyrok Trybunału Ubezpieczeń Społecznych z września 1958 roku. Przyjęto wówczas, że cechę „nagłości” ma zdarzenie, którego czas trwania nie przekracza jednej dniówki roboczej. Zdarzeniem nagłym jest więc zarówno trwający kilka sekund kontakt dłoni stolarza z piłą tarczową, jak i kilkugodzinne oddziaływanie na palacza kotłów centralnego ogrzewania tlenku węgla (czadu).

Drugim warunkiem jest występowanie przyczyny zewnętrznej. W praktyce określenie, czy wypadek wystąpił wskutek przyczyny zewnętrznej, stwarza wiele problemów. Brakuje bowiem ustawowej definicji tego pojęcia.

Przyjmuje się, że zewnętrzną przyczyną wypadku przy pracy może być każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego. Przyczyną zewnętrzną mogą być np. urazy powstałe wskutek działania maszyn, pojazdów czy np. współpracowników. Czynnikiem zewnętrznym mogącym spowodować wypadek jest także oddziaływanie takich czynników jak energia elektryczna, wysoka temperatura, hałas lub wstrząsy.

Przepisy nie wymagają jednak, by przyczyna zewnętrzna była wyłączną przyczyną zdarzenia. Perforacja żołądka, przepuklina, wypadnięcie dysku albo wylew krwi do mózgu mają charakter wypadku przy pracy, jeżeli są wywołane np. nadmiernym wysiłkiem fizycznym pracownika.

Trzecim czynnikiem jest związek z pracą. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy wypadkowej związek ten zachodzi:

podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia;

w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Wypadek podczas pracy zdalnej - najtrudniejsze ustalenie związku z pracą

Stwierdzenie wypadku przy pracy zdecydowanie prostsze będzie w sytuacji, w której pracujemy stacjonarnie. Problemy mogą się pojawić, gdy nasze obowiązki wykonujemy zdalnie czy poza adresem pracodawcy.

- Każde zdarzenie wypadkowe pracownika wykonującego obowiązki spoza biura podlega tej samej procedurze, co wypadek na terenie zakładu pracy. Tak więc sprawdza się, czy zdarzenie miało charakter nagły, spowodowane było przyczyną zewnętrzną i spowodowało uraz – to najczęściej nie ulega wątpliwości. Jednak pozostaje jeszcze czwarty warunek, czyli związek z pracą. Jeśli go nie było, zdarzenie nie zostanie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy – wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl ekspert ds. bezpieczeństwa pracy w W&W Consulting Andrzej Bączkowski.

Jeśli na przykład pracownik potknie się podczas włączania światła i w ten sposób skręci kostkę, będziemy mieli do czynienia z wypadkiem. Jeśli zrobi sobie krzywdę podczas wykonywania innych obowiązków, może pojawić się problem.

- Jeśli jednak pracownik postanowi pomiędzy spotkaniami umyć podłogę w domu i poślizgnie się, to nie było związku z pracą. Inny przykład – jeśli pracownik wykonuje delegację i w środku realizowanego zadania stwierdzi, że wyskoczy do pobliskiego sklepu na zakupy i wtedy dojdzie do urazu, to również nie będzie to wypadek przy pracy – wyjaśnia Andrzej Bączkowski.

Jeśli pracownik zrobi sobie krzywdę podczas wykonywania innych obowiązków, może pojawić się problem (fot. Volha Flaxeco/Unsplash)

Proces kwalifikacji zdarzenia prowadzony jest przez zespół powypadkowy. Ten w ramach swoich kompetencji może poprosić o okazanie dokumentów czy dowodów potwierdzających oświadczenie poszkodowanego i świadków.

- Ponadto zespół samodzielnie może dokonać sprawdzenia miejsca zdarzenia, skontaktować się ze służbami zaangażowanymi w wypadek. Na podstawie wszystkich zebranych informacji określany jest przebieg wypadku z ustaleniem jego przyczyn. Jeśli pracownik pracuje z domu, zespół ma prawo powołać na świadków domowników czy nawet sąsiada, może również poprosić dział IT o określenie aktywności pracownika na komputerze w czasie zdarzenia. Bo jeśli pracownik mówi, że poraził go prądem laptop o 11 rano, a na laptopie nic się nie działo od 10:30, będą to uzasadnione podejrzenia, że poszkodowany mija się z prawdą. Jeśli poszkodowany uległ wypadkowi poza domem czy miejscem pracy, można wystąpić do zarządcy terenu o zapis z monitoringu – możliwości weryfikacji słów poszkodowanych i świadków jest bardzo sporo – wyjaśnia Bączkowski.

Kluczową rolę odgrywa wpływ na świadomość pracowników

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w pierwszym kwartale 2023 roku w formie pracy zdalnej pracowało 7,1 proc. wszystkich pracujących. To niewiele. Elastyczne formy zatrudnienia, w tym możliwość całkowitej lub czasowej pracy, są jednak dla wielu pracowników kluczowe przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu dla konkretnego pracodawcy.

Dodajmy do tego także fakt, że praca zdalna jest uregulowana w Kodeksie pracy. Stąd istotne mogą okazać się działania pracodawców, które minimalizować będą zagrożenie wypadkami.

- Przede wszystkich wpływ na świadomość pracowników. Przekazywanie im informacji w formie ulotek, filmów, szkoleń etc. o tym, co jest wypadkiem, kiedy będzie uznany, jakie zagrożenia czyhają na pracownika pracującego zdalnie - wyjaśnia Andrzej Bączkowski.

Jak dodaje, kolejnym elementem będzie autokontrola pracownika poprzez odpowiednie formularze, na podstawie których pracodawca dopuszcza do pracy zdalnej.

- I ostatnim kontrole prowadzone przez pracodawcę, które są trudne do przeprowadzenia pod względem organizacyjnym, uciążliwe dla domowników, ale dają najlepszy obraz warunków pracy pracownika – wyjaśnia Bączkowski.

