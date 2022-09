Sklepy czynne całą dobę? Wszystko zmierza w tym kierunku

km

• 19 wrz 2022 12:13





Nie maleje ilość skarg od pracowników handlu wpływających do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom. Co trzecia wrześniowa wiadomość dotyczy godzin pracy w sklepach, konieczności pracy w niedzielę, braków kadrowych czy ogólnie kłopotliwej atmosfery i relacji pracownik-pracodawca oraz pracownik-klient. Mimo zakończenia sezonu w wielu sklepach nad morzem nadal klientów przyjmuje się do północy (fot. Brittani Burns/Unsplash)

Pracownicy zwracają uwagę na rosnącą ilość obowiązków, małą liczbę pracowników oraz wydłużanie godzin pracy w wielu sklepach.

W wielu sklepach nad morzem nadal klientów przyjmuje się do północy. Widoczne jest również wydłużenie godzin pracy w dużych miastach.

Wiele skarg napływa także od pracowników sklepów sieciowych i franczyzowych, które są czynne w niedzielę.

Stowarzyszenie Stop Nieuczciwym Pracodawcom podsumowało sezon wakacyjny. Najwięcej skarg wpłynęło od pracowników handlu. Jak się okazuje, zakończenie wakacji nie oznacza, że ich problemy zniknęły.

- Skarzą się pracownicy sklepów z miejscowości turystycznych, którzy niemal całe wakacje pracowali do późnych godzin nocnych. Co więcej, w niektórych kurortach nie zmieniono godzin pracy nawet we wrześniu. Pracownicy w wiadomościach piszą wprost, że dyskonty zmierzają w kierunku pracy całodobowej – mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom.

Niemal wszystkie sklepy wydłużyły godziny pracy

Pracownicy zwracają uwagę na rosnącą ilość obowiązków, małą liczbę pracowników oraz wydłużanie godzin pracy w wielu sklepach.

- Sezonowe wydłużanie godzin pracy w dyskontach zawsze miało miejsce w kurortach nadmorskich, ale w tym sezonie niektóre czynne były nawet do 3 nad ranem, co oznacza, że pracownicy opuszczali sklep o świcie. Co więcej, ze skarg od pracowników wynika, że niektórzy według grafików zaczynali pracę już następnego dnia po 12:00. Pracownicy zwracali uwagę na ogromną ilość klientów, mnóstwo chaosu, który musiała opanowywać zbyt mała liczba pracowników - wyjaśnia Małgorzata Marczulewska.

Koniec sezonu turystycznego nie oznacza powrotu do normalności. W wielu sklepach nad morzem nadal klientów przyjmuje się do północy. Widoczne jest również wydłużenie godzin pracy w dużych miastach.

- Niemal każdy sklep pracuje teraz minimum do 22:00, a niektóre zaczęły już do 23:00 lub 23:30. Pracownicy mówią wprost, że wychodzą do pracy rano, a wracają późną nocą. Czasem braki kadrowe w sklepach są tak duże, że na zmianie pracuje tylko kilka osób. Problem pracowników handlu nie ogranicza się więc już tylko do sezonu letniego, ale staje się problemem całorocznym - dodaje Marczulewska. Przeczytaj: Długi weekend nie dla wszystkich. Pracownicy skarżą się na brak urlopu Zakaz pracy w handlu w niedzielę? Nie zawsze i nie wszędzie Wiele skarg napływa także od pracowników sklepów sieciowych i franczyzowych, które są czynne w niedzielę. - Podstawą skarg są znowu godziny pracy i handel w niedzielę. Niestety jeżeli sklep jest czynny do 23:00 to nie zawsze o tej godzinie sklepy są zamykane. W wakacje otrzymywaliśmy wiadomości o tym, że niektóre punkty pracowały „do ostatniego klienta”. Kolejny problem dotyczy tego, że takie sklepy pracują w niedzielę i nawet jeżeli pracownik nie chce pracować, to często jest po prostu do tego zmuszany - dodaje Małgorzata Marczulewska. Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...

