Składki na ZUS pójdą w górę. "Aby system był sprawiedliwy, konieczna jest reforma"

Wzorst minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku bezpośrednio przyczyni się do wzrostu składek na ZUS (fot. Shuttersrtock)

Dla osób prowadzące działalność gospodarczą, nie kwalifikujących się do preferencyjnych zasad opłacania składek, przewiduje się składki w wysokości 1594,18 zł miesięcznie.

- Rząd przedstawił założenia projektu budżetu państwa na 2024 r., które zawierają m.in. prognozę przyszłorocznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, na podstawie którego od 1 stycznia obliczane będą składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą. W stosunku do obecnego roku, składki wzrosną o 12,4 proc., tj. o 175,70 zł. Będzie to mniejszy wzrost niż ten, jaki nastąpił na przełomie 2022 i 2023 r., kiedy składki zwiększyły się o 17,1 proc., czyli kwotowo o 207,20 zł. Jest to jednak w dalszym ciągu istotny wzrost na tle poprzednich lat - mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

System wymaga reformy. W obecnej formie jest niesprawiedliwy

Przedstawione przez FPP wyliczenia pomijają składkę zdrowotną, która po zmianach wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu opłacana jest na odrębnych zasadach. Jej wielkość zależy od dochodu lub przychodu przedsiębiorcy, w zależności od wybranej przez niego formy opodatkowania. Kozłowski wskazuje też, że minimalna kwota składki zdrowotnej, konieczna do opłacenia nawet w przypadku osiągnięcia niewielkiego zysku lub straty, uzależniona jest od poziomu płacy minimalnej.

- W związku z proponowanym przez rząd wzrostem minimalnego wynagrodzenia do 4242 zł od 1 stycznia 2024 r., najniższa składka osiągnie poziom 381,71 zł. Oznacza to, że przedsiębiorcy od Nowego Roku będą płacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w łącznej kwocie co najmniej 1975,96 zł. W praktyce większość z nich będzie opłacać wyższe składki – mówi główny ekonomista FPP.

Jak zauważa FPP, podwyżki składek na ubezpieczenia społeczne w przyszłym roku będą miały nierówny wpływ na przedsiębiorców. Dla niektórych będzie to dodatkowa presja kosztowa, ze względu na wysokie ceny energii, materiałów i usług. Dla innych podwyżki nie będą znaczące, ponieważ dotychczasowe składki stanowiły niewielkie obciążenie w stosunku do całkowitego wyniku finansowego.

Różnice wynikają z jednolitego ustalania wysokości składek dla wszystkich firm, co skutkuje tym, że są one zbyt wysokie dla niektórych i zbyt niskie dla innych. Aby rozwiązać ten problem, konieczna byłaby reforma systemu. Zdaniem Federacji, wysokość składek powinna być dostosowana do sytuacji finansowej przedsiębiorców.

